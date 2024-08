Wakeem zet in zijn nieuwe video alles op het spel voor zijn ‘Fam & Gang’

Geld maakt niet gelukkig, luidt het aloude clichématige gezegde dat waarschijnlijk is bedacht door een welvarende witte man. Op een troon. Nadat hij buikpijn kreeg van het eten van net iets te veel kaviaar. Voor mensen die geen money hebben, is het wel degelijk een factor die kan bijdragen aan je geluk. Sterker nog, als je wordt bedolven door rekeningen je niet kunt betalen en je tenen uit je schoen kruipen, zul je alles op het spel zetten om de situatie te veranderen. Dan blijft nog de afweging, ga je voor het snelle geld, of blijf je braaf?

Dat is precies de afweging die Wakeem maakt in de clip voor Fam & Gang die hier in première gaat. In een enerverend filmpje waar de reconstructieregisseurs van Opsporing Verzocht nog wat van kunnen leren, zie je waar het leven van de snelle laan je kan leiden. Bekijk het hierboven.