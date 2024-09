Wat er met je lichaam gebeurt als je wiet en alcohol combineert

Ik gebruik bijna nooit wiet en alcohol samen – anders word ik stiller dan een kluizenaarskrab die door de melkweg zweeft.

Maar de roes die je krijgt als je de twee combineert – in de tienermond ook wel bekend als “stronken” – komt bij veel mensen voor. Toch zijn wetenschappers nog steeds aan het uitvogelen wat er voor zorgt dat je in zo’n trance raakt, en waarom zoveel mensen dat prettig lijken te vinden.

Laten we beginnen met wat je waarschijnlijk al weet: alcohol is een verdovend middel, en in lage doseringen zorgt het voor emotionele ontlading en neemt het remmingen weg. Wiet staat ook bekend om z’n ontspannende werking, maar kan ook een heel ander effect hebben, afhankelijk van hoeveel en welke soort je rookt. Dus wat gebeurt er als je de twee combineert?

Het eerste dat je moet weten, is dat “niet iedereen op dezelfde manier reageert op alcohol en marihuana,” aldus Scott Lukas, professor in psychiatrie en farmacologie aan de Harvard Medical School. En Lukas weet waar-ie het over heeft: hij heeft nu twee onderzoeken gedaan waarin hij mensen dronken en high maakte, en daarna hun reacties observeerde.

Eén onderzoek keek naar de invloed van wiet roken op de opname van alcohol in het lichaam, en het andere naar de invloed van het drinken van alcohol op de opname van THC. Wiet roken, zo ontdekte hij, activeert de cannabinoïde-2-receptoren (CB2) in je lichaam, wat een effect kan hebben op de snelheid waarmee je lichaam alcohol opneemt.

“Marihuana doet iets unieks met je dunne darm dat de motiliteit [de manier waarop dingen door je darmen bewegen] van je maagdarmkanaal dusdanig verandert dat je bloedalcoholgehalte daadwerkelijk lager is dan als je alleen alcohol had gedronken,” zegt Lukas.

Maar in het tweede onderzoek ontdekte Lukas dat alcohol het omgekeerde effect heeft op THC: als je eerst drinkt en dan blowt, schiet het niveau van THC in je plasma omhoog, waardoor je veel meer high wordt. Dat komt doordat alcohol de bloedvaten in je spijsverteringskanaal open gooit, waardoor de THC makkelijker opgenomen wordt – een bevinding die ook bevestigd werd door een recenter onderzoek uit 2015.

Zoals de meeste wietrokers kunnen beamen, zitten er echter wel grenzen aan dit positieve effect: als je te veel drinkt voordat je gaat blowen, loop je het risico dat je kotsmisselijk wordt doordat je té high wordt. (En geloof me, dat is geen pretje.)

“Gebruikers kunnen dan bleek en zweterig worden, zich duizelig en draaierig voelen, misselijk zijn, en kunnen zelfs gaan overgeven. Dit wordt vaak gevolgd door de behoefte of sterke aandrang om te gaan liggen,” schreef verslavingsspecialist Constance Scharff in Psychology Today.

Veel nieuwe methodes om THC binnen te krijgen, zoals dabben, vapen of edibles, zouden dit risico kunnen vergroten, maar Lukas heeft nog niet de kans gehad om hier onderzoek naar te doen. Hij merkt wel op dat de THC-gehaltes die nu gebruikelijk zijn in wiet en wietproducten veel hoger zijn dan de hoeveelheden die hij gebruikte in zijn onderzoeken.

Maar met gezond verstand kom je vaak al een heel eind. Lukas zegt dat er weinig bijwerkingen zijn die je van de combinatie van de twee kan krijgen, die je niet ook kan krijgen als je ze los van elkaar gebruikt. Zorg er gewoon voor dat je het niet overdrijft.

“Als je in je eentje op de bank zit,” zegt hij, “en omringd bent door kussens en genoeg vocht binnenkrijgt, en de bank niet te hoog van de vloer is, dan is het risico erg laag.”