In Loppersum lopen ze vast op de aankomende wietexperimenten vooruit

In de Groningse gemeente Loppersum is deze week iets bijzonders gebeurd. In de gemeenteraad is een motie aangenomen waarin is vastgelegd dat de raad moet gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de kweek van medicinale wiet in de gemeente toe te staan. De initiatiefnemer van dit voorstel was de lokale partij Loppersum Vooruit.



Met deze progressieve motie doet de partij niet alleen haar naam eer aan, ook mogen de bijna tienduizend inwoners van Loppersum binnenkort vijf wietplanten in huis hebben. Hoezee. Nu de motie is aangenomen zal de burgemeester van de gemeente in overleg gaan met het Openbaar Ministerie en de politie. Als dat overleg goed verloopt zal Loppersum — na Tilburg — de tweede gemeente worden in Nederland die medicinale wiet toestaat.

In Tilburg is het kweken van medicinale wiet inmiddels al bijna anderhalf jaar toegestaan. In de Brabantse stad kan de politie nu niet meer wietplanten in beslag nemen of nog heftigere maatregelen treffen, zoals mensen uit hun huis zetten.

In de rest van Nederland wordt het hebben van maximaal vijf planten in principe ook gedoogd, maar het komt met grote regelmaat voor dat de politie alsnog langskomt om je planten in beslag te nemen. Bovendien is het niet toegestaan om bij het telen van die vijf planten hulpmiddelen als lampen of een kweektentje te gebruiken. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar – behalve dus in Tilburg, en binnenkort in Loppersum.

Om erachter te komen hoe dit plan precies tot stand is gekomen, belde VICE met Wim Hartlief, de drijvende kracht achter het idee. We spraken met Wim over zijn persoonlijke ervaringen met wietolie, het tegenstribbelen van de ChristenUnie en de hypocrisie van de overheid in Den Haag.

VICE: Hey Wim, gefeliciteerd met het aannemen jullie motie gisteravond! Hoe is dit tot stand gekomen?

Wim Hartlief: Dankjewel. Op dit moment is het zo dat je bij Stichting Suver Nuver terecht kunt voor het halen van medicinale wietolie. Zij hebben zogenaamde Social Clubs waar je twee dagen per week langs kunt gaan om aan de olie te komen. Toen mijn vrouw — inmiddels helaas overleden — een aantal jaar geleden gediagnostiseerd werd met darmkanker, ben ik onmiddellijk langs een Social Club in Groningen gegaan en heb ik wietolie van hun gekregen. Mijn vrouw had volgens de artsen nog maar een paar dagen te leven, maar door de olie veranderde haar situatie enorm. Ze had geen pijn meer, zat zelfs zingend in haar bed én heeft nog bijna twee maanden geleefd. Vanaf dat moment ben ik me in dit onderwerp gaan verdiepen.

Wat gaat er nu precies veranderen?

De situatie wordt eigenlijk hetzelfde als die in Tilburg. Dat betekent dus dat er nu een oogje wordt dichtgeknepen wanneer je vijf wietplantjes thuis hebt staan — wel onder bepaalde voorwaarden. Je hebt bijvoorbeeld toestemming van de huisarts nodig, het moet onder brandveilige omstandigheden gebeuren en de gebruiker moet meerderjarig zijn. Hoeveel inwoners in Loppersum hier gebruik van zullen maken, is nog moeilijk te zeggen. Er zijn wel veel mensen in mijn omgeving — ik gebruik het zelf ook — die wietolie gebruiken. Suver Nuver geeft cursussen en informatieavonden over wietolie. Zij leren mensen over het verantwoord gebruiken van de olie en ook hoe ze het moeten maken. Dat is namelijk erg makkelijk.

De wietolie zal ook veel goedkoper worden. Voor de mildere olie ben je jaarlijks ongeveer driehonderd euro kwijt. Sommige mensen zijn bereid dat te betalen, maar voor anderen is dat echt enorm veel geld. Dat probleem is dan bij dezen opgelost.

Ik begrijp dat de motie vooral van jouw hand komt?

Ach nouja, binnen de raad noemen ze dit echt mijn kindje. Ik zie dat niet per se op die manier. Ik heb de boel wel een beetje op touwen gezet. Ik heb sinds een tijdje zelf behoorlijke rugklachten en die zijn door het gebruik van die olie ook verdwenen. Ik weet gewoon dat als ik drie druppeltjes neem voordat ik ga slapen, ik de dag erna geen pijn heb. Vier dagen voor haar overlijden, nam mijn vrouw ook drie druppeltjes. Opeens stond ze op uit bed en wilde ze nog even met mij dansen. Dat was prachtig. Ik ben ervan overtuigd dat dit enorm veel mensen gaat helpen.

Ik heb afgelopen juni contact opgenomen met Jellinek. Zij hebben mij toen van enorm veel informatie voorzien op het gebied van cannabis en de medicinale werking daarvan. Ik heb aan de hand van die informatie toen een voorbeeldmotie opgesteld.

Hoe werd hierop gereageerd binnen de gemeenteraad?

Ik heb die voorbeeldmotie plus alle informatie rondgestuurd naar de partijen in onze raad. Ik ben positief verrast door met name de reactie van het CDA. Zij waren in eerste instantie tegen het voorstel, maar we hebben één aanpassing doorgevoerd waardoor zij wel akkoord gingen. De motie is namelijk geaccepteerd, maar moet nu nog wel in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie in de praktijk uitgevoerd worden. Het CDA wilde dat de burgemeester de toenadering zou doen met deze twee partijen, dus dat hebben we in de motie verwerkt.

Ik heb me vooral verbaasd over het tegenstemmen van de D66. Op landelijk gebied zijn zij namelijk voorstander van het legaliseren van wiet. Zij waren in eerste instantie ook voor, maar zij volgden uiteindelijk toch de ChristenUnie. Van die partij wist ik op voorhand wel dat ze tegen zouden gaan stemmen.

Zullen we dit in de toekomst meer gaan zien denk je?

Ik hoop het wel. In Den Haag moeten ze dit zogenaamde probleem eindelijk een keertje los gaan laten. Het is allemaal van de zotten wat daar gebeurd. Als je nu eens rationeel gaat kijken naar de wetgeving over de coffeeshops. Ze mogen legaal wiet verkopen, maar ze mogen het niet legaal inkopen — hoe kan dat nou? Het is een nogal hypocriet gebeuren. Volgens Jellinek zijn er per jaar geen sterfgevallen door cannabis. Kijk eens naar diezelfde cijfers voor alcohol of tabak. Ik hoop dat ze dat in de landelijke politiek ook eens gaan inzien.

Ik ben ook van plan deze motie rond te sturen naar andere gemeentes met de boodschap van, “Kijk hier eens naar!”. Als het dan niet op landelijk niveau gebeurt, dan maar lokaal. Wij wachten hier al jaren op actie vanuit Den Haag.