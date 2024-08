Red je weekend: doe één van deze dingen – 21 februari

Mercury is in retrograde, dus als er niets goed leek te gaan bij jou deze week: nu weet je waarom. Gelukkig is het weekend er nog, en als je je huis dan durft te verlaten, heb je de keuze tussen alles van clubben voor het goede doel tot herbruikbare deksels uit bijenwas leren maken.

Kortom: hier is onze selectie van dingen die je kunt doen in België op vlak van Nightlife, Cultuur en Andere Dingen.

Videos by VICE

NIGHTLIFE

20 februari – LYL Radio Brussels Launch Party (Brussel)

Een tijdje terug maakten we een opsomming van alternatieve Belgische radiostations die je kunt beluisteren als je Q-Music je compleet gek maakt. Aan die lijst van negen (web)radio’s zouden we er nu een tiende kunnen toevoegen: LYL Radio, dat over komt waaien uit het Franse Lyon.

LYL zal binnenkort dus ook in Brussel beginnen uitzenden. Ter lancering geven ze donderdag een feestje in Brasserie Atlas met o.a. Tryphème, Új Bála en Mika Oki die live komen draaien.

Meer info.

21 februari – Noannaos Night (Brussel)

We lieten jullie al eerder kennis maken met Belgische producers Susobrino, Ashley Morgan en Pippin, inclusieve hun creatietocht midden in de Franse natuur, waar een korte docu en mixtape uit voortkwam. Dit is de eerste evenement dat ze organiseren onder hun collectieve naam Noannaos, in de Beursschouwburg. Naast hun eigen optreden, nodigen ze ook namen zoals Martha Da’ro, Amos, AUDRI, Other Robots en Cookie b2b Mambele uit.

Meer info.

21 februari – Kollectif Bunker X NoName : “Out Of Time” (Luik)

Zorg dat je het donderdag niet te wild maakt, want op vrijdag krijg je in Luik 10 uur non-stop elektronische en alternatieve muziek voor je kiezen, met onder andere Bergstock en John Krook. No sleep for the wicked.

Meer info.

21 februari – MOM Explores: Black Mamba + Yung Nnelg (Antwerpen)

Het MOM (Mind of Mars) collectief organiseert een vette party in de Arenberg en vrijdag presenteren ze daar Black Mamba en Yung Nnelg, je favoriete rapper uit Nederland die volgens MOM ‘soms tegen het Frank Oceaanse aan zit.’’

Meer info.

22 februari – Conscious Clubbin’ #2 (Antwerpen)

Een avondje raven voor het goede doel: dat is zowat de definitie van de uitspraak ‘het nuttige aan het aangename koppelen’. Extra bonus: voor één keer moet je je de volgende dag niet schuldig voelen als je op je bankrekening bekijkt.

Meer info.

22 februari – AF20 Artefact Night (Leuven)

Ecstasy, gabbers en meer van dat in het STUK deze zaterdag. Artefact Night focust op twee verbindende muziekgenres bij uitstek: gabber en trance. Niet dat ze terug naar de nineties gaan, maar vele hybride elektronica-artiesten laten zich vandaag inspireren door deze extatische dancefloor euphoria.

Haal dus je Air Max BW’s boven (aka de ultieme gabberschoen: de extra grote air bubble helpt ravers al sinds de jaren 90 de hele nacht door knallen zonder dat hun benen het begeven) en ga los op een avond vol high energy en high tempo met artiesten als Hantrax en Casual Gabberz.

Meer info.

Bekijk ook: Onze docu over het ontstaan van Gabber en Hardcore

ACTIVISME

22 februari – Niemand is Illegaal Benefiet (Brussel)

Niemand Is Illegaal is een organisatie die zich inzet voor de rechten van vluchtelingen. Zij hebben een benefiet op poten gezet in de VK deze donderdag, waar je niet enkel kan dansen, maar ook t-shirts of hoodies kunt laten zeefdrukken.

En wat dacht je van face painting om al die gezichtsherkennende camera’s een loer te leggen? Is in elk geval gemakkelijker te pakken te krijgen dan dit trippy t-shirt dat hetzelfde kunstje uitvoert.

Meer info.

20 februari – XR CAFE: Hummus For The Climate (Brussel)

Indien je letterlijk je hele leven onder een rots hebt geleefd, quick reminder: het gaat niet goed met onze planeet. Maar in plaats van je kop onder die rots te houden of in het zand te steken, ga je beter naar XR CAFE van Extinction Rebellion, om over klimaatverandering en oplossingen daarvoor te praten. En niet te vergeten: er is hummus.

Meer info.

CULTUUR



Sound Days in VK

21 februari – What’s in a Library? (Gent)

De bib is meer dan enkel een plek om te blokken. Dat moet je trouwens niet zomaar van ons aannemen: ga gerust naar deze talk en maak o.a. kennis met het onderzoeksproject “Second Shelf”, dat zich bezighoudt met het vormen van een nieuwe verzameling literatuur over het werk van vrouwelijke, niet-blanke en niet-heteroseksuele kunstenaars.

Meer info.

23 februari – Sound Days #2: Hiphop (Brussel)

Elke maand organiseert VK de Sound Days, dé plek om alle facetten van de sound system cultuur te leren kennen.. Deze zondag focussen ze op hip hop, van de Block Parties in New York over de U.K. tot in Brussel; met hip hop documentaires, beatboxateliers, optredens, breakdance, graffiti… En dat allemaal helemaal gratis!

Meer info.

ANDERE DINGEN



22 februari – (Late) Babyborrel Voor Delphine (Brussel)

Je weet wat ze zeggen: 51 jaar te laat is beter dan nooit. Eindelijk krijgt Delphine Boël haar welverdiende babyborrel. Staat op het Facebook-event vreemd genoeg nog niet op aanwezig: Albert Felix Humbert Theodoor Christiaan Eugène Marie van België, aka Albert II. Ach, hij is het vast gewoon vergeten. Kraamcadeautjes zijn in elk geval welkom op het adres Brederodestraat 16 (wat, inderdaad, het adres van het Koninklijk Paleis is).

Meer info.

22 februari – Plastic Flessen Ruilen Tegen Duurzame Drinkfles (Bergen)

Shoppingcenter Les Grands Prés daagt je uit zoveel mogelijk plastic flessen in te komen leveren. Tien plastic flessen = één hergebruikbare drinkfles voor jouw dorstige maag. Haalbaar, toch? Je kunt er ook leren om sponzen en herbruikbare deksels uit bijenwas te maken. Allemaal handige dingen dus.

Meer info.

Da’s alles! De volgende VICE Weekend Agenda verschijnt op woensdag 26 februari.

Volg VICE België op Facebook, Twitter en Instagram voor meer originele verhalen over alles wat ertoe doet in de wereld.