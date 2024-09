Wat een VFX-specialist in zijn vrije tijd uitspookt

Een horde bezems, gouden ringen van Sonic en een Imperial Star Destroyer uit Star Wars zweven plotseling door Amerika, en dat allemaal zonder touwtjes. Dat is het resultaat als een special-effects-animator een bezoekje brengt aan The Wizarding World of Harry Potter, een pretpark voor magieliefhebbers. De Filipijnse animator Vernon James Manlapaz woont momenteel in het Amerikaanse Burbank en verovert Instagram met video’s waarin hij met een sterk staaltje CGI je favoriete scifi-wereld tot leven wekt.



Manlapaz werkt als 3D-animator en VFX-manager in Los Angeles. Hij gebruikt zijn technische vaardigheden om magische werelden in alledaagse activiteiten terug te laten komen. “Mijn creatieve proces start meestal door te kijken naar mijn omgeving en mezelf af te vragen: ‘wat als?’. Dan doe ik inspiratie op uit games, films, mensen en het dagelijkse leven,” vertelt hij aan Creators. Zijn werk lijkt makkelijk, maar vergis je niet. Er is heel wat technisch vakmanschap mee gemoeid. “Als ik het concept uitgewerkt heb, ga ik naar buiten om te filmen met mijn iPhone,” legt hij uit. “Dan maak ik ook meteen een 360-gradenfoto van de locatie, om mijn belichting en reflecties op de voorwerpen juist te krijgen.”

Videos by VICE

Zijn meest recente tovenarij creëerde hij zonder de toestemming van de Wizarding World of Harry Potter. “Maar hopelijk zien ze het op op Instagram en vinden ze het leuk,” zegt Manlapaz

Bekijk hieronder meer van zijn werk:

Volg Vernon James Manlapaz op Instagram en volg ons om je volgende favoriete kunstenaar te ontdekken.