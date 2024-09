Wat er gebeurt als je geanimeerde spiegelmannetjes Campari voert

Een dronken vrouw strompelt wat in het rond met een flinke slok Campari op. Een andere vrouw probeert tevergeefs haar wintervet weg te joggen. Het is allemaal erg herkenbaar, ware het niet dat de personages van Esteban Diacono van top tot teen bedekt zijn met spiegelende schubben.

De prachtig ontworpen figuren, gemaakt in Cinema 4D, zien er uit als slechteriken uit een sciencefictionfilm. Toch hebben ze ook iets door en door menselijks. Een man die ietwat onbeholpen playbackt, twee vrouwen die arrogant naar de camera lopen of een man die aan een onzichtbaar touw trekt. De bewegingen zijn zodanig natuurlijk, dat er onder de spiegelende vlakjes vlezige, menselijke lichamen lijken te zitten. Je zou bijna vergeten dat dit over geanimeerde figuren gaat. Het verslavende geluid van bijvoorbeeld geritsel, geklingel en scheurend latex werken het geheel af.

“Ik doe dit al twintig jaar,” zegt de Argentijnse motion graphics designer tegen Creators. “Door dit soort kleine dingetjes te maken, blijf ik mezelf eraan herinneren waarom ik dit beroep heb gekozen, en waarom ik het zo leuk vind.” Hieronder zie je meer van zijn mannetjes.