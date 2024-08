Was Dour de kater waard?

Na vijf dagen lang moshen, bangers, rot eten, weinig hygiëne en veel vermoeidheid, zat Dour er weer op. Wij slenterden maandagochtend over de camping om vertrekkende Dour-gangers een camera in hun ongewassen gezicht te duwen, en hen te vragen ze ondertussen spijt hadden van de beslissingen die ze het afgelopen festival maakten. Kortom: was het het allemaal wel waard?

