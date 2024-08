Red je weekend: doe één van deze dingen – 31 januari

We hebben deze week al tickets weggegeven voor de tweede verjaardag van de Brusselse club C12, maar er is natuurlijk veel meer te doen dit weekend. Hier is onze selectie van dingen die je kunt doen in België op vlak van Nightlife, Cultuur en Andere Dingen.



Deze lege Brusselse kantoorruimte kan je vrijdag onveilig gaan maken.

NIGHTLIFE



30 januari – Psst Mlle: MEYY EP Release Party (Brussel)

MEYY wist ons al te overtuigen op onze VICE Party. De 19-jarige zangeres en producer zal heel binnenkort haar allereerste EP ‘Spectrum’ releasen, en dat moet gevierd worden. Daarom nodigt het Brusselse feministische platform Psst Mlle haar uit, en verder ook DJ DIANE van het Brikabrak collectief (die de VICE Party helemaal lieten ontploffen met deze remix van Benny Benassi).

31 januari – Telefunk (Luik)

Deze vrijdag is het lekker efficiënt vertoeven in de Luikse creative space KulturA.: je kan er eerst een flinke fond aan gehaktballen met friet leggen, om je daarna weer fit te dansen tijdens de funky all-night take-over van Telefunk.

31 januari – Not Your Techno (Brussel)

Het doel van Not Your Techno, opgericht door Dj Dziri en Yasmine Dammak, is een safe space creëren voor iedereen die van feesten en techno houdt. Deze keer nemen ze de lege kantoorruimte van de nog splinternieuwe nachtclub Kattenbak over.

1 februari – Soulful Sessions (Antwerpen)

Ook in Antwerpen gaat het er funky en feministisch aan toe. Soulful Sessions vraagt je ten dans in De Studio met sets van Suze Ijó uit Rotterdam, en onze Belgische trots AliA en Bibi Seck.

1 februari – Chanoirs (Brussel)

Misschien heb je deze grote boze zwarte kat al eens op de muren van Brussel zien opduiken. Wel, de makers ervan geven ook gewoon heel vette feestjes. Als je hen nog niet kent, ga dan zeker naar RECYCLART deze zaterdag. Indien je hen wel al kende, was je toch al van plan om te gaan.

1 februari – Butternut (Gent)

Butternut is een gloednieuw queer technoproject dat deze zaterdag z’n allereerste editie houdt in de Amigo in Gent. Met onder andere Louis Vogue achter de draaitafels zullen ze ervoor zorgen dat liefhebbers van kinky beats absoluut niets tekort komen.

Eindelijk clubs bezoeken zonder er een kater aan over te houden.

CULTURE

31 januari – Opening Wolfgang Tillmans & Thao Nguyen Phan + This is Not a Gay Haze (Brussel)

Het Brusselse museum Wiels zet 2020 krachtig in met de eerste grootschalige solotentoonstelling in België van de invloedrijke Berlijnse kunstenaar Wolfgang Tillmans.

Toen hij 20 was, verhuisde Tillmans naar Hamburg, waar hij het wilde nachtleven fotografeerde. Een selectie daarvan stuurde hij naar onze collega’s van i-D, die hem in 1989 voor het eerst publiceerden (en nog steeds met hem samenwerken). Die eerste publicatie leidde tot een eerste tentoonstelling, en die gaf hem dan weer de moed om Maureen Paley te benaderen – tot op de dag van vandaag is zij zijn gallerist.

Onder de titel Today Is the First Day kan je vanaf dit weekend een selectie van al het werk zien dat de wereldberoemde kunstenaar sindsdien creëerde. Verder zijn er ook werken die Thao Nguyen Phan over haar thuisland Vietnam maakte te bewonderen.

Die opening sluit je natuurlijk in stijl af met een afterparty, en daar is geen betere plek voor dan This is not a Gay Haze in Steel Gate. Dat is zoiets als een Gay Haze-avond, maar dan toch niet helemaal… Maar toch wel een beetje.

1 februari – Open Club Day (Brussel)

Nachtclubs en live-muziekpodia over heel Brussel openen dit weekend ook overdag hun deuren. Het ‘Open Club Day’ initiatief verbindt muziekvenues uit heel Europa om zo hun culturele, economische en sociale belangen te benadrukken. En natuurlijk ook om mensen die normaal gezien nooit op deze plekken komen, de kans te geven om deze muzikale tempels in een ander – pardon the pun – daglicht te zien te krijgen. Als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk echt een droomscenario: eindelijk kan je massaal veel plekken uit het Brusselse nachtleven ontdekken, maar er de volgende dag toch geen kater aan overhouden.

Geraak je niet in Brussel? Open Club Day gaat ook door in De Kreun (Kortrijk), Muziekclub N9 (Eeklo), Muziekclub 4AD (Diksmuide) en, why not, Schlachthof in het Duitstalige Eupen.

State of the Arts.

ACTIVISME

1 februari – Grote Schoonmaak (Brussel)

BXL Refugees, het burgerinitiatief dat vluchtelingen in Brussel helpt, plant een grote schoonmaak in het opvangcentrum Porte d’Ulysse. Je weet goed genoeg dat je het dit weekend niet zal doen in je eigen huis, dus maak jezelf nuttig!

3 februari – State of The Arts: Open Meeting (Brussel)

De cultuurbesparingen van het Vlaams Parlement zijn (terecht) nog steeds niet weg te slaan uit het nieuws. Kunstenaarsplatform State of The Arts blijft ook in 2020 vechten voor de rechten van Belgische kunstenaars, en houdt daarom een open meeting. Daar kan je mee toekomstige betogingen voorbereiden en je informeren over de laatste ontwikkelingen. Kom af en leg onze politici het vuur aan de schenen.

ANDERE DINGEN

Uit de categorie ‘Things you didn’t know you needed’: Louboutins uit chocolade

30 & 31 januari – Dogs, Drinks & Spaghetti (Gent)

Hondencafé Dogs & Drinks is de enige plek in Gent waar je iets kan drinken én knuffelen met honden. Je kan er zelfs je eigen enthousiaste viervoeter adopteren! (Al doe je dat natuurlijk alleen maar nadat je daar goed over hebt nagedacht, dankjewel.)

1 februari – Workshop ‘Maak je eigen chocolade Louboutin’ (Mechelen)

Hou je van Chocolade? Hou je van Louboutins? Als je antwoord ‘ja’ is op één of meer van deze vragen, is er maar één logische volgende stap: je inschrijven voor de chocoladeworkshop van Sjolaa. Zorg dan wel dat je min of meer bekomen bent van die kater van vrijdag, want volgens de organisatoren vraagt het “je opperste concentratie om een chocolade schoen te maken.” Challenge accepted.

Da’s alles! De volgende VICE Weekend Agenda verschijnt op woensdag 29 januari.

