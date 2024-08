Wat de klimaatprotesteerders aan hun ouders willen zeggen

Meer over klimaatprotesten lees je hier.

Vandaag zijn miljoenen jonge en iets minder jonge mensen over de hele wereld op straat gekomen voor het klimaat. We weten dat velen onder jullie vandaag school skipten om deel te nemen aan de protesten. Wij steunen jullie en we hopen dat jullie ouders dat ook doen. Daarom zochten we jullie op om te vragen of jullie het onderwerp ook met jullie ouders bespreken. Terloops gaven we jullie de kans om jullie activisme met de thuisblijvers te delen – of gewoon de groetjes te doe.

VICE: Hey Anton, weten je ouders dat je hier bent vandaag ?

Anton: Ja zeker, ze hebben ook mijn afwezigheidsbriefje ondertekend voor school.

Heb je ze moeten overtuigen?

In het begin aarzelden ze omdat ik al vaker school heb geskipt, maar ze waarderen het feit dat ik de toekomst van onze planeet als een prioriteit beschouw. Op een dag zullen onze kinderen niet meer in staat zijn om op aarde te leven dus we moeten echt actie ondernemen.

Praat je vaak over het klimaat met je ouders?

Best wel vaak, ja. We vragen ons vaak af of deze klimaatacties wel effect hebben. Persoonlijk vind ik van wel omdat het de aandacht van de regering trekt. Het is ook gewoon onmogelijk om het niet op te merken. Dit is echt wel een heel belangrijk iets want het klimaat is, ja… het klimaat! Je kan er niets meer aan veranderen als onze planeet er niet meer is.

Heb je nog een boodschap voor je ouders?

Mama, ik vind dat dit heel belangrijk is. ‘t Is onze toekomst. Zorg ervoor en kom ook naar de klimaatmarsen. Ik hou van jou, kus kus!

Bregje (17), Marisol (16) en Frauke (17)

Bregje, Marisol en Frauke

VICE: Weten jullie ouders dat jullie hier zijn?

Allemaal samen: Ja!

Hoe denken ze erover ?

Marisol: Positief!

Frauke: Ze steunen ons daar wel echt in.

Bregje: Mijn mama eerst niet, die vond het wel genoeg geweest omdat ik vorig jaar ook al heel veel naar de klimaatmarsen ben gekomen. Maar ik heb haar toch nog kunnen overtuigen.

“Bedankt om ons te steunen en ook bedankt om de trein voor ons te betalen zodat we hier kunnen zijn!”

Praten jullie vaak met jullie ouders over het klimaat?

Bregje: Ja, wij zijn daar toch echt wel veel mee bezig dus we zeggen thuis ook wel eens tegen elkaar als we de kraan zomaar laten lopen van: “Doe dat dicht!”. Je moet bij ons echt wel op al die dingen letten.

Frauke: Wij eten thuis geen vlees. Echt voor het klimaat. We zijn er dus ook wel veel mee bezig.

Hebben jullie een boodschap voor jullie ouders?

Marisol: Bedankt om ons hierin te steunen door ons naar de klimaatmarsen te laten gaan. Ook bedankt om geld voor de trein te geven, zodat wij dat niet zelf hoeven te betalen.

Bregje: Dankuwel aan mijn ouders om mij toch wel ecologisch op te voeden en zo. Ik ben heel blij dat wij, als gezin, daar wel aan denken.

Robin (15) en Florent (15)

Robin en Florent

VICE: Hey! Weten jullie ouders dat jullie hier zijn vandaag?

Florent: Ja!

Robin: Ja, maar ik heb veel moeten onderhandelen met mijn vader, omdat de school ons niet meer dekt als we naar hier willen komen, dus we zijn eigenlijk onwettig afwezig. Maar ik vind het nog altijd enorm belangrijk om mee te lopen in de klimaatmars.

Praten jullie veel over het klimaat met jullie ouders?

Florent: Ja, maar vooral met mijn moeder, omdat mijn vader er minder mee bezig is.

Robin: Ik ook meer met mijn moeder. Maar mijn vader geeft er de voorkeur aan dat ik meer concrete acties onderneem in plaats van alleen maar te lopen. Daarom hebben mijn vrienden en ik een zak meegenomen om het afval dat we op de grond vinden tijdens de demonstratie te verzamelen. Op die manier kan ik mijn vader bewijzen dat we de twee kunnen combineren!

Hebben jullie vandaag een boodschap voor hen?

Florent: Euh… Wat zeggen we, Robin?

Robin: We kunnen zeggen dat we blij zijn om hier te zijn?

Florent: Ja, inderdaad. We zijn blij om hier te zijn omdat het belangrijk is voor onze toekomst!

Robin: Ja, en we spijbelen hier misschien wel voor, maar als de mensheid over 20 jaar door het klimaat verdwijnt, zal ons diploma toch nutteloos zijn geweest!

Junior (21)

Junior

VICE: Hey! Weten je ouders dat je hier bent?

Papi: Nee, ze weten niet dat ik hier ben. Ik ben samen met vrienden gekomen om deel te nemen en ons steentje bij te dragen.

Praat je weleens met je ouders over het klimaat?

Dit zijn niet echt problemen die hen direct raken, dus we praten er niet veel over. Maar ik vind het persoonlijk wel belangrijk. We moeten allemaal onze handen vuil maken omdat we allemaal op deze planeet leven.

Zou je iets tegen hen willen zeggen vandaag?

Doe mee aan dit alles en wees geïnteresseerd in klimaatkwesties! Met wat er zojuist in het Amazonegebied is gebeurd, kunnen we het probleem niet langer negeren.

Pascaline (26) en Yves (62)

Pascaline en Yves

VICE: Hé Pascaline, is dat je vader bij je?

Pascaline: Ja, we zijn samen gekomen! Ik weet dat het een onderwerp is dat hem raakt en het is ook belangrijk om mensen bij elkaar te krijgen dus heb ik hem gisteren uitgenodigd om met me mee te gaan.

Yves: Ze heeft zelfs een bord voor me gemaakt!

Praten jullie vaak over het klimaat?

Pascaline: Ja, toch wel.

Yves: Onze dochters hebben ons verteld over de zero waste beweging en we hebben onze eetgewoonten veranderd. Kortom, wij zijn ouders die zeer goed luisteren naar onze kinderen.

Pascaline: We hebben het gevoel van engagement van onze ouders geërfd, en we zijn bijna serieuzer dan zij op dat vlak.

Yves: Zeg je nu dat je serieuzer bent dan je ouders? Ik denk dat wij toch ook vrij serieus zijn hoor!

Pascaline, is er iets wat je wilt dat je vader nog meer doet voor het klimaat?

Pascaline: Ik zou willen dat hij stopt met het consumeren van dierlijke producten. Maar je doet eigenlijk al een heleboel dingen… Je gebruikt het openbaar vervoer en je zit in de zero waste modus. Dat is goed!

Yves: Weet je, de vader van mijn vrouw had de leiding over een grote charcuterie-zaak in Frankrijk, dus minder vlees eten is niet altijd gemakkelijk. Maar ik eet alleszins minder en minder vlees!

Bedankt fam, geniet van de mars!

