Wat daten met oudere mannen me heeft geleerd over macht en verlangen

Ik ben biseksueel en daarnaast heb ik altijd een voorkeur gehad voor oudere mannen. Mijn eerste vriendje was 4 jaar ouder dan ik, daarna heb ik altijd gedatet met mannen die minimaal 10 jaar ouder waren dan ik.

Mijn huidige partner heb ik 7 jaar geleden ontmoet. Ik was toen 21, hij 44. We begonnen te daten toen ik 24 was en hij 47. Inmiddels ben ik 27, hij 50. Als het op mannen aankomt, heb ik een duidelijk type: stukken ouder, lang haar en een baard. Toen ik mijn partner ontmoette, was ik meteen onder de indruk.

We waren een aantal jaar gewoon vrienden voor we iets met elkaar kregen, omdat we beiden een relatie met iemand anders hadden. Op een avond waren we samen en realiseerden we ons dat we allebei al een tijdje verliefd op elkaar waren, maar er niks mee deden. Die avond hadden we voor het eerst seks. Het was niet de beste seks – dat is het nu eenmaal nooit als je voor het eerst met iemand naar bed gaat. Het is altijd een beetje ongemakkelijk en je weet niet precies wat je moet verwachten. Maar het was zeker niet slecht, eerder speels en avontuurlijk. Sindsdien is ons seksleven er alleen maar op vooruit gegaan.

Over het algemeen gaan oudere mannen anders te werk in bed. Minder doelgericht. In onze maatschappij heerst het idee dat seks een bepaalde opbouw heeft. Je zoent en kleedt je uit, daarna volgt orale seks en daarna penetratie. Dat is alles. De oudere mannen met wie ik naar bed ben geweest, waren veel minder bezig met die penetratie. Ze hoeven dat punt niet zo snel mogelijk te bereiken en orgasmes zijn niet altijd het uiteindelijke doel. Orgasmes zijn geweldig, maar soms gebeurt het simpelweg niet. Oudere mensen hebben door de jaren heen geleerd dat het maatschappelijke stigma rond seks helemaal nergens voor nodig is. Ze omarmen hun seksualiteit, staan veel meer open voor hun verlangens, en durven die ook met hun partner te delen.

Mensen gaan ervan uit dat hij een oude viezerik is die seks met jonge meisjes wil.

Ik denk dat vooral jongere mannen het idee hebben dat seks om penetratie en orgasmes draait. Onze maatschappij geeft ons keer op keer dat idee, dus het is niet gek dat we dat overnemen. Ik groeide ook op met het idee dat je seks moest hebben op een bepaalde manier, en dat het verkeerd was als je daarvan afweek. Zo zat ik er jarenlang mee dat ik niet kon klaarkomen van penetratie. Ik denk dat ik wat dat betreft lang niet de enige vrouw ben.

Je wordt enorm gestigmatiseerd wanneer je een relatie hebt met een ouder persoon. Vooral de opmerking dat ik bij hem zou zijn voor het geld, maakt me razend. Ik verdien meer dan hij en mijn carrière is heel belangrijk voor me. Maar mensen zullen altijd een oordeel klaar hebben, wat je ook doet.

De oudere man heeft ook met deze stigma’s te kampen. Mensen gaan ervan uit dat hij een oude viezerik is die seks wil met jonge meisjes (wat in sommige gevallen waar is). Mensen vragen me weleens of ik het niet eng vindt als een oudere man met een veel jongere vrouw samen is. Dat hangt ervan af, antwoord ik dan. Als een oudere man alleen maar vrouwen jonger dan 25 datet, vind ik dat wel een beetje griezelig. Ik vraag me dan vooral af waarom hij dat zou willen. Het voelt een beetje alsof ze een fetisj hebben voor jongeren en de jeugdigheid die ze uitstralen. Dat vind ik geen fijne gedachte.

Ik date graag mannen die me leuk vinden om wie ik ben, niet om mijn leeftijd. Bij mijn partner weet ik gelukkig dat dit goed zit – hij zegt altijd dat hij me sowieso leuk had gevonden. Dat je iemand date die toevallig jonger is vind ik prima, maar iemand puur om die reden daten vind ik raar.

Je kunt vrij makkelijk achter iemands motieven komen door te kijken naar de personen met wie ze in het verleden iets hadden. Hebben ze relaties gehad met mensen van allerlei verschillende leeftijden? Ik had een tijdje een relatie met een man van 35, toen ik zelf 19 was. Hij schepte altijd op tegenover zijn vrienden over het feit dat hij met een 19-jarig meisje naar bed ging. Nu besef ik hoe verkeerd dat was. Hij behandelde me als een trofee, niet als een persoon. Als je merkt dat iemand een jongere vrouw gebruikt als statussymbool, weet je dat er iets niet goed zit.

In relaties met een groot leeftijdsverschil kan het soms moeilijk zijn om geen last te hebben van bepaalde machtsstructuren. De jongere partner neemt bijvoorbeeld al snel, onopzettelijk, een ondergeschikte rol aan. Mijn partner en ik proberen dat te voorkomen door alles als gelijken te benaderen. Toch merk ik soms dat ik erop moet letten niet in aangeleerd gedrag te vervallen, en alles te doen wat hij zegt, omdat hij een oudere man is. Daarin leren we beiden nog steeds.

Het idee dat ik op een dag alleen achterblijf, maakt me verschrikkelijk bang, maar het is onmogelijk om daar iets aan te doen.

Hoewel hij ouder is, heb ik niet het gevoel dat ik dingen mis die ik zou ervaren als hij jonger was geweest. We doen veel leuke dingen samen. We gaan samen op vakantie, dagjes weg en gaan samen uit. Ik houd zelf ook niet zo van de standaard dingen waar de meeste twintigers zich mee bezighouden – zoals naar de club gaan, dat is nooit mijn ding geweest. Mijn partner en ik delen genoeg interesses, maar het belangrijkst is om dezelfde waarden en verlangens te hebben.

Toch vind ik het belangrijk om te beseffen dat het leeftijdsverschil onze relatie in zekere zin beïnvloedt. Vaak zijn het maar kleine dingetjes. Bijvoorbeeld wanneer hij naar een band uit de jaren zeventig verwijst, en ik geen idee heb waar hij in godsnaam over praat. Het moeilijkste eraan zijn de machtsstructuren waar je mee te maken krijgt, en de angst dat je partner eerder overlijdt dan jijzelf.

Ik denk veel na over deze lastige toekomst. Het idee dat ik op een dag alleen achterblijf, maakt me verschrikkelijk bang, maar het is onmogelijk om daar iets aan te doen. Mensen worden ouder en gaan dood, daar kunnen we niets aan veranderen. Maar een partner van mijn eigen leeftijd kan ook kanker krijgen, of door een bus worden overreden en overlijden. Het leven is kwetsbaar en onvoorspelbaar. Wat er over twintig of dertig jaar misschien gebeurt, is geen reden om minder te genieten van hoe gelukkig ik nu met hem ben.

