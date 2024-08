Red je weekend: doe één van deze dingen – 14 februari

Deze vrijdag is het Valentijn, de perfecte gelegenheid om eens iets anders te doen dan het standaard soort avondje uit dat jij en je (toekomstige) lief binnen de kortste keren toch zullen vergeten. Eender of je vrijgezel bent of niet: met de events uit deze lijst zal je je geen minuut vervelen.

Hier is onze selectie van dingen die dit weekend je kunt doen in België op vlak van Nightlife, Cultuur en Andere Dingen.

NIGHTLIFE



C12 x Benediction

14 februari – C12 x Benediction XVI (Brussel)

Voor een buitengewoon Valentijnsritueel moet naar Benediction in C12, vlak onder Station Brussel-Centraal. Met Lil Louis achter de draaitafel en verschillende extravagante cabaret optredens, zul je er gegarandeerd meer beleven dan op een doorsnee vrijdagavonddate.

14 februari – Barbie Malibu (Brussel)

Barbie Malibu is een gloednieuw queerconcept dat je deze vrijdag trakteert op een cabaretshow. Daarnaast kan je ook zelf hard gaan op trap- en hiphop beats. Wie weet ontmoet je wel de liefde van je leven bij SPIRITO.

15 februari – WELCOME TO MY HOUSE Valentine’s edition (Charleroi)

Of misschien komt je secret Valentine wel uit Charleroi. De enige manier om daar achter te komen, is door jezelf naar deze house party zonder al te veel gezeik te begeven in de Black Box Discothèque.

CULTUUR

My Porny Valentine.

14 februari – Not Another Cheesy Valentine Flash Day • Strange Love Tattoo Studio(Antwerpen)

Kijk, het ding is: tattoo’s doen pijn. Maar een gebroken hart ook. Aan jou de keuze dus.

14 februari – My Porny Valentine (Brussel)

Het leven gaat om zoveel meer dan liefde… Het gaat bijvoorbeeld ook om seks, en dat heeft de Beursschouwburg goed begrepen. My Porny Valentine is, in de woorden van de organisatoren, ‘een honingzoete reactie op de verdorven mainstream porno.’

Vergeet PornHub en xHamster dus, en maak in gezellige sfeer kennis met alternatieve pornofilms die je zal doen blozen, verwen jezelf met een keramieken dildo van Mac Coco en sluit de avond af met kinky deuntjes.

13-15 februari – Enter Through The Void, Exit Through The Gift Shop (Gand)

Ben je eerder een liefhebber van langdurig genot? Dan moet je misschien gaan voor deze drie dagen vol kunst, muziek, optredens, workshops en… wellness. Want ja, er zullen ook jacuzzi’s tot je beschikking staan.

En dit alles op een event wiens naam een mix lijkt van een een visueel overweldigende trip (of ‘film’, om het wat saaier uit te drukken) van Gaspar Noé uit 2009 en een absurd geniale film over kunst van Banksy uit 2010. Nog een tip voor de afterparty: neem een foto van je ex mee en krijg een gratis pintje. Easy Peasy.

15 februari – Keith Haring – For All Queens present: Vogue Take Ovah (Brussel)

Indien je om een of andere reden de geweldige Keith Haring-tentoonstelling in Bozar nog niet hebt bezocht, is zaterdag het beste moment om dat in te halen. Dan organiseert het Brusselse museum samen met het Belgische collectief For All Queens een voguing performance, als hommage aan de clubcultuur en lhbt+-iconen die Keith Haring toen inspireerden. Daarop volgt een razend interessante Q&A met mensen als Kevin Aviance; de Amerikaanse drag queen, muzikant, modeontwerper en vogue- en ballroomlegende.

ANDERE DINGEN





14 februari – Eighties Aerobics (Gent & Antwerpen)

Je kan Valentijn als excuus gebruiken om een decadent romantisch diner te organiseren, om in de slaapkamer flink wat calorieën te verbranden of… om gewoon calorieën te verbranden. Haal dus je beenverwarmers en zweetbandjes uit de verste hoeken van je kast en probeer een remake van de Call On Me-videoclip te maken.

Da’s alles! De volgende VICE Weekend Agenda verschijnt op woensdag 19 februari.

