Wat cocaïne met je pik en je sperma doet

Piemels gaan niet zo goed op drugs. Dit hebben we al eerder besproken, maar om een heleboel redenen – voornamelijk omdat MDMA en cocaïne je vaten vernauwen waardoor ze de bloedtoevoer stoppen – zijn drugs in staat je pik ongelofelijk klein te maken.

Als je als man weleens drugs hebt gebruikt weet je dit, omdat je hier waarschijnlijk zelf ook ooit slachtoffer van bent geworden. Het probleem is, cocaïne zorgt er ook voor dat je juist enorm veel zin krijgt in seks. Dat is niet ideaal, of eigenlijk onmogelijk, wanneer je pik de grootte van een kikkererwt heeft.

Dokter Mary Samplaski, hoofd mannelijke vruchtbaarheid van de afdeling urologie aan de universiteit van South-Carolina, vertelt: “Recent onderzoek heeft uitgewezen dat bij mensen het gebruik van cocaïne de drang naar seks vergroot, maar condooms worden dan weer minder gebruikt. En – terwijl elke man natuurlijk anders is – zal het gebruiken van cocaïne voor velen leiden tot niet meer seksueel kunnen functioneren.”

Hoe zit dat dan?

“Cocaïne kan leiden tot problemen met klaarkomen en zelfs de hoeveelheid sperma verminderen,” zegt Dokter Many Tozer, medisch directeur van CARE Fertility London. “Langdurig gebruik van cocaïne kan leiden tot priapisme – een langdurige, pijnlijke erectie die vaak medische aandacht nodig heeft – het is een serieuze aandoening die blijvende schade kan aanrichten aan je piemel.”

Om het even kort samen te vatten: door cocaïne krijg je ongelofelijk veel zin in seks, maar daar heb je niets aan want je krijgt hem niet omhoog; als dat je dan uiteindelijk wel lukt is het nogal onwaarschijnlijk dat je een condoom gebruikt, waardoor de kans dat je een soa oploopt groot is; hierna zal je als een wanhopig Duracellkonijn eindeloos tekeer gaan, maar gaat het je niet lukken om klaar te komen. Bonuspunten: als je dan genoeg cocaïne hebt gebruikt kan je zo’n stijve pik krijgen dat je erectie niet meer weggaat en je een bezoekje aan het ziekenhuis mag brengen. Als kers op de taart loop je meteen het risico dat je hoeveelheid zaadcellen sterk verlaagd is.

Dokter Tozer zegt dat coke vaker wordt gebruikt door mannen met minder spermacellen en dat langdurig gebruik van cocaïne het aantal zaadcellen kan verkleinen. Daarbij wordt cocaïne vaak gebruikt in combinatie met alcohol en sigaretten – ook als je een ‘mag-ik-een-trekje-roker bent of een ik-rook-alleen-als-ik-naar-de-klote-ben-roker – ook dat is schadelijk voor je sperma.

Samplaski zegt daarbij, “Een onderzoek naar de effecten van cocaïne op het weefsel en de werking van de zaadballen toont aan dat coke de aanmaak van zaadcellen verstoort, en het aantal cellen zelfs halveert. Het gebruik van cocaïne leidt ook tot een verlaging van je testosteron en doodt zelfs zaadcellen, wat waarschijnlijk gevolg is van een verminderde bloedtoevoer.

Stel, ik ben 35, ik hang niet meer elke avond met een bami schijf of pizzapunt op de bank en ik wil daadwerkelijk een kind. En als me dat dan, tegen alle verwachtingen in, ook daadwerkelijk lukt?

“Er is onvoldoende informatie als het gaat om afwijkingen bij de geboorte van een kind door het gebruik van cocaïne onder mannen,” zegt Dr. Tozer. “Wel is gebleken dat bij muizen het sperma cocaïne naar een eitje kan transporteren.”

Laten we daar even bij stil staan.

Geen geweldig nieuws, zeker niet als er, zoals Samplaski aangeeft, studies zijn die aantonen dat baby’s die een moeder hebben die coke gebruikte tijdens de zwangerschap heftige neurologische- en ontwikkelingsstoornissen hebben. “Kinderen van een jaar oud scoorden aanzienlijk slechter op het gebied van motorriek en cognitief vermogen. Ondanks het feit dat er nog geen echte wetenschappelijke testen zijn gedaan – wat volgens Mary te maken heeft met de angst van patiënten om hun drugsgebruik uit de doeken te doen omdat coke illegaal is – lijkt het er dus op dat coke van zaadcel naar eitje kan reizen, wat nog voordat het kindje er überhaupt is impact kan hebben op de baby.

Ik raak nu toch wel lichtelijk in paniek. Coke wordt steeds zuiverder en het gebruik neemt met het jaar toe – deels omdat het bestellen van een pak coke sneller gaat dan het bestellen van een pizza. Wat het uiteindelijke effect op de hoeveelheid bezoekjes aan vruchtbaarheidsklinieken zal zijn, zal de tijd ons moeten leren.