Was elk verjaardagsfeestje maar zo gezellig als dat van Red Light Radio

Verjaardagen vieren zijn een gedoe. Het kost je meestal meer geld dan de cadeaus die je krijgt waard zijn, je kan niet iedereen uitnodigen en gaat dus geheid mensen teleurstellen, en je stresst jezelf kapot omdat je hoopt dat de personen die je wél uitnodigt ook daadwerkelijk komen. Daarnaast is een ding maken van het feit dat je nog leeft ook een tikkeltje megalomaan, maar goed, gelukkig zijn er personen die daar schijt aan hebben. Anders zouden er een stuk minder feestjes zijn, en feestjes zijn leuk.



Red Light Radio werd afgelopen weekend bijvoorbeeld zeven jaar oud. Zo vol als het in de Amsterdamse Cinetol stond heeft het nog nooit gestaan in mijn huiskamer. En die rij dan buiten, pfjoew. Ons favoriete radiostation van Nederland nodigde ons allemaal uit om te dansen op de muziek van DJ Soulseek, Father Futureback, General K, Lien, Michiel Gardner, en hoe kan het ook anders: Orpheu The Wizard. Kijk hier beneden even naar de foto’s die Maarten Delobel voor ons nam, en probeer de plankjes kaas en leverworst te spotten.