In onze nieuwe serie Versus stellen we dezelfde vraag aan verschillende mensen op straat, om te onderzoeken hoe je kijk op dingen kan verschillen op basis van wie je bent, en grotere maatschappelijke problemen inzichtelijk te maken. In deze eerste aflevering vroegen we mensen met verschillende etnische achtergronden wat zij denken als ze een politieauto, -busje, -motor of gewoon een agent op straat zien.