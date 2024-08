Wandel door de futuristische stad van Dave Budha en lucht je hart

Afgelopen najaar liep ik met Dave Budha in de Hortus Botanicus om te praten over z’n nieuwe EP. Het was een zeer leuke middag, ik wens iedereen hetzelfde toe, maar om eerlijk te zijn was ik toch een beetje teleurgesteld in zijn kennis over flora en fauna. Geen leuke weetjes over inheemse vlindersoorten, nul specifieke omschrijvingen van tropische bossages. En dat van een guy die z’n nieuwste project Tuinen van het Licht noemt, en van wie de vaste producers Jopie & Rijnbaart heten. Hij leeft praktisch een sprookje.



Maar goed! Kleine teleurstellingen zijn er om overheen te stappen, en hoe kan dat makkelijker dan met nieuwe muziek van Dave Budha? Nou, ik weet het niet hoor. Een multi-single genaamd Je Kent Mij verscheen vanochtend op Spotify, en van de tranentrekkende titeltrack is ook een videoclip verschenen. Hierin wandelt Dave met zoveel klasse door een verlaten weergave van een futuristische stad, dat hij mij direct leert dat ik het met hem helemaal niet over planten moet hebben maar over de gecompliceerde band met m’n vader en alle andere dingen die als een gewicht op mijn ziel liggen. Dat is namelijk waar hij de allerbeste in is.



Sorry, Dave, helemaal mijn fout. Check de clip, gemaakt door Youp Wehnes hierboven. De rest van de EP luister je hieronder



