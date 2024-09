Waarom is poep bruin?

Ik zag onlangs een serie interviews met wetenschappers waarin iemand beweerde dat een belangrijke eigenschap van wetenschappers is dat ze vragen stellen bij dingen die de meeste mensen voor lief nemen. Als voorbeeld werd gegeven dat iedereen al eeuwenlang appels uit bomen zag vallen, maar dat het duurde tot de 17e eeuw tot een zekere meneer Newton eens ging bedenken waarom dat nou precies zo was. Zo kan het gebeuren dat je al jarenlang zonder enige wetenschappelijke gedachte elke dag een drol legt, maar je dan opeens afvraagt: waarom is poep eigenlijk bruin?

Ik kneedde als kind altijd alle kleuren klei door elkaar heen, waardoor uiteindelijk de hele klomp een teleurstellend soort bruin werd – je zou aan de hand van dat voorbeeld kunnen bedenken dat het met poep ongeveer hetzelfde werkt, maar dat is niet waar.

Nadat je eten in je maag flink door elkaar is gehusseld en voorverteerd door allerlei enzymen komt het uiteindelijk in je dunne darm, waar een beetje gal wordt toegevoegd. Gal is snotkleurig en helpt bij het verteren van vet. De kleur heeft het te danken aan bilirubine. Bilirubine ontstaat als oude rode bloedcellen aan het eind van hun bestaan komen en uit elkaar worden gehaald in de lever. Het ijzer wat in de bloedcellen zit wordt hergebruikt door je lichaam en het meeste van de bilirubine wordt weer opgenomen, maar een klein deel is afval. In je darmen eten daar nog wat bacteriën van en langzaamaan dikt het geheel wat in, waardoor het uiteindelijk, gemengd met de rest van je poep, er bruin uitziet.

Als het goed is dan. Want poepen kan in vrijwel alle kleuren van de regenboog, maar meestal is dit een teken dat er iets goed mis is. Zo kan een gele drol duiden op een parasiet genaamd Giardia, óf het kan betekenen dat je spijsvertering te snel gaat, wat in beide gevallen als gevolg heeft dat je darmen niet genoeg voedingsstoffen kunnen opnemen. Rode poep kan ontstaan na een maaltijd met veel rode bietjes, maar kan ook duiden op bloed in je poep. Afhankelijk van waar de bloeding zit en hoe lang het bloed al onderweg is varieert de kleur van rood tot zwart. Als je blauw poept ben je waarschijnlijk vergiftigd met cesium of thallium of je bent onlangs op vakantie geweest in Fukushima. Daarnaast kan het komen door overmatige consumptie van Blue Curacao, maar dat raad ik niemand aan. Als je een hardcore veganistisch dieet bent gestart met veel groene bladgroenten, schrik dan niet van groene poep. Je hebt dan zoveel bladgroenkorrels binnen gekregen dat je darmen er geen raad meer mee wisten. Ben je niet los gegaan met groenten, ga dan even langs de dokter want in dat geval zit er onverteerde gal in je ontlasting, wat een gevolg kan zijn van voedselvergiftiging, glutenintolerantie of darmkanker.