Wat te doen als je sinds je quarantaine veel meer drinkt

Nadat alle bars, clubs en restaurants werden gesloten om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, kreeg ik een bericht van een vriend: “Ik heb net voor 172 euro aan drank ingeslagen.”

Ik begreep hem op zich wel. “Ik heb zoveel bier gekocht als ik op mijn fiets kon dragen, en een fles Jameson,” stuurde ik later die avond naar mijn partner. “Ik heb alleen geen eten gehaald.”

Als je meer drinkt sinds de pandemie is uitgebroken – of je het idee hebt dat je vrienden meer grapjes over je zuipgedrag maken dan gebruikelijk – dan ben je niet de enige. Wanneer je de hele dag thuis moet zitten en niet naar de film, een café of de sportschool mag gaan, of welke leuke activiteit dan ook, hou je een hoop tijd over. Tijd die je makkelijk kunt vullen door heel veel bier achterover te tikken.

Het is heus niet vreemd als je het op een drinken wilt zetten terwijl er net een dodelijk virus is uitgebroken. Kenneth Skale, de baas van de Los Angeles County Psychological Association, noemt het “volkomen normaal” als je op dit moment zin hebt in een alcoholische versnapering (of twee).

“Bedenk waar mensen nu doorheen gaan,” zegt hij. “Er is veel onzekerheid en financiële druk – niemand weet hoe dit gaat aflopen.”

Skale zegt dat mensen over het algemeen op twee manieren naar de fles grijpen: als vervanging van een relatie, of om gevoelens te onderdrukken. “Als we ons bedreigd voelen, hebben we vaak de neiging om naar anderen toe te trekken,” zegt hij. “Of om even weg te zijn en dat gevoel kwijt te raken.” Aangezien je op dit moment niet bepaald makkelijk bij je geliefden in de buurt kan komen (of überhaupt bij andere mensen), is het dus niet zo gek dat sommigen van ons nu ook meer gaan drinken: om dat contact op te vangen, en om zich minder bang te voelen.

Als je wat meer zuipt in deze saaie, treurige en eenzame periode is dat dus best begrijpelijk, maar het blijft ongezond. “Het grootste probleem is dat drinken ook gewoon werkt,” zegt klinisch psycholoog Ryan Howes. “Het is nu eenmaal stressverlichtend en helpt je te ontspannen – terwijl je aan het drinken bent tenminste.”

Deze kalmerende effecten zijn echter maar tijdelijk en misschien zelfs slecht voor je op de lange termijn. Of zelfs al op korte termijn, als je echt te diep in het glaasje hebt gekeken. “Als je de volgende ochtend met een kater wakker wordt, ben je alleen maar nog minder goed in staat om met je stress om te gaan,” zegt Howes.

Een avondje doorzakken is ook geen geweldig idee als je wilt voorkomen dat je besmet raakt. “Alcohol onderdrukt je immuunsysteem,” zegt George F. Koob, een professor gedragspsychologie en directeur van het (Amerikaanse) Nationale Instituut voor Alcoholmisbruik en Alcoholisme. “Als je het virus makkelijk op kunt lopen, is overmatig drankgebruik waarschijnlijk niet zo’n goed idee,” zegt hij. (En aangezien iedereen het virus makkelijk op kan lopen, kunnen we ons dus maar beter ook allemaal een beetje inhouden.)

De hamvraag is: wanneer ben je – binnen deze omstandigheden – overmatig aan het drinken? Hoeveel drank kan een mens aan in tijden van corona?

Skale zegt dat, hoewel het puur objectief gezien natuurlijk niet gezond is om te drinken, het niet zo is dat je dat nu helemaal niet meer mag doen. Hij noemt geen vaste aantallen, maar zegt dat je vooral een beetje op jezelf moet letten. Let erop dat je niet geleidelijk aan steeds meer alcohol consumeert (wat vaak voorkomt, en lastiger is om te merken wanneer je afgezonderd en gestrest bent). Een simpele manier om dat te doen is het gewoon bijhouden in je agenda.

Als je ziet dat je de afgelopen tijd wat meer hebt gedronken, denk dan even goed na waarom je precies al om drie uur ‘s middags een blikje bier uit de koelkast trekt. Drink je voor de gezelligheid, bijvoorbeeld wanneer je met vrienden belt of met je collega’s het weekend inluidt, of omdat je het af en toe gewoon lekker vindt, dan is het volgens de deskundigen waarschijnlijk nog oké. Maar doe je het om je angstige of depressieve gevoelens mee te verzachten, en drink je vaak best veel zonder erbij na te denken, dim dan even. “Als je drank gebruikt om iets mee te repareren, dan heb je een probleem,” zegt Skale. “Je gevoelens zijn dan niet het probleem – ze zijn het signaal dat er iets mis is.”

Wat je in dat geval beter kunt doen, is naar die gevoelens luisteren en de kern van het probleem aanpakken, zonder dat daar verder drank bij te pas komt. Misschien zit je er niet zo op te wachten om je pijnpunten op te zoeken terwijl je ook gewoon zou kunnen drinken, maar elke deskundige die ik sprak was het hierover eens.

Een paar voorbeelden. Ben je echt eenzaam? Bel wat vrienden. Verveel je je? Lees een boek, ga koken of jezelf iets nieuws aanleren. Depressief? Kijk of je met je therapeut kunt (video)bellen. Als je geen therapeut hebt of je er geen kan veroorloven, scheelt het volgens Howes ook al als je een dagboek bijhoudt, “om je gevoelens te uiten en te temmen, zodat het niet zo overweldigend meer voelt”.

“Ik heb nagedacht wat de voordelen van thuisisolatie zouden kunnen zijn, en één daarvan is denk ik dat je jezelf taken kunt geven,” zegt Howes. “Zoals je kast opruimen, al je foto’s inscannen, oude dozen met spullen uit je jeugd doorploegen, of eindelijk eens wat doen aan dat gepiep van je deur.” Het hoeven geen gigantische projecten te zijn – als je steeds iets van je lijst af kunt strepen helpt dat enorm om de ‘ik-weet-niet-wat-ik-moet-doen-dus-ga-ik-nog-maar-even-door-twitter-scrollen’-spiraal te doorbreken.

Wat de deskundigen ook aanbevelen om je mentale gesteldheid wat op te krikken, is om wat te trainen. “Daar vallen wetenschappers altijd op terug, omdat het bekend is dat het werkt,” zegt Koob. “Daar knap je altijd van op: het is goed voor zowel je hart als je brein.” In beweging komen terwijl je thuis zit hoeft niet erg ingewikkeld te zijn: je kunt ook een yogasessie houden van twintig minuten, opdrukken of een online salsales volgen.

Je mag dus best een sixpackje kopen, maar zoals Howes zegt: “Maak voor jezelf duidelijk waarom je drinkt, en wees eerlijk tegen jezelf over wat je ervan verwacht.”

“Als je nu vooral overeind wordt gehouden door drank en drugs, dan heb je een probleem,” zegt Skale. Misschien moet je ook accepteren dat dingen even anders werken dan gebruikelijk. Je voelt je nu misschien niet fantastisch, of überhaupt jezelf, en dat is jammer, maar ook de realiteit van deze omstandigheden. Het zijn zure, stressvolle en onzekere tijden. Een goede zuipavond kan die zurigheid en stress wegnemen – tijdelijk althans – maar het maakt deze periode niet minder onzeker, en kan je vatbaarder maken voor besmettingen. Dus: schenk gerust nog een glas in, maar let ook een beetje op jezelf.