Wat er met je lichaam gebeurt tijdens elke fase van een 24-urige partysessie

Afgelopen zomer heb ik teveel drugs gebruikt. Het gebeurde weleens dat ik de hele dag wakker bleef, en koppig bleef volhouden dat ik “geen spijt had” van de verloren middagen die ik coke snuivend doorbracht terwijl ik alle albums van de Spice Girls rangschikte, languit op de bank van een vriend liggend — ik ben een volwassen vent, en weet heus wel dat dit allemaal niet per se goed is voor mijn gezondheid.

Maar nu het nieuwe jaar is begonnen steken de goede voornemens weer de kop op. Met het idee om eindelijk eens grip te krijgen op mijn leven werd ik door Tim Williams, klinisch directeur bij Bristol Specialist Drugs and Alcohol Service, door de tijdlijn van een 24-uurs-partysessie geloodst, en kwam ik erachter wat elke feestfase met je lichaam en geest doet. Dit alles in de hoop dat ik hieraan zou denken, de volgende keer dat iemand voorstelt om even de dealer te bellen.

20:00u: Je komt aan in de kroeg. Eén biertje, een sigaret.

“Een kleine hoeveelheid alcohol — één of twee eenheden — heeft een stimulerend effect op je lichaam, en zorgt ervoor dat je makkelijker babbelt, en je uitgelaten voelt,” zegt Tim. “Als je maar één of twee keer in een week rookt, zal je een sterk stimulerend effect van de sigaret ervaren.”

20:00u – 23:00u: Bier en sigaretten met een regelmaat van – laten we zeggen – eens per uur.

“Na de eerste paar alcoholische drankjes stopt het stimulerende effect en begint de drank andere delen van het brein juist uit te zetten. Zodra je je eerste twee sigaretten hebt gerookt, voel je het stimulerende effect al niet meer en ben je feitelijk alleen nog maar de ontwenningsverschijnselen aan het bevechten.”

23:00u: Je eerste lijntje van een substantie die 50 euro per gram kost.

“Het is een mythe dat je ontnuchtert van cocaïne. Je brein wordt nog altijd uitgezet door de effecten van de alcohol, maar je fysiologie wordt juist opgevoerd, omdat cocaïne een sympathicomimeticum is. Het stimuleert een vecht-of-vlucht-respons. In evolutionaire termen: als een leeuw op je af stormt, windt je lichaam zich op en maakt het zich klaar om te vechten of weg te rennen. Dat is wat de cocaïne met je doet.”

00:00u: Je gaat richting de club en duwt een halve pil naar binnen voor je achteraan de rij aansluit.

“Dit is duidelijk nog een stimulans, maar alcohol is een urineafdrijvende substantie, terwijl MDMA het tegenovergestelde doet. Je bent dus nu in een positie waarin je lichaam water wil verdrijven, maar de MDMA zorgt dat je het juist binnenhoudt.”

(Heb je ooit een halfuur bij het urinoir gestaan, terwijl je met je vuisten op de muur bonsde en dat minuscule dwergje van een piemel vervloekte omdat-ie weigerde één van de twee schamele taken te verrichten waar het voor gemaakt is? Dit is dus precies dat.)

00:30u – 05:00u: In de club, een halve pil, een paar lijntjes coke, twee biertjes, vier sigaretten, twee flesjes water. Teveel? Het ziet er vreselijk uit als je het zo leest.

“De link tussen je cognitieve functies en je fysiologie is vrij intuïtief, dus heeft je lichaam een reactievermogen op je fysiologie. Als je je opgewonden voelt, is je brein op de een of andere manier voor de gek gehouden waardoor je het gevoel hebt dat je íets moet doen, zoals dansen. Alcohol vormt een depressivum voor je centrale zenuwstelsel, dus zal het dit tegengaan, waardoor je je op sommige momenten slaperig en ingekakt voelt. Daarbij is de fysiologie van je lichaam helemaal in de war geschopt. Als je lichaam vraagt hoe het was, zou het zeggen: ‘Ik ben zo in de war, ik snap totaal niet wat er aan de hand is.’”

05:00u – 07:00u: Afteren, het aflikken van je vinger en het frummelen in het zakje om de restjes eruit te vissen.

“Zelfs met al die middelen in je lijf wil je lichaam niets liever dan gewoon slapen en zal het je allerlei signalen geven: je kan het koud krijgen, of — als de stimulans uitwerkt — hongerig worden.”

07:00u: Je bent letterlijk twee seconden verwijderd van het bestellen van een Uber, als een of andere idioot nog een gram op tafel gooit.

“Je brein functioneert niet meer naar behoren. Je cognitieve processen — de mogelijkheid om informatie te verwerken — zijn er heel slecht aan toe. Simpele taken, zoals het lezen van een kaart, worden moeilijk.”

10:00u: Iedereen heeft weer nieuwe energie en praat absolute onzin. Je bent aan het doorzagen over het feit dat “Korea” klinkt als “gorilla”, iemand zegt “Korea’s in the mist,” en iedereen lacht zich een ongeluk. Mensen geven elkaar high fives. Je bevindt je in het oog van de storm.

“Ik heb hier geen bewijs voor, maar je zou kunnen zeggen dat dit soort onzinconversaties plaatsvinden omdat het vermogen van je brein nieuwe dingen te bedenken nu heel gelimiteerd is; dat is het deel van het brein dat is afgesloten, en nu alleen nog functioneert door te reageren op bekende verschijnselen.”

12:00u – 16:00u: Je gaat weer naar de kroeg. Je verbaast je over hoe goed je je voelt, dus verklaar je dit hardop, drie keer per uur. Het gezin aan de tafel naast je gaat voorzichtig aan een tafel aan de andere kant van het café zitten.

“Totaal zinloos.”

17:00u: Terug op de bank; degene die zich het beste voelt draait een jointje.

“Cannabis kan zorgen dat je makkelijker in slaap valt, maar het verstoort de opbouw van je slaap, waardoor je niet zo goed slaapt als zou moeten. Het verstoort je remslaap.”

18:30u: Je bestelt een pizza. Je probeert wakker te blijven tot acht uur omdat dat je je dan “morgen sowieso weer normaal voelt.”

“Zodra de stimulansen zijn uitgewerkt herinnert je lichaam zich dat het eten nodig heeft. Het snakt naar calorieën en wil niets liever dan die naar binnen werken. In je lichaam ontstaat een serotonergische reactie bij een zware maaltijd, die je een voldaan gevoel geeft en slaperigheid bevordert. Ik kan me voorstellen dat je na twee stukken pizza al out gaat.”

20:00u: Het bed. Eindelijk, na 36 uur wakker te zijn geweest, slaap je.

03:00u: Je wordt wakker om naar de wc te gaan, en kan vervolgens niet meer slapen.

“Als je gedurende een bepaalde periode slaapgebrek hebt ervaren, maakt je lichaam meer stresshormonen aan, dus kunnen angsten en stress zich nestelen in je hersenen en kan je hierdoor niet meer slapen. Als je wakker wordt en denkt: ik moet gaan slapen, ik moet mijn slaap inhalen, zorgt die gedachte alleen al voor stress en hierdoor heb je juist moeite om in slaap te vallen.”

De volgende dag

“Een acute dosis slaapgebrek leidt tot problemen bij je cognitieve verwerking. Een goed voorbeeld hiervan is autorijden. Slaaptekort, zonder dat er enige drugs aan te pas komen, heeft een soortgelijk effect op je rijprestaties als alcohol. Zelfs als je goed geslapen hebt en even hebt gewacht tot het moment waarop je dacht dat de drugs en de alcohol uit je systeem waren, laten we zeggen een uur of vijf, loop je net zoveel risico als iemand die over de alcohollimiet heen zit.”

De dag erna: op je werk

“Vooral MDMA is erg nadelig voor je geheugen. Je hersenen kunnen niet op volle snelheid functioneren. Het is mogelijk dat je geestelijke gezondheidsproblemen ervaart, of in een vervelende stemming bent. Hoe sneller je weer op een normale manier in balans bent en in een normaal dagelijks ritme komt hoe beter; ga op een normale tijd naar bed, eet rond een normale tijd. Mensen denken vaak: ‘Ik ben slecht geweest, nu moet ik het goed doen,’ en zweren dan een tijd alles af. Doe dat niet. Die omwenteling is vaak schadelijker dan het vinden van een middenweg voor je lichaam, en het herstellen van de stabiliteit.”