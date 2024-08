Red je weekend: doe één van deze dingen – 8 maart

Dit weekend is het Internationale Vrouwendag*. Dat betekent dat er opnieuw in zowat elke grote Belgische stad een Vrouwenstaking zal doorgaan waar je je bij kan aansluiten (misschien kom je ons wel tegen), maar ook daarnaast zijn er nog een heleboel feministische evenementen die je niet mag missen. Hier is onze selectie van dingen die je dit weekend kunt doen in België op vlak van Nightlife, Cultuur en Andere Dingen.

En alsof dat nog niet genoeg is, geven we ook tickets weg voor een heleboel feestjes in Brussel dit weekend.



Nightlife

7 & 8 maart – Intersections by Psst Mlle • Brussels Womxn Takeover (Brussel)

Op Internationale Vrouwendag* viert het feministische platform Psst Mlle haar tweede verjaardag. Voor die gelegenheid bundelen tien vrouwelijke programmatoren hun krachten bundelen om samen Intersections te organiseren, een festival met enkel vrouwelijke* artiesten verspreid over zes Brusselse locaties: Ancienne Belgique, Beursschouwburg, C12, FFORMATT, LaVallée en VK.

Tijdens Intersections kan je ook de nieuwste aflevering van onze DIVERSIDEAS videoreeks in avant-première bekijken op elke van deze zes locaties. Na afleveringen over racisme en diversiteit, gaat deze derde campagne over seksuele intimidatie in het nachtleven. En als je niet tot Brussel geraakt dit weekend: niet getreurd, vanaf 8 maart vind je de volledige video ook online op al onze kanalen.

Meer info

2 t.e.m. 8 maart – WoWmen! 2020 (Brussel)

WoWmen! daagt je uit om kritisch na te denken over gender, kunst en de maatschappij. Op het festival kan je de hele week terecht voor optredens, lezingen, debatten, films en workshops. In stijl afsluiten doe je op de dansvloer met onder andere Gurl achter de draaitafels.

Meer Info

Cultuur

4 t.e.m. 7 maart – Lesborama Festival (Brussel)

Ieder jaar viert Lesborama lesbische, biseksuele, trans en feministische films. Het festival trakteert je op maar liefst zes films. Genoeg keuze dus!

Meer info

5 maart – “Go To Gynéco!” Conferentie (Luik)

Seksualiteit wordt nog te vaak op een heteronormatieve manier benaderd. Deze conferentie bekijkt het wat breder en bespreekt seksualiteit tussen vrouwen* met participatieve workshops over soa’s en de risico’s en vooroordelen die lesbische koppels ervaren.

Meer info

7 maart – The Dead Ladies Show #2 (Leuven)

Zeggen de namen Fritzi Harmsen van Beek of Alexine Tinne je iets? Als je daar verandering in wil brengen (en geloof ons, dat wil je), moet je naar deze talk van 30CC. De hele avond draait erom (ondertussen overleden) vrouwen* uit onze geschiedenis te erkennen wiens spotlight door mannen werd gestolen toen ze nog leefden.

Meer info

8 maart – Internationale Vrouwendag in Sphinx Cinema (Gent)

Op Internationale Vrouwendag* wil Sphinx Cinema vrouwelijke* filmmakers extra in de kijker zetten. Je kan er de hele dag genieten van een ruim aanbod films door en over straffe vrouwen*. Nog een extra geste: vrouwen* moeten minder betalen voor een ticket.

Meer info

8 maart – Palestine is a feminist issue: A talk with Amal Eqeiq (Brussel)

Palestijnse vrouwen* leven onder Israëlische kolonisatie en militaire bezetting en worden dagelijks geconfronteerd met reisbeperkingen, sloop van huizen, arrestaties en systematisch geweld. Zondagavond verwelkomt Café Palestine Amal Eqeiq, een Palestijnse onderzoeker en professor in Arabische Studies en Vergelijkende Literatuurwetenschappen. Met haar lezing wil ze Palestijnse vrouwen* een stem geven.

Meer info

8 maart – Feministische Performance: Un Violador En Tu Camino (Charleroi)

Un violador en tu camino is een voorstelling dat het Chileense feministische collectief Las Tesis maakte als een vorm van protest tegen geweld tegenover vrouwen*. De voorstelling reisde al de hele wereld rond, en is nu dus ook te zien in Charleroi.

Meer info

8 maart – Can She Kick It? (Brussel)

Van Queen Latifah tot Coely, vrouwen* hebben altijd al een rol gespeeld in de hiphopcultuuur. Hoe groot was en is hun invloed, en wat waren en zijn de grootste uitdagingen voor hen? Die vragen zullen beantwoord worden naar aanleiding van de release van Ladies First, een bloemlezing over vrouwelijke rap door Sylvain Bertot.

Meer info

Activisme

8 maart – Vrouwenstaking 2020 (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik, Namen)

Aanstaande zondag worden de straten van steden in België en de rest van de wereld getransformeerd tot één grote oproep voor meer vrouwenrechten*. Met andere woorden: hét moment om samen met je vrienden buiten te komen om je walging te uiten over alles wat misloopt, te strijden tegen het patriarchaat en natuurlijk ook plezier te hebben.

Meer info

Andere dingen

8 maart – Feministische Cycloparade (Luik)

Een speciale shout-out naar Luik, waar je ook kan demonstreren op je fiets, skateboard of rolschaatsen.

Meer info

*iedereen die zich als vrouw identificeert

