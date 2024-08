Het ware verhaal achter het broodje kaas op Fyre Festival

Het is het meest iconische beeld van het tijdperk van de influencer: het bammetje kaas van Fyre Festival. Twee jaar na het rampzalige festival zijn er speldjes, sokken en zelfs hondenbandana’s (want waarom ook niet) verkrijgbaar met de foto erop. Wat ooit begon als een eenvoudig boterhammetje werd het symbool van de grootste mislukking op festivalgebied sinds mensenheugenis.

Helemaal prima natuurlijk, mits het daadwerkelijk aan Fyre-bezoekers geserveerd werd.

Videos by VICE

In allebei de documentaires over Fyre die afgelopen januari uitkwamen – Fyre Fraud en Fyre: The Greatest Party That Never Happened – werd de boterhamfoto gebruikt, maar de documentairemakers spraken niet met Trevor DeHaas, die de foto maakte. Ook kwam er geen enkele festivalbezoeker aan het woord die daadwerkelijk de twee sneetjes bruin had gegeten.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor (@tr3vorx) April 28, 2017

Hoe kan het dat een festival vol influencers zo weinig foto’s van zo’n opmerkelijke lunch opleverde?

Blogger Seth Crossno heeft misschien het antwoord. Hij werd bekend nadat hij onder het pseudoniem William Needham Finley IV foto’s deelde van ingestorte tenten, chaotische bagagetaferelen en mede-oprichter van het festival Billy McFarland, die iedereen probeerde tot orde te manen terwijl hij op een krat stond. Tijdens het festival deelde Crossno ook een tweede foto van het broodje kaas, die weinig aandacht kreeg.

“Een van de grootste misvattingen over het festival is dat iedereen een boterham met kaas kreeg,” zegt Crossno. Zelf kreeg hij pasta met kip en een salade (“best lekker,” vond hij). Maar de foto van de boterham die hij online had gezet? Die had hij gekregen van een andere festivalganger, die zag dat zijn posts viral gingen. Haar duim is duidelijk te zien op de foto. Later heeft Crossno de auteursrechten op de foto van haar overgekocht. Hij zegt dat de vrouw niet met de pers wil praten.

De kip, rijs en salade bij het Fyre festival. Foto: Denaldo Bain

Een paar dagen na Fyre gingen op roddelsite TMZ de eerste geruchten rond dat de boterham niet was wat het leek. DeHaas bleef echter volhouden dat hij niet wist waar TMZ het over had: “Dat is nieuws voor mij. Het is letterlijk wat ze aan het uitdelen waren aan mensen.” Hij speculeerde dat de organisatoren van Fyre achter dat artikel zaten.

Uiteindelijk was het Denaldo Bain, die als cateraar door Fyre was ingehuurd, die de waarheid boven water haalde: de boterhammen waren bedoeld voor personeel. Het was nooit de bedoeling geweest dat de gasten ze in handen kregen. “Ik denk dat ik drie tot zes mensen met de broodjes heb gezien,” zegt Austin Rose, die ongeveer 1100 euro had betaald voor Fyre, omdat hij hoopte dat Kanye West zou optreden. “Mensen hadden ze wel, maar ik weet zeker dat ze niet uitgedeeld werden.”

Dat het broodje bedoeld was voor personeel wordt bevestigd door deze foto van het bammetje. “Kijk dan wat ze mijn team te eten geven op #fyrefestival.” De auteur van de tweet reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Voor wie de boterhammen ook waren: volgens Crossno zijn ze “absoluut” door sommige gasten gegeten. En hoewel er ook ander eten beschikbaar was – pasta, kip, rijst en wafels – voldeed het absoluut niet aan de luxe maaltijden waarmee Fyre aanvankelijk adverteerde.

Het idee van verwende influencers die een vijfsterrenmaal verwachten en een boterham met kaas krijgen is natuurlijk onweerstaanbaar. De Fyre-sandwich is dan ook de perfecte illustratie van het leedvermaak dat dit hele gebeuren kenmerkt. Maar in werkelijkheid waren er maar een paar gasten die de boterham daadwerkelijk kregen.

Dus uiteindelijk bewijst dit hele verhaal dat wij, mensen die met liefde de spot drijven met Fyre, net zo makkelijk beïnvloedbaar zijn als de bezoekers van het festival zelf.