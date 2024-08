Wat er echt gebeurt op de achtergrond van je Zoom-gesprekken

Aan het begin van de lockdown vroegen we een paar van onze favoriete fotografen om foto’s in te sturen die de tijd weerspiegelen waarin we leven. We wilden interessante, fantasierijke dingen zien – dus niet van het kaliber “ik zit thuis vast, hier zijn wat foto’s van mijn bananenbrood.”

Een van de mensen die ons foto’s opstuurde, was Max Siedentopf (1991), die opgroeide in Namibië, onder andere werkte in Amsterdam en momenteel in Londen woont. Hij legt zijn project ZOOM OUT als volgt uit:

Videos by VICE

“Toen de lockdown begon, werd bijna iedereen gedwongen om van hun woning een kantoor te maken en thuis te werken. Vergaderingen die vroeger in grijze kantoren en meetingrooms werden gehouden, vonden nu plaats in keukens, slaapkamers en woonkamers, met behulp van online vergaderdiensten. Tijdens de lockdown nam het gebruik van Zoom toe van 10 miljoen mensen per dag in december 2019 tot 300 miljoen dagelijkse gebruikers in april 2020. Met ZOOM OUT probeer ik me voor te stellen wat er gebeurt op de achtergrond van deze videovergaderingen.”

Bekijk de foto’s hieronder.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.