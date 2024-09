Warlords of Tripoli

De oorlog in Syrië sleept buurland Libanon mee richting afgrond, en nergens is de groeiende chaos meer voelbaar dan in Tripoli. Soennitische militanten in lijn met de Syrische rebellen botsen vaak met Alawieten uit de stad die het Assad-regime te steunen.

Nu de rechtsstaat niet langer van kracht is in Tripoli zijn krijgsheren zoals de soennitische commandant Ziad Allouki de echte heersers van de stad. VICE News hing een week rond met hem en zijn strijders om uit te zoeken waarom ze nou eigenlijk vechten en of het land echt op de rand van een burgeroorlog is.