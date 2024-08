Waltzburg weet stukgelopen relaties vrolijk te laten klinken

Waarom het nieuwe nummer van Waltzburg in godsnaam Gotor heet, weet ik niet. Het klinkt als een onherbergzaam gebied in Middle-Earth, of een Noorse blackmetalband. Waar het niet naar klinkt, maar wat het wel is, is een vrolijk liedje over een relatie die zich op een dood spoor bevindt. Het nummer zelf bevond zich daar ook een tijdje, maar toen de band een potje “strip-pingpong” (vul zelf maar in wat dit is) speelde, vaagde de writersblock langzaam weg en ontstond er een dansbaar lied. Bekijk de clip daarvan hierboven.

