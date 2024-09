Wat als onze wereld niet vol stond met fallussymbolen maar met vaginadesign?

Illustraties door Merlijn van Bijsterveld

Als mannelijke kunstenaars, architecten of vormgevers iets ontwerpen, lijken ze dat vaak te modelleren naar hun eigen lievelingsapparaat. Van onschuldig stuk straatmeubilair tot nationaal monument, van het ding waarmee je de auto in een andere versnelling zet tot een verfrissend ijsje: het was weer pikkenparade op de ontwerptafel.



Maar stel nou dat onze wereld opnieuw wordt vormgegeven, door vrouwen. Door vrouwen die niet lijden aan penisnijd maar aan een gezonde liefde voor hun eigen vlezige tussenbeense. Of door mannen die voorbij hun eigen fallussymbool kunnen kijken. Hoe zou onze omgeving er vol vaginasymbolen uitzien?





Versnellingsgleuf

Wie razendsnel wil schakelen, reikt natuurlijk naar deze gebruiksvriendelijke versnellingsgleuf. Een enkele vinger is genoeg om de zeer gevoelige gleuf te bedienen. Bovendien is de met fraai leer gevoerde holte uitgerust met handverwarming. Ideaal voor koudere dagen als u graag de auto pakt.



Monument voor op een plein

Een verheffend vaginasymbool om vrijheid/onafhankelijkheid of ander heuglijks bij te vieren. Komt mooi tot haar recht met een paar kransen eromheen. Tevens zeer geschikt voor op rotondes.





Watertappunt

Dit hightech watertappunt mikt precies in je mond als je je lippen er tegenaan zet. Een bidon of flesje meenemen kan natuurlijk ook, dankzij de perfect ergonomisch verantwoorde straal.





The Mussel

In het Londense zakendistrict prijkt al jaren fier ’the gherkin’ de lucht in. Hoog tijd dat die augurk een zus krijgt, die uiteraard ’the mussel’ genoemd zal worden. Het gebouw bevat een bijzondere overkapping waardoor het mogelijk is een raampje open te doen. En wie in de spleet werkt heeft geweldig uitzicht: de collega’s aan de overzijde.



IJsje

Dit verfrissende vanille-ijsje heeft een vulling van frambozenijs en aardbeiensaus. Bij de minste aanraking van je tong druipt de overheerlijke zoete saus naar buiten, zodat je die van je vingers kunt likken. Limited edition, dus wees er snel bij.



