Wapen jezelf dit festivalweekend met Rennies, scheetkussens en knijpfruit

Eerlijk is eerlijk: je hoeft het internet these days maar open te slaan en de blogs met festival essentials oftewel paklijsten voor je festivaltas vliegen je om de oren. Maar ja, de mogelijkheden om als medium in te springen in de festivalkoorts, zo in de dagen vlak voor Lowlands, zijn nu eenmaal niet eindeloos! Bovendien zijn deze attributen de enige écht belangrijke festivalattributen dus negeer alle andere lijsten die je tegenkomt. Neem bijvoorbeeld mee:

SCHEETKUSSEN

De grootste ellende op festivals is een groepje doorgehaalde normalo’s dat in jouw kamp verzeild is geraakt, en ‘s ochtends vroeg in jouw campingstoel zit te kakelen over verpletterend saaie onderwerpen zoals hun drugservaringen en De Luizenmoeder. Jaag ze weg! Met pek, veren en gore geluiden vanuit je tent, zoals scheetklanken of nog erger, het neuriën van Hallo Allemaal!

ENORME POWERBANK

Mijn domste aankoop van vorig jaar was deze powerbank die tien keer je telefoon kan opladen en derhalve zo groot is als een fornuis. Het ding zou nog nut hebben als ik mezelf ook tien keer zou kunnen opladen met behulp van een stekkertje in m’n reet, maar helaas moet ik het ‘s nachts doen met een lek luchtbed en een volle blaas.

VOCHTIGE DOEKJES

Deze rioleringen verstoppende doekjes zijn een doorn in het oog van iedere loodgieter, maar gezien het aantal bacteriën dat na een paar dixi’s een bedevaartstocht rondom je anus maakt is dit een absolute must-have.

LUXE CAMPINGSTOEL

Laten we eerlijk zijn, het gros van alle Nederlandse festivals is qua edge een soort Utrecht the Musical, dus je hoeft je er al lang niet meer voor te schamen om lekker de hele dag voor je tent te zitten en perfect gekoelde speciaalbieren te drinken vanuit je superdeluxe campingstoel. Tot je aangeschoten genoeg bent om naar het concert van Bon Iver te verkassen en een lege plastic beker door de lucht te gooien.

KARTONNEN KRUK

Voor de festivalganger met een kleiner budget is deze opvouwkruk van gerecycled karton een goed alternatief. Let er wel op dat karton al z’n stevigheid verliest als het nat wordt – doorlekken is doorzakken.

AFSLUITZAK

Ik maak me de laatste tijd steeds meer zorgen om mijn vriend en ras-punker Ruurd, die zijn kilozakken pep tegenwoordig van een blij gezichtje voorziet om het allemaal wat minder grimmig te maken.

OORDOPPEN

Waarom is onze maatschappij zo ingericht dat ‘bescherming’ – condooms, oorpluggen, fietshelmen, vuurwerkbrillen – als on-cool wordt beschouwd? Stel je eens voor dat het andersom was, en we risico’s op soa’s, tinnitus, gebroken schedels en ontplofte ogen juist voor sukkels vonden (als je iemand met deze Festival Guide in de hand en een kloppende boner een dixi in ziet gaan werkt diegene waarschijnlijk bij SIRE).

IPHONE-GRIPHOES

Voorkom dat je telefoon in een dixi valt, want je weet hoe dat gaat als je’m uit de drugskak moet vissen: je zit uren met een tandenstoker de ingang van je oplaadkabel schoon te poeren.

RAKETPLANGA

Een nuttige bril voor de aanstellers die ‘s nachts tijdens het raven een zonnebril op houden, omdat ze het belangrijk vinden om aan de mede-ravers duidelijk te maken dat ze een heus pilletje hebben geslikt en dus ábsoluut de ogen moet bedekken, omdat er zo hard gegaan wordt als een raket!!!

KNIJPFRUIT

Een coole man zei eens: “Ik vreet Fruit-tella voor mijn dagelijkse portie fruit.” Zijn naam was Phreako Rico en na een tamelijk succesvolle carrière als rapper werd hij genadeloos geveld door scheurbuik. Wees minder cool dan Phreako Rico.

RENNIES

Je kunt tot diep in je volwassen leven punk-shirts blijven dragen, verjongingscrème opsmeren en je als een kind gedragen in de moshpit, maar aan de binnenkant valt er weinig te sjoemelen en borrelt het zuur ieder jaar heviger. Aan alle dertigplussers: vergeet niet een doos ‘old men’s xtc’ in te pakken.

DRAAGBARE ASBAK

Er is een manier om zowel je longen als Moedertje natuur naar de gallemiezen te helpen, en dat allemaal in slechts één eenvoudige handeling! Dit klinkt misschien als de natte droom van een babyboomer, maar het is feitelijk wat je doet als je je peukje in het festivalgras dumpt.