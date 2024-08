Wat er gebeurde toen de machtigste heks van Roemenië naar Los Angeles verhuisde

“De vogel is dood, hij stierf in plaats van jou. Nu ben je veilig.” Dat is wat de Roemeense heks Mihaela Minca haar trillende cliënt vertelde nadat ze een vogel had geofferd om haar bezeten ziel te redden. We filmden de duiveluitdrijving voor onze documentaire Casting Curses and Love Spells with the Most Powerful Witches in Romania , die precies een jaar geleden uitkwam.



Tijdens ons bezoek aan Minca en haar heksenfamilie in het stadje Mogoşoaia aan de rand van Boekarest, leerden we liefdesdrankjes maken en vloeken uitspreken, en kwamen we erachter dat mensen bereid zijn flinke sommen geld te betalen in de hoop dat hun emotionele, fysieke of financiële problemen verholpen zullen worden. In een land waar zelfs de mensen in het Roemeense parlement heksen vrezen, worden sommige beoefenaars van hekserij zo rijk dat ze in kastelen leven en simpelweg iedere politicus beheksen die dreigt belasting te vragen.

Toen we erachter kwamen dat Minca en haar clan op verzoek van bepaalde cliënten het grootste deel van het afgelopen jaar in Californië doorbrachten, realiseerden we ons dat er meer achter dit verhaal zat. We spraken haar na haar terugkomst in Roemenië, om erachter te komen hoe het is om een Roemeense heks te zijn in het Amerika van Donald Trump.

Broadly: Hai Mihala, hoe gaat het? Heb je een jetlag?

Mihaela Minca: Ja. Ik ben moe van de lange vlucht, maar het voelt goed om terug te zijn.

Wat vonden jullie van de documentaire?

We vonden het allemaal heel leuk!

Gelukkig! Ik was bang dat jullie ons anders zouden beheksen. Waarom was je in Californië?

Het is altijd een droom van me geweest om daarheen te gaan. We vonden de bezienswaardigheden en de wandelingen over Hollywood Boulevard geweldig, en we hebben de Hollywood-letters gezien. We wilden nog meer zien, zoals de Paramount Studios, maar we hadden niet genoeg tijd omdat ik zoveel aan het werk was. Ik ben naar Californië gehaald om wat zaken op te lossen. Ik heb een heleboel internationale heksen ontmoet, uit Rusland, Cuba, het Midden-Oosten en India. Midden-Amerika staat ook bol van de heksen en ze zijn allemaal naar de VS gekomen.

Waarom?

In de Verenigde Staten ben je vrij om aan hekserij te doen, zonder dat je iemand iets hoeft uit te leggen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of welke taal je spreekt. We worden geaccepteerd voor wie we zijn. Het verbaasde me dat heksen hier zo vrij zijn om dit te doen. De Mexicaanse heksen lazen bijvoorbeeld handlijnen op Hollywood Boulevard. Hier in Roemenië kan je dat niet doen. We mogen niet eens adverteren op televisie.

Een heleboel heksen uit de hele wereld, en vooral uit Amerika, kwamen eerder dit jaar samen om Donald Trump te beheksen . Wist jij hiervan?

Ja. Hij probeerde een wet door te voeren die de vrijheid van alle immigranten in de VS zou beïnvloeden, en de heksen vonden dat niet leuk. Zoals altijd proberen heksen mensen in nood te helpen. De VS is een land van migranten en veel heksen zijn zelf immigrant. Ze willen in de VS blijven, waar ze hun hekserij kunnen uitoefenen.

En, werkte het?

Ja het werkte, want de wet werd niet aangenomen en de regering stond niet toe dat hij de muur zou bouwen – ze wilden het niet financieren. Als alle heksen in de VS samenkomen en iets doen om hem te stoppen, zal ze dat lukken. Maar ze kunnen niets doen voor het gewone volk. Het moet hun eigen keuze zijn om de president te af te zetten.

Deed je zelf ook mee aan het beheksen van Trump?

Ja, dat deed ik, samen met een groepje heksen in Los Angeles. Er is daar een grote heksengemeenschap. Er zijn veel bekende mensen, zoals Hollywoodsterren en zangers, die gebruikmaken van heksen. Ik werkte ooit voor een paar beroemdheden, maar ze willen niet dat de pers weet wie ze zijn.

Ah, vertel!

Ik kan je alleen zeggen dat ik Arnold Schwarzenegger hebt ontmoet. Hij wilde niets te maken hebben met magie, dus hebben we gewoon gepraat.

Wat willen die beroemde mensen dat je voor hen doet?

De meesten van hen willen hulp in liefdeskwesties. Er was een mannelijke acteur die geholpen wilde worden met een andere man. Dat was niet de eerste keer voor mij. De eerste keer dat iemand dat vroeg was in 2006 en was ik er bang voor. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk en ik had geen spreuken voor twee mannen die samen moesten komen, maar sindsdien heb ik mijn rituelen aangepast. Nu kan het wel. LGBT-relaties kunnen nu met magie worden behandeld. Dan ruil ik bijvoorbeeld de poppen die ik gebruik om mensen samen te brengen om van een vrouwelijke en een mannelijke naar twee mannelijke poppen.

Hoe kunnen mensen erachter komen waar de heksenbijeenkomsten zijn waar jij naartoe gaat?

Het is heel privé, het lukt zelfs sommige heksen niet om ze bij te wonen. Je mag er alleen in als je de locatie weet en niemand weet de locatie tot de dag van de bijeenkomst.

Oké, het is dus een geheime heksenorganisatie?

Ja.

Is Amerikaanse hekserij anders dan die in Roemenië?

Het lijkt op elkaar. De enige heksen die ik heb ontmoet, die echt anders zijn, zijn de Cubanen die zwarte magie en voodoo beoefenen. Zij hebben hele andere rituelen.

Heb je iets geleerd van Amerikaanse heksen?

Ik heb heel veel nieuwe rituelen geleerd. Ik kan je vertellen over een ritueel dat kwade geesten uit iemands hart verjaagd. Het hart ligt in het centrale deel van het lichaam, de geesten nestelen zich daar, dus je moet ze daar wegtrekken en ze verplaatsen naar het hart van een buffel.

Zoals een exorcisme? Een beetje zoals we zagen in die film met de kip?

Ja. Je hebt het hart van een buffel nodig, vier klauwen van zwarte kippen, een rode kaars en een zwart koord. Je snijdt het hart doormidden, maakt er een kleine holte in en daar doe je de klauwen en de kaars in. Dan voeg je de twee helften van het hart weer samen en trek je het zwarte koord er strak omheen. Daarna stop je het hart in een pot en smelt je negen zwarte kaarsen, zodat het hart helemaal bedekt is met kaarsvet. Je moet de pot vervolgens goed dichtmaken.

Maar de rode kaars blijft intact?

Ja, want nadat je dit hebt gedaan spreek je magische woorden uit die helaas verboden zijn om hardop te zeggen zonder het beoefenen van het ritueel, want het hele ritueel draait om deze woorden. Een ritueel zonder die woorden is niets.

Je bedoelt dat je ons de woorden niet kan vertellen zonder het ritueel te doen?

Ja.

Wat gebeurt er dan, als je de woorden zegt?

Er zal niets ergs gebeuren, maar het is gewoon tegen de regels om dat te doen. Ik mag de woorden alleen tijdens het ritueel zeggen.

Dus de mensen die dit lezen weten nu welke ingrediënten ze moeten gebruiken, maar wat moeten ze doen als ze willen weten welke woorden bij het ritueel horen?

Niemand kan het ritueel gewoon zomaar leren. Je moet er een gave voor hebben en al vanaf je kindertijd oefenen met hekserij.