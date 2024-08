Warm je ijskoude winterhart aan de nieuwe EP van Nambyar

In een ver en diep verleden was de achternaam Nambiar onlosmakelijk verbonden aan de band Valerius. De nadruk in de vorige zin ligt overduidelijk op was, want nu – 10 november 2017 – is dat inmiddels volledig verleden tijd. Broer Kay presenteert nu onder andere een extreem sick programma waarin hij BN’ers als Negativ en Christina Curry leert surfen, en andere broer Jesse is onder de naam Nambyar muzikaal gezien 180 graden gedraaid. Vandaag is het dan eindelijk tijd voor zijn nieuwe EP genaamd Through the Light.

Qua sound en thema borduurt hij verder op het heerlijke succes (hallo miljoen streams!) van zijn eerste single Warm in the Winter. Het is muziek om je hart aan te warmen als je door de gure winterregen onderweg bent naar de kroeg om daar heerlijk comfortabel en flink de fles te raken, om vervolgens een leuke avond te hebben of hele gênante telefoontjes te plegen. Luister maar.