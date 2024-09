Wat bleek er waar van onze voorspellingen van vorig jaar?

Een vooruitblik is niks waard als je niet even stilstaat om te kijken hoe je vorige vooruitblik zich staaft aan de werkelijkheid. Daarom hier een kort overzicht van hoe goed (of slecht) onze voorspellingen van vorig jaar eigenlijk waren.

DE VR VS VR VR AR-SUPERPLATFORMOORLOG

Vorig jaar voorspelden we dat ondanks de release van alle grote VR-platforms (Vive, Rift en PSVR), vrijwel niemand nog een virtualrealitybril thuis zou hebben. Kijk even om je heen, hoeveel mensen die je kent hebben zo’n ding thuis?

Hoewel 2016 alom werd aangekondigd als hét jaar van VR, is het leven in virtual reality nog niet echt van de grond gekomen. Volgens de meest recente cijfers die ik kon vinden, zijn er wereldwijd pakweg 12.000.000 headsets verkocht, minder dan de hoeveelheid verkochte iPhones in 2008, het eerste echte jaar van de iPhone.

