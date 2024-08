Wat er gebeurde toen ik seks probeerde te regelen via LinkedIn

Ik weet dat iedereen graag opschept over hoe weinig ze gebruikmaken of verstand hebben van LinkedIn, maar ik heb de site echt nog nooit gebruikt, behalve om elke zeven maanden vriendschapsverzoeken te accepteren zodat mensen niet denken dat ik ze haat. Op mijn pagina – die is verbonden met een mailadres van Yahoo dat niet meer werkt, en elke keer dat ik probeer in te loggen moet ik dus een soort een hackathon afleggen – staat een basisbeschrijving van mijn cv, een foto van vier jaar geleden en nul aanbevelingen.

Dus waarom ben ik toch geïnteresseerd in LinkedIn? Ik, een bescheiden sekscolumnist zonder visitekaartje of zelfs maar een werkende pen? Dit is waarom: niet-datingapps concurreren met datingapps vanwege hun matching-mogelijkheden. We weten allemaal dat Twitter en Instagram – twee apps met een intensieve DM-cultuur – al jaren afspraakjes en relaties tot stand brengen, en zelfs uit apps voor het delen van autoritjes, zoals Uber, ontstaan soms relaties.

Een recent artikel in de Philadelphia Inquirer ging over een stelletje dat elkaar ontmoette in een UberPOOL en nu verloofd is. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet met wie ik op zoveel verschillende gebieden iets gemeen heb, en dat allemaal dankzij Uber,” zei de man van het stel. Een paar maanden geleden reed een vriendin van mij samen met een leuke man in een Lyft Line. Na de rit zochten ze elkaar op op Facebook en spraken ze af voor een drankje. Hij bleek helemaal niet zo leuk te zijn – uiteindelijk loopt het meestal op niets uit – maar hoe leuk zou het zijn geweest als het wel had gewerkt? Ik denk dat we allemaal wanhopig op zoek zijn naar mogelijkheden om mensen te ontmoeten buiten de datingapps om, dat zelfs een ontmoeting via Uber lieflijk en ouderwets aanvoelt. Onlangs sprak ik een vrouw die haar vriend ontmoet had tijdens het spelen van Pokémon Go. Vorig jaar, na een lange dag pokémons vangen, ging ze terug naar haar appartement en zag ze daar een man staan, die op zijn telefoon bezig was. “Er zit hier een Clefairy,” zei hij – en de rest is geschiedenis.

LinkedIn is een wat ongewone plek om seks te regelen, want, nou ja, het is een professionele omgeving. Toch weerhoudt dit mensen er niet van om lustig op zoek te gaan naar knapperds. Er staat weinig op het spel, want als iemand je ervan beschuldigt dat je diegene hebt toegevoegd met een romantische of ongepaste intentie, kun je hem of haar vervolgens beschuldigen van voorbarig gedrag.

Een man met wie ik zes jaar geleden naar bed was gegaan, voegde me vorig jaar toe op LinkedIn en ik gilde het uit. “Ik wil nooit meer iets met jou ondernemen,” stuurde ik hem bijna. (Dit was overduidelijk een vriendschapsverzoek met een dubbelzinnige intentie. Onze professionele wegen zouden elkaar nooit kruisen. Hij handelt in geld en ik eet Mario Kart-fruitsnacks als lunch. Vaak.) Een vriend vertelde me dat hij onlangs een lustig LinkedIn-verzoek had gestuurd naar een oud-leraar van zijn middelbare school – hij had niet verwacht dat er iets leuks uit zou ontstaan, net zoals je niet verwacht dat er iets leuks ontstaat uit het liken van een selfie van twee jaar geleden van iemand waar je een oogje op hebt.

Ik sprak met een man die zijn huidige vriendin ontmoet heeft via LinkedIn. Zijn eerste baantje na zijn master was executive recruiter, waarvoor hij uren op de site moest doorbrengen. “Ik was op zoek naar iemand voor de positie van onderdirecteur van een technisch bedrijf, en te midden van een zee aan oude witte mannen en de helft van de bevolking van Bangalore in India, vond ik een aantrekkelijke vrouw (hoewel zeer ondergekwalificeerd voor de baan) in mijn lijst,” zei hij. “Ik stuurde haar een contactverzoek met een kort berichtje dat ik haar graag zou willen helpen, mocht ze ooit verlegen zitten om een baan, en natuurlijk hoorde ik niks van haar.” Maar een paar maanden later, toen hij Hinge had gedownload, stond zijn “aantrekkelijke LinkedIn-contact” bovenaan de potentiële matches van die dag. “Ik stuurde haar nog een bericht, waarin ik mezelf van de rest onderscheidde door te vragen: ‘Ben jij diezelfde Elizabeth van LinkedIn?’” Inmiddels zijn ze al twee jaar samen.

Voor dit artikel wilde ik erachter komen of ik contact kon maken met wat leuke, jonge professionals. Maar waar zou ik potentiële matches kunnen vinden? Ik klikte op ‘Banen’, maar daar vond ik alleen maar bedrijven. Ik typte ‘mannen’ in de zoekbalk, maar daaruit kwamen alleen bedrijven met het woord ‘mannen’ in de bedrijfsnaam. Wauw, LinkedIn is gewoon echt wat ze zeggen dat het is. En ik had juist de indruk dat elke app een seksapp zou kunnen zijn, als je maar wanhopig genoeg bent. Ik heb ontelbare verhalen gehoord van mensen die seks regelden via Wordfeud en Couchsurfing.

Al snel snakte ik naar die sensatie van browsen en swipen, dus bracht ik het grootste deel van mijn tijd door met het doorspitten van de sectie ‘Mensen die je misschien kent’. Ik stuurde contactverzoeken naar mannen die er aantrekkelijk uitzagen op hun profielfoto en niet voor bedrijven met ‘Solutions’ in de naam werkten. Een paar mensen accepteerden mijn verzoek, maar niemand had het zakelijke inzicht om de interactie naar een hoger niveau te tillen. Dus ik begon mensen berichten te sturen. Het probleem met LinkedIn is alleen dat er geen manier is om te weten wie single, hetero of in voor een leuk avondje is. Ik wilde een bericht sturen naar een leuke gast uit mijn netwerk, maar toen vertelde hij me dat hij “een vriendin had en waarschijnlijk ook homo was.” Ik scrolde door LinkedIns equivalent van een nieuwsfeed en likete elke post, waaronder eentje die begon met: “Ik praat nu al jaren over hoe persoonlijke berichten de marketing gaan veranderen.” Zou iemand snappen dat ik aan het flirten was?

Misschien waren er leuke, interessante mannen met wie ik al per ongeluk verbonden was. Ik scrolde door mijn connecties en vond een man die ik Ant French noem, met wie ik ooit het bed had gedeeld. Ik kon geen ‘por’- of ‘zwaai’-functie vinden, dus in plaats daarvan ‘onderschreef’ ik (een soort liken op z’n LinkedIns) zijn top drie vaardigheden: projectmanagement, informatietechnologie en cashflow. Hij is werkzaam als bedrijfsanalist en een van zijn taken is het ‘het maken van zakelijke stroomdiagrammen over processen’, wat voor mij zo grappig en exotisch klinkt dat ik er opgewonden van werd. Ik heb niets van hem gehoord, noch van de andere mannen naar wie ik “hey hoe gaat het? X” stuurde, of waarvan ik vaardigheden onderschreef die ik niet begreep.

Na vier dagen geprobeerd te hebben om een leuke man te regelen via de site, gebeurde er uiteindelijk niets. Ik denk dat ik mezelf niet genoeg in de schijnwerpers heb gezet, en ik heb slechts af en toe mensen in mijn netwerk bereikt. Ik denk dat ik nooit helemaal heb begrepen hoe gemakkelijk datingapps het proces maken, omdat de intentie van iedereen min of meer hetzelfde is. De waarheid is echter dat ik er een hekel aan heb en dat ik er klaar mee ben. Als je een van de vele mensen bent die een contactverzoek van mij heeft ontvangen, neem dan aan dat dit alleen om professionele redenen was. Ik probeer mijn netwerk uit te breiden.