Dit gebeurt er als je het lot laat bepalen welke tatoeage je krijgt

De Okey Doke Tattoo Shop is een onmisbaar onderdeel van de tattooscene in Toronto geworden sinds ze hun deuren openden in 2012. De shop is vooral beroemd om z’n “Get What You Get”-automaat: een kauwgomballenautomaat waar je voor vijftig dollar een willekeurig tattoodesign uit kan trekken en laten zetten.

Ik sprak met Kyle Hollingdrake, die al jaren bij de shop werkt, over hoe het is om mensen een tatoeage te geven die ze niet zelf hebben uitgekozen.

VICE: Hoe kwamen jullie op het idee voor de Get What You Get-automaat?

Kyle Hollingdrake: We hebben het niet zelf bedacht. Ik had gehoord dat Mike Malone, een redelijk bekende gast in de tatoeagewereld, een hele tijd geleden het idee had bedacht van de Get What You Get-tatoeage, of GWYG. Ik had gehoord dat ze tatoeageontwerpen in een grabbelton stopten en er een soort Rad van Fortuin was, maar ik weet niet hoe het verder precies zat.

Alle foto’s met dank aan de Okey Doke Tattoo Shop

Een paar jaar later deed ik een guestspot bij een tattooshop in Santa Rosa, iets ten noorden van San Francisco. Daar deden ze ook GWYG-tatoeages – het was iets van vijftig of zestig dollar – en dan trok je een papiertje uit een grabbelton, en daar stond dan een idee op geschreven van wat de tatoeage moest worden. Daarna kon de tatoeëerder doen wat hij wilde op basis van wat er op het papiertje stond.

Wat waren een paar van de ideeën die erop stonden?

Het was gewoon standaard shit, zoals: “een schedel” of “een schip”.

Niets grappigs?

Nee, niet echt. Ik heb er ook een paar gedaan, maar het waren meestal doorsnee dingen. Maar een van de tatoeëerders vertelde me dat er in die stad kids rondliepen die hele sleeves hadden van GWYG-tatoeages. Omdat ze zo goedkoop waren, veel goedkoper dan de minimumprijs van de shop, die rond de tachtig dollar lag. Veel van de tattooartiesten hadden er ook geen zin meer in, omdat het eerst wel grappig was, maar op een gegeven moment kreeg je van die gierige skaters die dertig van die kleine tatoeages hadden. Dus de lol was er wel een beetje af.

Wanneer zijn jullie ermee begonnen bij Okey Doke?

Toen we de tweede locatie openden. Ik wilde al heel lang GWYG-tatoeages doen, maar in eerste instantie was het idee dat we gewoon een enorme poster met allemaal kleine designs zouden hebben. Elk ontwerp zou een nummer hebben, en dan moest je met drie dobbelstenen gooien, en zou je zo op een ontwerp uitkomen. Daarna kwamen we op het idee om een kauwgomballenautomaat te gebruiken. Die hebben we toen gekocht en volgestopt met designs, en toen waren we er klaar voor.

En sloeg het een beetje aan?

Toen we er net mee begonnen, dachten we dat niemand het zou doen omdat we zestig dollar rekenen. We dachten dat we er maar een paar zouden verkopen, omdat het idee gewoon te gestoord was. Maar het was gelijk fucking populair. Elke minuut waarop we geen boeking hadden, zaten we die GWYG-tatoeages te doen. Ik deed er iets van zes of zeven per dag tussen alle andere tatoeages door.

Wat voor ontwerpen hadden jullie in de automaat gestopt?

Eerst deden we gewoon heel veel standaard dingen zodat we de machine konden vullen: rozen, dolken, hartjes, dat soort dingen. Maar toen dat begon te vervelen, gingen we andere dingen bedenken. Er was een tekening van een vrouw in standje 69 met een ezel – volgens mij zaten er daar wel vier van in de automaat.

Hoeveel daarvan heb je ook daadwerkelijk bij iemand gezet?

Daar hebben we er twee van gedaan.

Welke ontwerpen waren jouw favorieten?

Er zat een hele hoop coole shit in die automaat, dingen die grappig waren of die ons gewoon amuseerden. Een van de tattooartiesten had er een ontwerp in gedaan met de tekst “An Inch Will Do In A Pinch” en een plaatje van een rupsje met een sombrero op. Die was top. Er zat echt veel domme shit in – ook allemaal memes zoals de Dat Boi Frog en dat “You Mad Bro”-gezicht.

Heeft iemand weleens een ontwerp geweigerd?

Misschien een of twee mensen, en we hebben er echt honderden gedaan.

Weet je nog wat het was?

Heel tam spul: ze wilden gewoon één specifiek plaatje en kregen dat niet, dus baalden ze. Ik weet nog dat ik een keer een konijntje heb gezet, echt een heel schattig konijntje, en die gast deed het wel maar ik kon zien dat hij er echt van baalde. Ik had zoiets van: gast, er zitten zoveel ergere dingen daarin die je had kunnen krijgen.

Nou ja, als je een heel stoere gast bent.

Ja, oké, maar als jouw mannelijkheid volledig afhankelijk is van een klein konijntje heb je sowieso een probleem.

De kauwgomballenautomaat is gesneuveld in de brand in jullie vorige shop. Gaan jullie een nieuwe kopen?

We gaan het zeker weer doen omdat het zo populair was. We hebben echt honderden van die dingen gezet – sowieso wel driehonderd. Wat er zo cool aan was, is dat het soms lijkt alsof iedereen alleen nog maar heel diepzinnige tatoeages wil, en GWYG-tattoos daar het tegenovergestelde van zijn. Zo van: fuck jouw tragische verhaal en de sterfdatum van je opa, neem gewoon dit plaatje van een vrouw die geneukt wordt door een ezel, want dat is tenminste grappig.

Of gewoon een schattig konijntje.

Ja, dolken voor lieve ouwe vrouwtjes en schattige konijntjes voor gangsters…want hoe kom je anders aan die tatoeages?