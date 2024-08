Red je weekend: doe één van deze dingen – 7 februari

Blijkbaar is het deze donderdag ‘Werelddag zonder mobiele telefoon’, maar misschien moet je je smartphone meteen het hele weekend thuislaten om echt 100% gefocust te kunnen genieten van de plekken waar je zoal zal belanden.

Nog geen idee welke oorden dat gaan worden? Check dan onze selectie van dingen die je dit weekend kunt doen in België op vlak van Nightlife, Cultuur en Andere Dingen.

NIGHTLIFE

VICE geeft 2×2 tickets weg voor Pup’corn in Luik.

6 t.e.m. 8 februari – We Are Open (Antwerpen)

Trix is dit weekend the place to be om kennis te maken met de beste Belgische artiesten van vandaag en morgen: van de soulvolle r&b van Martha Da’ro tot het elektronisch geweld van Borokov Borokov, verdeeld over maar liefst vijf podia.

Met een combiticket kan je trouwens ook donderdag al een concertje meepikken. Geen idee van wie, omdat het een ‘secret gig’ is, maar aangezien het zou gaan om ”een grote naam”, laat je die kans beter niet schieten. En als je nu pas beseft dat je écht naar We Are Open wil gaan, heb je wel een klein probleempje: het showcasefestival is al volledig uitverkocht. Hopen dat de Ticketswap goden je goed gezind zullen zijn dan maar.

6 februari – Ecstatic Dance (Gent)

‘Ecstatic’ als in extase; niet als in ecstasy. Dit feest is namelijk het bewijs dat je ook kunt feesten zonder drank (Tournée Minérale is blijkbaar nog steeds een ding), zonder drugs, zonder bla bla en zonder… schoenen. Bevrijd dus zowel je voeten als je chakra’s, en laat je dansziel los op de electro-sjamanistische sounds van DJ Nowananda.



7 februari – Pup’corn: Darktek & friends (Luik)

Al vijf jaar staat Pup’corn garant voor de beste Belgische en internationale alternatieve electronica. Liefhebbers van techno, hardcore en dubstep nemen dus best de trein richting de Luikse Espace Georges Truffaut om de heel de nacht lang te raven op een exclusieve live set van Darktek en zijn vrienden.

Wij geven ook 2 x 2 tickets weg voor deze avond. Stuur ons een DM op Instagram en vertel ons waarom je absoluut wil gaan om kans te maken.

8 februari – 3 Years Kumiko: Fais Le Beau & Vieira (Brussel)

Het Brusselse restaurant-annex-feestlocatie Kumiko heeft sinds 2017 al heel wat feestjes gekend waar lokale dj’s van Brikabrak tot Basic Moves hun talenten kwamen tonen. Om hun driejarig bestaan te vieren, nemen deze zaterdag Fais le Beau en Vieira van Gay Haze plaats achter de draaitafels.

En geen zorgen als al dat gefeest je niet alleen maar dorstig maakt: er zullen ook gyoza’s (een lekkernij die cultuurbarbaren misschien zouden omschrijven als ‘Japanse ravioli’) te verkrijgen zijn. One more thing: wie tussen 22u30 en 23u arriveert, krijgt een gratis drankje. Stay hungry.



CULTUUR

‘Am I Ready Now’ expo van kunstenaarsduo Sofie Middernacht en Maarten Alexander.

6 t.e.m. 9 februari – Rosas: Achterland (Brussel)

Je hebt misschien al eens gehoord van de legendarische Belgische danser en choreograaf Anne Teresa De Keersmaeker. Niemand minder dan Beyoncé plagieerde haar werk in haar ‘Countdown’ videoclip. Een move die de 19de eeuwse schrijver en dichter Oscar Wilde, mocht hij nog leven, waarschijnlijk zou becommentariëren met: “Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness.”

Ga dus liever naar the real thing kijken: het originele oeuvre ‘Achterland’ werd in 1990 gecreëerd en gedanst door Rosas, het dansgezelschap van De Keersmaeker, en speelt nu in het Kaaitheater. Klinkt cliché, maar is het niet: 30 jaar later is Achterland nog steeds even relevant.

7 februari t.e.m. 9 februari- Let Me Know Opening Weekend (Brussel)

Net zoals je schattige neefje van 2 jaar, stelt het ‘Let Me Know’-festival alles in vraag. Wat weten we, en waarom? Wat weten we niet? Oké, dat zijn waarschijnlijk net iets filosofischere vragen dan die van je kleine niffo, maar dat is juist reden te meer om je te laten onderdompelen in het ‘waarom-tijdperk’. Afspraak in de Beursschouwburg voor muziek, film, tentoonstellingen, presentaties en meer. Waarom ook niet?

9 februari – FATMOON : Noord-Afrika (Brussel)

Fatsabbats is een nieuwe plek voor en door vrouwen van kleur, de queer community en hun allies. Het werd opgericht door Mac Coco, de artiest die prachtige keramieken dildo’s maakt. Aanstaande zondag eren ze de Noord-Afrikaanse gemeenschap met een tal van activiteiten, waaronder een vertoning van de ontroerende kortfilm ‘Okht Elmarhoum’ van Brusselse regisseur Maja-Ajmia Yde Zellama.

6 t.e.m. 22 februari – Expo ‘What happens when nothing happens’ (Antwerpen)

In deze tentoonstelling laat fotograaf Eva Donckers je zien wat er gebeurt als er niets gebeurt. En nee, dan hebben we het niet over jou die de godganse dag met een kater in bed blijft liggen om series te kijken.

Nog t.e.m. 8 maart – Expo ‘Am I Ready Now?’ (Gent)

In deze tentoonstelling stelt het Belgisch-Nederlandse kunstenaarsduo Sofie Middernacht en Maarten Alexander de psychologische aspecten van de portretfotografie in vraag. Misschien ken je hen van hun eerder werk voor magazines zoals Wallpaper* en modemerken zoals Gucci en Rick Owens.

Sofie en Maarten nodigen mensen uit om na te denken over zichzelf, anderen en kunst, via fotografie en installaties van glas en rubber. VICE is niet verantwoordelijk voor de eventuele existentiële crisis die je op deze expo oploopt en daardoor het vermogen verliest om selfies te maken, maar misschien is dat net het punt.

ANDERE DINGEN

Twerkshop: een twerk-workshop.

7 februari – Boetiek Erotiek (Antwerpen)

De Kringloopwinkel in Deurne organiseert een sensuele avond met een verleidelijk aanbod lingerie en andere prikkelende kringloopprullaria. Als bonus trakteert de winkel je op een glas bubbels en een “heerlijk afrodisiacum” (maar noem het gerust een opgeilend hapje).

“Het wordt al sexy in Deurne!”, weet de kringwinkel, want naast de tweedehandsspullen van mensen die wat minder opwinding in hun leven wilden, is er ook een burlesque show door Sinners Dollhouse en een gratis boudoir shoot door Studio Flamingo. En indien je toch nog twijfelt, wees gerust: “sextoys worden enkel verkocht als ze in een nog verzegelde, originele verpakking bij ons zijn toegekomen.”

8 februari – Twerk workshop (Antwerpen)

“Tried twerking in your bedroom before, but it didn’t quite look like what you see on the videos?”, is de terechte vraag die de organisatoren van de OH YAZ twerkshop stellen. Als je antwoord daarop ‘ja’ of zelfs ‘YAAAS’ is, kan je deze zaterdag naar de KAVKA om daar iets aan doen. Je billen en heupen trainen, uit je comfortzone stappen én meer zelfvertrouwen kweken: what’s not to like? Deze zaterdag staat helemaal in het teken van Bootypositivity. Of zoals de organisatoren het zelf stellen: “I jiggle, therefore I am.” Wijze woorden.

