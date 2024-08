Wanneer je vriendje opeens een Andrew Tate-fan blijkt te zijn

In februari 2013 kwam Sophie in een bar een man tegen die later haar vriendje werd. Zoals elke romcom met exact dit verhaal begon het stel te daten tot ze er allebei achter kwamen dat ze samen wilden zijn. Geen van beiden wist dat die ene avond – met een plakkerige barvloer en een gesprek met een vreemdeling – tot een relatie van negen jaar zou leiden. Ze hadden ook nooit kunnen bedenken hoe het zou eindigen.

In januari 2023 schreef Sophie dit op Reddit: “Het is heel verdrietig dat ik de persoon van wie ik negen jaar lang heb gehouden kwijtraak, maar het is zo uitputtend.” Ze legde uit hoe haar partner incel-taalgebruik begon na te praten en dat zij zich onveilig begon te voelen; hij had zelfs ontkend dat ze een persoon van kleur was. Haar post droeg de titel: “Mijn vriendje is in de Tate-put gevallen.”

In 2023 is de invloed van Andrew Tate overal merkbaar, ook buiten het internet. De zeer vrouwonvriendelijke uitspraken van de “alpha male”-influencer worden nagepraat op het schoolplein, op kantoor en zelfs binnen relaties, ondanks zijn recente arrestatie en verbanning van social media.

De 35-jarige kickbokser en zijn jongere broer Tristan zitten momenteel vast in Roemenië terwijl de politie aantijgingen van verkrachting en mensenhandel onderzoekt – aanklachten die ze allebei ontkennen. Een onderzoek van VICE World News bemachtigde audio-opnames van de oudere Tate waarin hij lijkt toe te geven dat hij een vrouw uit het VK heeft verkracht, en waarin hij opschept: “Ben ik een slecht persoon? Want des te meer jij het haatte, des te meer ik ervan genoot.”

Tate heeft een legioen aan volgers opgebouwd, voornamelijk bestaand uit tienerjongens en jonge mannen die zijn beïnvloed door zijn motiverende zelfhulp-video’s. Maar zijn virale clips, die op YouTube, TikTok en Instagram worden gerepost, dijn doorspekt met beweringen dat slachtoffers van verkrachting “verantwoordelijk zijn” voor wat hen aangedaan is; dat hij het liefst 18- of 19-jarigen date omdat hij “indruk op ze kan maken”, en dat vrouwen het eigendom van mannen zijn.

Vrouwen horen deze meningen nu ook uit de monden van hun partners komen. Een vrouw, die uit veiligheidsredenen haar naam niet wilde delen, zat vorig jaar zes weken in een relatie met een Tate-fan. Ze had hem aanvankelijk in de sportschool ontmoet, maar ze hadden later op Tinder gematched, gedate, en waren uiteindelijk uit elkaar gegaan vanwege een aantal onwenselijke eigenschappen, waaronder zijn waardering voor de influencer.

De 23-jarige, die aan de oostkust van de VS woont, kan zich met name één situatie herinneren. “Ik probeerde met hem te praten over hoe er herinneringen van eerder seksueel misbruik bij me werden getriggerd,” zegt ze. “Voordat ik er überhaupt over kon beginnen, begon hij over Andrew Tate te praten.”

Ze reageerde onmiddellijk dat ze iemand die naar Roemenië was verhuisd omdat hij geloofde dat de wetgeving omtrent verkrachting daar lakser was, nooit zou ondersteunen. Hij antwoordde: “Hij is de ‘Top G’ – hij mag verkrachten wie hij wil.”

“Daarna voelde het niet meer alsof ik er nog met hem over kon praten,” zei ze. Ze beëindigden de relatie een week later. De vrouw zei dat, hoewel de situatie nog steeds pijn doet, ze opgelucht is dat ze niet langer met iemand is die er zulke meningen op nahoudt.

Sophie – wiens echte naam wordt achtergehouden omwille van haar veiligheid – weet niet zeker wanneer haar partner voor het eerst in het zwarte Tate-gat is gevallen. “Ik had vorig jaar wat video’s op TikTok gezien die vrouwen waarschuwden om uit te kijken voor mensen die naar Tate luisteren of hem volgen.”

Haar vriendje leek aanvankelijk niet geïnteresseerd te zijn in Tate, maar dat veranderde al snel. “Ik denk dat hij naar Tate’s praatjes luisterde die niet over vrouwen gingen en vond dat een deel ervan wel hout sneed en dus dacht dat de rest ook geen kwaad kon,” zegt ze.

Hij begon Sophie te vertellen dat ze hem hinderde, en dat ze op hem moest wachten terwijl hij met andere vrouwen naar bed ging. “Hij begon te zeggen dat ik te mannelijk was – wat dat ook mag betekenen.” Hij vertelde haar ook dat ze onderdaniger en vrouwelijker moest zijn.

Sophie overtuigde hem er uiteindelijk van om niet meer naar Tate te luisteren, maar het kwaad was al geschied. “Op dat punt begon zijn TikTok-algoritme hem een hoop content over mannenrechten en andere vrouwonvriendelijke dingen voor te schotelen, dus hij werd er constant door beïnvloed.”

Hij begon Sophie ook te denigreren en haar “laagwaardig” te noemen – een veelgebruikte term in de manosphere – omdat ze meer romantische partners had gehad dan hij. “Hij stuurde me video’s van de mensen die mannenrechten propageerden en zeiden dat hij niks fout deed, dus hij bleef ermee doorgaan,” zegt ze. Dit kwam bovenop de dagelijkse opmerkingen dat ze waardeloos was en dat niemand ooit van haar zou houden, dus dat ze zijn gedrag maar moest accepteren of alleen moest sterven.

“Er waren ook momenten dat hij geen ‘nee’ accepteerde als hij seks wilde, en ik moest er maar in meegaan omdat hij recht op mij had,” zegt ze. Het stel is nu uit elkaar, en Sophie heeft pas sinds kort de omvang van de kwelling die ze heeft moeten doorstaan het hoofd kunnen bieden. “Ik moet nu het verlies van bijna tien jaar van mijn leven verwerken,” zegt ze, “en ik moet even goed aan mezelf werken om van deze mishandeling te genezen.”

Sophie is niet de enige die met een partner te maken had die door de influencer werd geradicaliseerd. Een andere vrouw, die “B” genoemd wilde worden, heeft nog steeds een relatie met een Tate-fan. De 27-jarige, ook woonachtig aan de Amerikaanse oostkust, ontmoette haar vriend meer dan twee jaar geleden op Hinge en realiseerde zich ergens afgelopen zomer dat hij fan was geworden van Tate’s video’s over traditionele genderrollen.

“Ik heb gemerkt dat hij steeds zichtbaarder overstuur is over het feit dat we niet elke dag neuken, en het lijkt alsof hij het als een transactie ziet, als in dat als we uit eten gaan dat we diezelfde avond ook seks moeten hebben,” zegt ze. “Hij gebruikt OnlyFans om aan z’n trekken te komen en toen ik uitdrukkelijk zei dat ik dat niet fijn vond zei hij dat het mijn schuld is dat hij die app moet gebruiken.”

De partner van B vindt ook dat modern feminisme fout is omdat “gelijkheid niet mogelijk is vanwege biologische verschillen,” zegt ze. Net als bij Tate hebben deze seksistische meningen ook betrekking op de verhalen van vrouwen over seksueel geweld. “Hij doet altijd terughoudend over Me Too-verhalen en is de eerste die opmerkt dat een man voor bepaalde dingen wordt bekritiseerd terwijl een vrouw eronder uit zou komen,” voegt B toe.

B zegt dat ze flink is aangetast door de transformatie van haar vriendje. “Ik voel me erg onzeker en kwetsbaar als ik bedenk dat hij me misschien alleen als een lustobject ziet, of dat dat het enige is was me waardevol maakt,” legt ze uit – hoewel ze laat weten nog steeds hoopvol te zijn dat hij weer de oude zal worden.

Tate heeft vijf miljoen volgers op Twitter, en ondanks het feit dat TikTok zijn content heeft verwijderd die hun regels omtrent uitbuitende content brak blijven zijn fans videoclips van hem reposten die miljoenen keren bekeken worden. Experts zijn erg bezorgd over hoe ver zijn invloed wel niet reikt – niet alleen bij mensen die oud genoeg zijn om te daten, maar ook bij mensen die nog moeten opgroeien.

“Ten eerste is het belangrijk om te benadrukken hoe jong Tate’s publiek is,” zegt Tim Squirrell, hoofd van communicatie en redacteur bij het Institute for Strategic Dialogue (ISD), een organisatie gewijd aan het vinden van oplossingen voor extremisme en desinformatie. “Eigenlijk zijn het geen mannen, het zijn jongens. En we zien nu docenten en ouders die massaal hun zorgen kenbaar maken.”

ISD heeft meldingen gekregen dat jonge jongens Tate’s beruchte handgebaar na-apen en dat ze meisjes van hun leeftijd en docentes vertellen dat ze in de keuken thuishoren of niet zouden moeten werken – uitspraken die Sophie’s partner ook uitkraamde.



“Ik heb gemerkt dat wanneer ik mensen in het onderwijs spreek – om bijvoorbeeld oefeningen voor anti-extremisme te bespreken – dat ik nog nooit zoveel mensen heb zien komen opdagen bij een presentatie of zo geëngageerd zie als wanneer ik over Andrew Tate praat,” zegt Squirrell. “Dit is een landelijk probleem, en het gaat niet zomaar weg.”



