Wat er gebeurt als je wiet aan je hond geeft

Nooit gedacht dat ik dit ooit zou schrijven, maar: dieren die cannabis eten wordt een steeds groter probleem.

Vorig jaar meldde wietcultuurplatform The Cannabist dat het aantal vragen over dieren en marihuana op answer.com met 65 procent was gestegen, wat volgens het artikel te maken had met het feit dat wiet in steeds meer Amerikaanse staten wordt gelegaliseerd. Vorige week schreef VICE Canada dat dierenartsen zich nu zelfs voorbereiden op een toenemend aantal huisdieren dat door cannabis zal worden vergiftigd, zodra cannabis in oktober legaal wordt in Canada. Blijkbaar is dit dus een echt probleem.

Daarom belde ik Gudrun Ravetz – Senior Vice President van de British Veterinary Assocation – om erachter te komen hoe gevaarlijk wiet nu echt is voor onze pluizige viervoeters.

Een paar mensen in Colorado blowen waar een hond bij is. Foto: Blaine Harrington III / Alamy Stock Photo

VICE: Hoe giftig is cannabis voor dieren?

Gudrun Ravetz: Cannabis is giftig voor alle dieren, op dezelfde manier waarop het giftig is voor mensen. Het punt is alleen dat dieren enorm verschillen in grootte, waardoor bij sommige dieren sneller het punt wordt bereikt waarop een middel giftig is. Daarnaast verschillen de lichamen op fysiologisch gebied. Neem bijvoorbeeld iets dat wij als onschadelijk zien, zoals chocolade: dat is giftig voor honden, door de manier waarop het lichaam de stof afbreekt. Helaas is er tot op heden nog geen formeel onderzoek gedaan naar hoe dit zit met cannabis.

Welke symptomen zullen er waarschijnlijk optreden als een huisdier cannabis binnenkrijgt?

Vaak zijn het neurologische symptomen. Het kan depressie zijn of ataxie (een evenwichtsstoornis die het dier laat zwalken), maar ook toevallen, rillingen of gedragsveranderingen. Ze kunnen verdoofd raken, of juist hyperactief worden. Ook is er vaak sprake van gastro-intestinale symptomen, wat betekent dat ze ziek worden.

Wat is een depressie bij dieren precies?

Ze gaan gestrekt en hebben nergens zin in. Zo komen ze niet naar je toe als je hun naam roept. Soms plassen ze in huis. Ze zien er gewoon miserabel uit.

Je zegt ook dat ze hyperactief kunnen worden. Is dat een fysiek effect van de wiet, of komt het gewoon doordat ze verward zijn?

Dat weten we niet, omdat er nog geen onderzoek naar gedaan is. Maar als dieren verward zijn en niet begrijpen waarom ze zich zo voelen, kan dat leiden tot hyperactiviteit.

Kan een dier overlijden door wiet?

Er is altijd overlijdensgevaar als je een dier iets geeft dat ze niet horen te eten, of dat nu marihuana, chocola of ibuprofen is. Maar als je snel hulp zoekt en de dierenarts zoveel mogelijk informatie geeft, verklein je de risico’s. Tenzij je huisdier een hartaanval krijgt, dan kan het zeker schadelijke gevolgen hebben.

Zijn er ook dieren die het wel chill vinden om stoned te zijn?

Nee. Stoned zijn is niet fijn voor dieren. Het is geen leuke ervaring, dus breng ze vooral niet in die situatie.

Zijn de effecten sterker bij een klein dier, zoals een hamster of een konijn?

Je bereikt sneller het punt waarop de stof giftig is. Denk bijvoorbeeld aan een kind: als een klein kind drugs gebruikt, is dat een groter probleem dan wanneer een volwassene dat doet.

Als je binnenshuis rookt, kan je huisdier dan stoned worden doordat-ie meerookt?

Zoals ik al eerder zei, is ook hier geen onderzoek naar gedaan. Toch gaan we ervan uit dat het wel kan. Honden kunnen bijvoorbeeld ook nicotine binnenkrijgen door tweedehands sigarettenrook. Dat zie je in haarmonsters terug. Bij cannabis zou dit dus ook zeker kunnen.

Doen mensen weleens alsof ze niet weten waarom hun dier ziek is, terwijl het eigenlijk komt doordat ze edibles met cannabis hebben gegeten?

Dat is het lastigste voor ons: sommige mensen komen bij de dierenarts met hun huisdier, maar willen (vrij begrijpelijk) niet vertellen wat er aan de hand is. Toch is het enorm belangrijk voor ons om dit te weten. Dierenartsen zullen je niet veroordelen. Het maakt ze niet uit of je wiet gebruikt. Als we je huisdier moeten behandelen, is het makkelijker als we meteen alle informatie krijgen.

En andere drugs? Zijn die gevaarlijker voor dieren?

Ik heb nog nooit een dier aan de xtc gezien, maar cocaïne is weleens voorgekomen. Dat is best vreselijk voor huisdieren. De kans op overlijden is groot, meestal door een te hoge hartslag. Het is net als met andere middelen. Als je iets (zoals een aspirine of anticonceptiepil) niet aan een kleuter geeft, geef je het ook niet aan je huisdier. Houd ze erbij vandaan.

Doen we! Dank je, Gudrun.