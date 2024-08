Wat eeuwige vrijgezellen missen als ze een relatie aangaan

Ik heb al bijna een jaar een gezonde, gelukkige relatie. Maar daarvoor was ik heel lang vrijgezel. Ik had hiervoor überhaupt nooit echt een serieuze relatie gehad. Mensen gaan er vaak van uit dat wanneer eeuwige vrijgezellen een relatie krijgen, ze het moeilijk vinden om geen seks met anderen meer te kunnen hebben. En natuurlijk, je moet bepaalde dingen opgeven als je een relatie krijgt, maar wat mij betreft wordt seksuele vrijheid ook wel weer wat overschat. Ik was benieuwd of andere eeuwige vrijgezellen het daarmee eens zouden zijn, dus vroeg ik een paar wat ze missen nu ze een relatie hebben.

“Ik heb op seksueel gebied altijd gedaan wat ik wilde,” zegt de 31-jarige Giulia, die jarenlang vrijgezel is geweest. “Maar na een tijdje wordt het saai om mensen te benaderen, in hun DM’s te sliden en af te spreken.”

Videos by VICE

De meeste doorgewinterde vrijgezellen die ik sprak, leken de seks met anderen niet te missen. Maar ze vonden het wel moeilijk om tijd, ruimte en aandacht op te offeren. “Ik had nooit gemerkt hoe erg ik gewend was geraakt aan mijn eigen ritme en prioriteiten,” zegt de 34-jarige Tommaso, die acht jaar vrijgezel was. De laatste keer dat hij een relatie had, zat hij nog op de universiteit. Hij merkte dat hij echt geschrokken was van de hoeveelheid tijd en moeite die je in een volwassen relatie moet stoppen.

“Je moet wennen aan de aanwezigheid van de ander, dat voelde in eerste instantie wel als een soort verplichting,” zegt Tommaso. In het begin sprak of whatsappte hij soms dagen niet met zijn partner. “Ik snapte niet waarom m’n partner dat kil of ongeïnteresseerd vond, en ik raakte geïrriteerd omdat ik dacht dat ik echt wel wat tijd voor mezelf had verdiend, omdat we een hele week samen hadden doorgebracht.” Het kan moeilijk zijn om afstand te nemen van je eigen vrijheid – vooral als het gaat om kleine dingen, zoals beslissen wanneer of wat je gaat eten of je telefoon voor een dagje op stil te zetten. “In het begin probeer je alleen maar alles goed te maken voor alle dingen die je onbewust bent vergeten of gemist hebt,” zegt Tommaso.

Veel mensen die lange tijd vrijgezel zijn geweest, hebben er moeite mee om aan hun nieuwe partner te laten zien dat ze emotioneel toegewijd zijn. Dat kan ervoor zorgen dat hun nieuwe partners zich afvragen waarom zij zo lang vrijgezel zijn geweest. “Ik heb een jaar lang geprobeerd om mijn partner gerust te stellen over de tijd dat ik vrijgezel was,” zegt de 32-jarige Letizia, die nu twee jaar samen is met haar vriendje. “Hij was bang dat ik hem zat zou worden, of dat ik niet klaar was voor een relatie.” De twijfels van haar vriendje vielen samen met de periode waarin zij nog aan haar nieuwe situatie moest wennen. “Als ik zei dat ik een weekendje alleen wilde zijn, voelde hij zich daar ongemakkelijk bij,” zegt ze. “En dat maakte mijn eigen angst des te groter.” Uiteindelijk raakte hij ervan overtuigd dat ze serieus was toen ze samen gingen wonen.

Het kostte mij persoonlijk een paar weken om van een egocentrische bangerik te veranderen in een lief vriendje. Als je ouder dan dertig bent en nog nooit een relatie hebt gehad die langer duurde dan een paar maanden, kun je al snel gaan twijfelen of je wel met iemand samen kan zijn. Maar ik realiseerde me al snel dat ik beter op een relatie voorbereid was dat ik had gedacht.

Eeuwige vrijgezellen zijn ook vaak bang dat niemand van ze zou kunnen houden zoals ze zijn. “Je denkt altijd dat je volgende relatie alleen met iemand kan zijn die perfect is,” zegt Letizia. “Niet alleen wat betreft persoonlijkheid, maar ook hoe goed diegene zich kan aanpassen aan jouw neurosen.”

Ik was jarenlang cynisch over relaties: ik vond ze saai, eentonig en geforceerd. Maar ik neem alles terug. “We hebben allemaal de neiging om negatieve aspecten van relaties uit te vergroten als we een tijdje vrijgezel zijn,” zegt Giulia. “Maar als je weer een relatie hebt, besef je hoe makkelijk het is om te waarderen dat je met iemand samen bent.” Daar ben ik het mee eens. “Als je op een dieper niveau met iemand anders bent, realiseer je je ineens dat je daarvoor veel te veel over je eigen prioriteiten nadacht.”

Natuurlijk is er niets mis met vrijgezel zijn. Sterker nog, je kunt beter alleen zijn dan in slecht gezelschap. Maar het kan ook absoluut de moeite waard zijn om de avonden dat je in je eentje een boek aan het lezen bent in te ruilen voor wat tijd met een betekenisvolle partner.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Italië