Red je weekend: doe één van deze dingen – 28 februari

Je bent waarschijnlijk nog steeds niet besmet geraakt met het coronavirus, dus is het geheel ethisch verantwoord om ook dit weekend buiten te komen, eender of dat nu voor een serieuze talk is of gewoon om een hele nacht door te foren.

Hier is onze selectie van dingen die je dit weekend kunt doen in België op vlak van Nightlife, Cultuur en Andere Dingen.

Nightlife

Frontal

27 februari – Frontal Family Edition (Gent)

Zwangere Guy komt met zijn hele Frontal crew de Charlatan slopen. Of om het met de wijze woorden van de organisatoren te zeggen: “ALLES KAPOT!!”

28 februari – Stelplaats: Nacht met C12 (Leuven)

Leuven en Brussel slaan dit weekend de handen in elkaar om een vet feestje te bouwen. Nacht (Leuven) en C12 (Brussel) organiseren wel vaker toffe evenementen. Laat je dus overtuigen door hun laatste love story, die ongetwijfeld vonken zal geven.

29 februari – Rock The Boat x KulturA x Old School Edition (Luik)

Wie wil schuren op old school R&B en hip hop, moet deze zaterdag naar KulturA gaan. Op het programma staan de beste platen van LL Cool J, Destiny’s Child, 50 Cent en al die andere artiesten die jij vroeger uit je CD-speler liet galmen.

Activisme

29 februari – Fight for Your Rights: Workshop Vrouwenboks (Leuven)

Dit weekend wordt het tijd om te vechten tegen het patriarchaat. Letterlijk dan. Op 8 maart is het namelijk Internationale Vrouwendag. Daarom organiseert het collectief 8 Maars dit weekend een kickbox-workshop voor vrouwen. VICE is niet aansprakelijk voor al de letsels die je tijdens deze workshop al dan niet zal oplopen.

Cultuur

Workshop Street Photography van Erik Eggermont.

28 februari – Dignity or Death: Debat Afropolitan Festival (Brussel)

In het kader van Black History Month komt Norman Ajari, filosoof en pro-dekolonisatie-activist, naar de BOZAR om te spreken over geschiedenis, zwart denken en meer actuele kwesties.

28 februari – Nightwatch 2020: FOMU (Antwerpen)

Nightwatch is een museum take-over door jonge en getalenteerde makers. Fotografen, performers en muzikanten zullen er hun beste werk tonen. En als dat je nog niet kon overtuigen: er is ook een afterparty.

28 februari t.e.m. 1 maart – Brussels Podcast Festival (Brussel)

Nu zelfs je moeder podcasts is beginnen luisteren op weg naar haar werk, is het duidelijk: het medium is zo populair als nooit tevoren. Daarom wordt er dit weekend een heel festival aan toegewijd, dat doorgaat in het Brusselse Atelier 210. Deze eerste editie van het Brussels Podcast Festival is trouwens ook het ideale moment om opkomend podcasttalent te ontdekken. Dan weet je moeder ook weer wat luisteren.

29 februari – 365 dagen ONDER STROOM (Antwerpen)

“Kom vroeg, blijf lang”: Onder Stroom, een culturele broedplaats voor creatieve en ondernemende zielen aan de Tavernierkaai in Antwerpen, bestaat op schrikkeldag 29 februari exact 365 dagen. En dat vieren ze met een opendeurdag en een groot feest. Op het programma: geweldige dingen zoals een Internet Memes Talk, een workshop T-shirts drukken, volkskeuken, expo en uiteraard muziek tot in de vroege uurtjes.

29 februari – Workshop Street Photography (Antwerpen)

Of je nu nog nooit een camera in je handen hebt gehad of al best wat ervaring hebt, je kan waarschijnlijk altijd nog iets bijleren als het op fotografie aankomt. Aanstaande zaterdag is iedereen welkom op de Street Photography Workshop in Antwerpen om exact dat te doen, en in één keer ook een aantal verborgen schatten in Antwerpen te ontdekken. Nog inspiratie nodig? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar deze, deze of deze VICE-fotoreeks.

1 maart – Open Museumdag (Luik)

Elke eerste zondag van de maand openen een aantal musea in België gratis hun deuren. Ook Luik doet mee. Ga dus visjes spotten in het Aquarium-Museum of leer bij over de geschiedenis van verlichting in het Mulum.

Andere dingen



28 februari – Keep your plants alive (Gent)

Probeer je een goede plant dad of mom te zijn, maar gaat je geliefde groen steeds weer dood? Dan kan je met de hulp van Potaarde de kneepjes van het vak leren op deze plantenworkshop in de Koer. Je planten zullen je dankbaar zijn. En als het internet het kan, dan moet jij dat toch ook voor elkaar kunnen spelen?

29 februari – Voorronde Kampioenschap Legpuzzelen (Antwerpen)

Klinkt ‘in een team van vier om ter snelst een puzzel van 1000 stukjes maken’ als jouw ultieme roeping? Wel, lucky you: dan weet je wat er je zaterdag te doen staat. Wie weet schop je het zelfs tot het Belgisch kampioenschap.

