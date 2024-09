Wanneer moet ik stoppen met drinken om een kater te voorkomen?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kan ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd eentje klaarstaan om je op te vangen. Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen die, mocht iemand er ooit achter komen, elk greintje zelfrespect dat ze nog hebben zullen kapotmaken. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. En daar is deze column voor: zodat jij namens je vrienden beschamende vragen kunt stellen, en wij ze voor jou kunnen beantwoorden.

Het scenario: Wat begon als ‘even één drankje doen’ is geëscaleerd in een waggeltocht naar dichtstbijzijnde karaokebar, en je staat te popelen om Toto van Africa mee te blèren. Maar dan herinner je je opeens de vergadering die je baas om negen uur ’s ochtends heeft gepland.

Videos by VICE

Het plan: Zolang je een beetje op tijd naar huis gaat, heb je genoeg tijd om weer nuchter te worden, een paar glazen water te drinken, en een al te erge kater te voorkomen.

De realiteit: Afhankelijk van hoeveel je hebt gedronken, heeft je lichaam minstens vier tot vijf uur nodig om alle drank te verwerken, en de kater te laten indalen. Je kater begint rond het moment dat alle alcohol uit je bloed is verdwenen – je kan het zien als een vorm van ontwenningsverschijnselen, zegt George F. Koob, directeur van het Amerikaanse National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Zodra het onprettige gevoel begint, kan het twaalf tot vierentwintig uur duren voordat de hoofdpijn, misselijkheid, het trillen en de moeheid stopt. Dat is allemaal afhankelijk van je lengte, geslacht, genen en natuurlijk de hoeveelheid gif die je de avond ervoor tot je hebt genomen. Een goed uitgedokterde timing is dus helaas geen goede manier om een nare maandagmorgen te ontwijken.

De wetenschap: Een kater gaat niet alleen om uitdroging, anders zou je met de regel ‘één biertje, één watertje’ nooit een kater hebben. Niet lang na je laatste slok bier zakken de goed voelende neurotransmitters, die door de alcohol in je hersenen zijn losgelaten, weer naar beneden. Je stress- en en ontstekingsrespons schieten omhoog, en de giftige substanties in alcohol (‘congeners‘) verslechteren de pijn in je hoofd, buik en lichaam.

Hoe hoger je promillage (waarvan we weten dat dat sneller bij vrouwen en mensen met een lager lichaamsgewicht gebeurt), des te langer het duurt voordat je weer bent bijgekomen.

“Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wanneer je stopt met drinken, het gaat erom hoeveel alcohol er op dat moment in je bloed zit,” zegt Raymond F. Anton, medisch directeur van het Alcohol Research Center, van de Medische Universiteit in South Carolina.

Theoretisch gezien, als je elk uur een drankje neemt (zo lang heeft je lichaam nodig om dat ene drankje te verwerken), kan je tot laat uitgaan en je de volgende ochtend prima voelen.

Het voorschrift: Gooi in een enigszins rap tempo een paar glazen alcohol achter elkaar naar binnen om een beetje dronken te worden, en wees er daarna klaar mee, om je bloedalcoholgehalte niet verder te laten stijgen. We hoeven je waarschijnlijk niet te vertellen dat wat eten voordat je begint met drinken (zodat je lichaam de alcohol minder snel absorbeert), gehydrateerd blijven en kleine slokjes nemen, samen de beste strategie vormen. Wat ook helpt is het kiezen van een ‘schonere’ vorm van alcohol zoals wodka, dat minder giftige congeners bevat, in vergelijking met bruine varianten als cognac en whisky, waar juist veel congeners in zitten.

Hoe sneller je stopt met drinken, hoe sneller je je beter gaat voelen, maar niemand kan precies zeggen hoelang dat duurt. Ga dus even bij jezelf na hoe lang het bij jou duurt voor je er weer bovenop bent. Vroeg naar bed gaan helpt, want uitputting maakt de katersymptomen alleen maar erger, maar er is verassend genoeg weinig wetenschappelijk bewijs over wat je kan doen om de volgende dag minder als een katerzombie door het leven te gaan. (Oftewel, er is geen enkel bewijs dat een vette hap met bacon, ei en kaas iets doet dat helpt tegen een kater.) Neem ibuprofen voor de pijn, water of sportdrank om gehydrateerd te blijven, koolhydraten voor de snelle energie en wat frisse lucht. En, ook belangrijk, neem een pepermuntje, om je omgeving niet omver te blazen met een onwaarschijnlijke drankkegel.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic, de nieuwste site van VICE die zich richt op gezondheid.