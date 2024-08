Even voor de goede orde: het waslaagje van een Babybel is niet eetbaar

Babybel-kaasjes zijn een prima snack, maar echt lekker zien ze er niet uit. Dat komt voornamelijk door de laag rode was die eromheen zit. Maar als je een klein beetje oplet, zie je al snel dat er een treklipje aan zit. Het lijkt me dus sterk dat iemand denkt dat je zo’n ding in z’n geheel kunt opeten.

Ah, ik had het mis.

Nou vooruit dan maar: de was om een Babybel-kaasje is niet om op te eten. Ik bedoel, het kan natuurlijk wel (het is volgens de makers ook niet schadelijk voor de gezondheid), maar dat waslaagje is er vooral om de kaas te beschermen.

De maker van de bovenstaande foto schreef erbij: “Net mijn eerste Babybel geprobeerd. Ik ben niet onder de indruk. Het smaakte naar een grote rode kaars.”

Ik weet wat je denkt: dit is een grap. Maar er zijn meer mensen die denken dat je dat ding in z’n geheel kunt opeten. Er zijn ook mensen die het expres doen, zoals deze guy die achter elkaar zes Babybels met was en al opeet.

Misschien moet ik hier minder verbaasd over zijn. We hebben tenslotte net een rage achter de rug van tieners die vaatwastabletten aten. Enfin, ik zet het nog één keer: haal eerst de was van je Babybel-kaasje voordat je ‘m opeet. Dat is lekkerder. Bovendien heb je dan iets om mee te spelen tijdens het eten.

