Wat echt de maat van een piemel bepaalt

We vroegen het aan een penisexpert en die legde uit dat er een hele hoop mis kan gaan.

“Waarom zijn vrouwen zo geobsedeerd door de grootte van een piemel en willen ze er per se een van minstens 15 centimeter? Vrouwen kunnen zich beter bezighouden met emotionele verbinding, en de grootte van die piemel uit hun hoofd zetten,” aldus een gefrustreerde man in de rubriek agony aunt van The Guardian. Door de jaren, wat zeg ik, eeuwen heen, stelden vele mannen dezelfde vraag. Of ze nou bang zijn of hun penis te groot of te klein is, ze vragen zich af hoe belangrijk het formaat van dit specifieke lichaamsdeel nou eigenlijk écht is.

Videos by VICE

Over het algemeen is men het erover eens dat er geen “gemiddelde” penis bestaat, maar er zijn wel extremen. In 2014 beschreef een anonieme Britse man de worsteling met zijn micropenis in New York Magazine . Volgens hem was zijn geslachtsdeel van 5 centimeter niet alleen beschamend, maar zorgde het ook voor moeilijkheden tijdens seksuele interactie en zelfs masturbatie. Het jaar daarop schokte het nieuws over een Mexicaanse man met een piemel van 48 centimeter de wereld. Hij gaf aan dat zijn piemel zo in de weg zat dat hij veel soorten werk niet kon doen en ook niet kon bidden in de kerk.

Over het algemeen hebben mensen vergeleken met andere primaten sowieso grote penissen.

Vorige week vroeg een 31-jarige maagd met een “grote” (precieze grootte onbekend) om hulp in de rubriek Dear Coleen van de Mirror. “Mijn probleem is dat mijn piemel te groot is. De meeste mannen dromen van een grote penis, maar voor mij is het een nachtmerrie,” schreef hij. “Vrouwen raken hem hoogstens eventjes aan met hun hand. Een escortdame heeft me mijn geld teruggegeven en is weggelopen. Help me alstublieft. Het maakt me diep ongelukkig.”

Foto door Martí Sans via Stocksy

Volgens het Kinsey Instituut heeft de gemiddelde penis in erecte toestand een lengte van 12 tot 16.5 centimeter, maar veel piemels vallen buiten deze categorie. En zoals bevestigd werd door de 31-jarige maagd kunnen zowel extreem kleine als extreem grote penissen problematisch zijn.

Over het algemeen hebben mensen vergeleken met andere primaten sowieso grote penissen; evolutionair antropologen denken dat dit een gevolg is van seksuele selectie. “Voordat kleren bestonden, was de niet-intrekbare penis van mensen een zichtbare eigenschap voor potentiele partners,” zegt wetenschapper Brian Mautz. Mautz concludeerde in 2012 na onderzoek dat penisgrootte invloed heeft op aantrekkingskracht en seksuele selectie. “We denken dat de grootte van de menselijke penis vanwege de voorkeur van vrouwen zo is geëvolueerd. De partnerkeuze van vrouwen heeft dus bijgedragen aan grotere penissen.”

Voor een individu is penisgrootte – net als andere fenotypische eigenschappen – deels erfelijk, vertelt dr. Curtis Brown mij aan de telefoon. Brown is gespecialiseerd in geslachtsveranderende operaties bij transgenders. Hij heeft een aantal patiënten gehad met penissen die zo groot of klein waren dat er een fysiek probleem was. Volgens hem geldt dit echter voor niet meer dan 5 procent van de gevallen.

“In een klokgrafiek over penisgrootte zal je zien dat 95 procent een normale grootte heeft, 2.5 procent een extreem grote en 2.5 procent een extreem kleine,” legt Brown uit. “De variatie is genetisch bepaald. Al kunnen hormonen ook invloed hebben op de grootte. Wanneer een foetus tijdens de zwangerschap wordt blootgesteld aan oestrogeen, kan dat een abnormaal effect hebben op de fallus van de foetus – het kan de fallus als het ware vervrouwelijken. Er zijn zoveel dingen die mis kunnen gaan.”

Uiteindelijk hoeven weinig mannen zich echt zorgen te maken; variatie in grootte is normaal (en heeft trouwens niks met afkomst te maken, hebben onderzoekers ontdekt). “We krijgen veel verzoeken voor penisvergrotingen,” zegt Brown. “Meestal komen die van patiënten die een “normale” penis hebben, maar er om de een of andere reden niet blij mee zijn. Vaak is het probleem psychologisch. Misschien hadden ze een vriendin die zei dat ze een lelijke piemel hadden, of hebben ze gewoon altijd gedacht dat ‘ie niet goed genoeg was. Het zit vaak allemaal tussen de oren.”

Coleen Nolan geeft in haar Dear Coleen-rubriek een vergelijkbaar antwoord aan de 31-jarige maagd die denkt dat hij is vervloekt vanwege zijn abnormaal grote piemel. “Misschien,” schreef ze aan de maagd, “laat je niemand in de buurt van je penis komen omdat jij zelf bang bent.”

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.