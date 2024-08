Wat doet Ben Affleck in godsnaam tijdens dit interview uit 2004?

Gisteren werd Ben Affleck – die onlangs op Facebook zijn afkeer uitsprak tegen de van seksueel misbruik beschuldigde Harvey Weinstein – op Twitter aangesproken op het feit dat hij actrice Hilarie Burton bij haar borst greep tijdens een interview in 2003. Affleck bood op Twitter zijn verontschuldigingen aan aan Burton, nadat beelden van het incident opdoken, maar het internet ontdekte al snel dat dit niet de enige keer was dat de acteur zich voor de camera opdrong aan een vrouw.

Tijdens een interview in 2004 met de Canadese verslaggeefster Anne-Marie Losique, ter promotie van de film Jersey Girl, trekt Affleck Losique op zijn schoot, vraagt haar waarom ze geen diep decolleté heeft, en zegt dat de televisiezender het “leuker zou vinden als [ze] de show topless zou doen.”



Videos by VICE

“Normaal gesproken laat je een stuk meer decolleté zien,” zegt Affleck tijdens het gesprek. “Hoe komt dat. Waarom bedek je jezelf vandaag?”

“Deze borsten zijn heel stevig… verdacht stevig, ze zijn als twee enorme stenen,” zegt hij. “Het is een sportbeha,” antwoordt Losique.

Affleck – die destijds verloofd was met Jennifer Lopez – vraagt Losique vervolgens of ze “een vriend heeft in Montreal,” en grapt later dat “Het enige [dat ze wil doen] is de hele tijd seks hebben.” Later in het interview zet hij een Frans accent op en maakt hij grappen over over gehandicapten.

“Doe niet alsof ik een mongool ben,” zegt hij. “Ik zie eruit alsof ik hersenverlamming heb.”

Het interview, dat werd uitgezonden op de Canadese zender Box-Office, dook op nadat Affleck zei dat hij “boos” was op Weinstein omdat die zijn machtspositie had gebruikt voor “intimidatie, seksueel misbruik en het manipuleren van vele vrouwen, tientallen jaren lang.” Toen een twittergebruiker het incident met Burton aanhaalde, antwoordde de actrice, die destijds pas 21 was, dat ze “terug moest lachen zodat [ze] niet zou huilen.” Een van de vrouwen die Weinstein nu beschuldigt, Rose McGowan, tweette ook dat Affleck een leugenaar is en dat hij al jaren weet van het misbruik van Weinstein.

Losique reageerde eerder luchtig op het incident waarbij ze op Afflecks schoot zat, en zei woensdag tegen Hollywood Reporter dat de video is opgeblazen buiten proporties.

“Ik weet dat mensen ergens naar op zoek zijn, maar dit is compleet uit zijn verband gerukt,” zegt ze. “Het gebeurde voor een show die ik produceerde, dus ik was totaal geen slachtoffer. Toen de camera’s draaiden, speelden we dat spel. Zodra we stopten met draaien, was er niets aan de hand. Hij heeft me nooit op een ongepaste manier aangeraakt. Hij was erg respectvol, moet ik zeggen.”

Toch is het moeilijk om de beelden te zien en je niet erg ongemakkelijk over het voorval te voelen.