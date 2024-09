In dit boek kun je eindelijk opzoeken wat die tattoo van je nou eigenlijk betekent

Als je van plan bent om een nieuwe tattoo te laten zetten, raadpleeg dan eerst The Tattoo Dictionary even. In het boek bundelde de internationale tattoojournalist Trent Aitken-Smith meer dan tweehonderd van de meest populaire tattoos uit de geschiedenis. Van de zwaluwen op de armen van matrozen en Mexicaanse schedels tot de prikkeldraadtattoos van gevangenen en ingewikkelde Maori-patronen, van elk symbool vertelt Aitken-Smith de historische en culturele betekenis. En dat is natuurlijk wel zo fijn als je er de rest van je leven mee rond gaat lopen.

Illustratie door Ashley Tyson

The Tattoo Dictionary leest als een encyclopedie. Aitken-Smith selecteerde de tattoos op basis van populariteit en het verhaal dat erachter zit. Tatoeëren bestaat immers al duizenden jaren en bevat daarom vaak een groot aantal culturele invloeden die maar weinig mensen kennen.

Illustratie door Ashley Tyson

“Ik heb de redenen waarom iemand een tattoo laat zetten altijd minstens zo fascinerend gevonden als de ontwerpen zelf,” schrijft Aitken-Smith in de inleiding. “Die verhalen bevatten symbolisme en betekenis die verder gaat dan wat er te zien is aan de buitenkant, ook al was dat soms niet de bedoeling van de tattoo. Ze beelden de gevoelens van een persoon uit.”

Illustratie door Ashley Tyson

Illustratie door Ashley Tyson

