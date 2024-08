Wat gaat er precies om in het hoofd van een sugardaddy?

Als je aan een sugardaddy denkt, is de kans groot dat er een beeld bij je opdoemt van een succesvolle, goedgeklede man van middelbare leeftijd. Een man die zijn tijd maar wat graag doorbrengt met jonge mensen, en een onbeperkt banksaldo heeft om ze te verwennen – in ruil voor tijd, vriendschap en/of seks.

Sugardaddy’s bestaan eigenlijk al heel lang. Cultuurhistoricus Kyle Livie wees er bijvoorbeeld op dat er in de negentiende eeuw ook al vrouwen met slecht betaalde banen waren die in hun levensonderhoud werden voorzien door mannen, in ruil voor hun gezelschap.

En dat gebeurt nog altijd. Sinds de pandemie is uitgebroken, maken in meerdere Aziatische landen zelfs steeds meer jonge mensen er dankbaar gebruik van, omdat ze hun baan zijn kwijtgeraakt.

Sugardaddy’s worden nog vaak gezien als patserige mannen die van oude whisky, maar jonge vrouwen houden. Er worden vaak een beetje grapjes over gemaakt, maar de stigma’s die rond sekswerkers heersen, gelden net zo goed voor deze mensen. En daar kunnen beide partijen last van krijgen. Terwijl we natuurlijk niet moeten vergeten dat iedereen die dit doet daar ook gewoon zijn eigen motieven voor heeft.

In een onderzoek dat in 2019 in Sociological Perspectives werd gepubliceerd, schetste socioloog Maren Scull zeven verschillende soorten sugardating-relaties. Die variëren van “sugar prostitution” – waar geen emoties aan te pas komen en die slechts draait om het uitwisselen van geld of cadeaus voor fysieke genegenheid – tot “gecompenseerd gezelschap”, dat juist draait om platonische intimiteit. Maar ondanks dat deskundigen wel oog hebben voor dit soort nuances – al laten ze het bestaan van sugarmommy’s vaak totaal achterwege – is het stigma er nog altijd.

Om te begrijpen wat hun drijfveren precies zijn en waarom ze zo graag andermans levensstijl bekostigen, sprak VICE met een aantal sugardaddy’s van over de hele wereld.

Het Messiascomplex

“Ik heb oprecht het gevoel dat ik iemands toekomst ondersteun,” zegt Richard Doe*, een 42-jarige consultant uit het Australische Adelaide, die al vier jaar sugardaddy is. “De vrouwen met wie ik ben geweest hadden vaak financiële steun nodig. Ik voel me een kostwinner. Ik heb niet het idee dat ik mijn geld weggooi, want zij gebruiken het om eten te kunnen kopen – en tegelijkertijd willen ze oprecht samen met me zijn.”

Doe scheidde in 2016 van zijn vrouw. Hij had een druk leven en twee kinderen om te verzorgen, en sugardaddy zijn was daar goed mee te combineren. Hij vindt het een fijn idee dat hij iemand helpt; daar zit voor hem vooral de aantrekkingskracht in. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik het niet ook voor mezelf doe, maar ik heb liever dat mijn geld naar iemand gaat die me waardeert dan dat ik het allemaal uitgeef in een stripclub. Daar proberen vrouwen meestal zoveel mogelijk geld uit m’n zak te kloppen, in plaats van een band met me aan te gaan.”

Hij is niet de enige die er zo over denkt. Sanjay Desai* is een 52-jarige bankier die tussen India, Singapore en Hongkong pendelt, en voor hem is de belangrijkste reden om sugardaddy te zijn dat hij graag mensen helpt die minder kansen of ervaring hebben.

“Mijn sugarbaby was met haar werk aan het worstelen,” vertelt hij. “Vlak nadat ze was afgestudeerd ging ze bij een techbedrijf werken, maar ze vond haar baan helemaal niet leuk. Ze had veel begeleiding nodig, en die kon ik haar wel geven, omdat ik een technologische achtergrond heb.”

Desai werd drie jaar geleden lid van Seeking Arrangement, een site voor sugardating. Zijn geld en connecties hebben er niet alleen voor gezorgd dat de carrière van zijn sugarbaby een boost kreeg, maar hielpen haar ook de eerste maanden van de strenge lockdown in India door te komen. “Toen het hele land in lockdown ging overleed haar vader plotseling,” vertelt Desai. “Het was een vreselijke periode. Ze kwam financieel in de knel te zitten, maar ik kon haar helpen met vervoer en geld. En natuurlijk met emotionele steun.”

Jezelf beter voelen door andere mensen te helpen heeft iets weg van het Messiascomplex: een gemoedstoestand die je ervan overtuigt dat je anderen moet redden. Zou er sprake kunnen zijn van een verband?

Het gevoel van overheersende controle

“Sugardaddy’s voelen zich goed als ze iemand kunnen helpen om iets te bereiken wat anders niet was gelukt,” zegt Seema Hingorrany, een psycholoog uit Mumbai die verschillende sugardaddy’s als cliënt heeft. “Dat kan het Messiascomplex zijn, maar ook machtsvertoon.” Bij normale relaties kan het niet zo goed voor de balans zijn als een machtigere, oudere man altijd geeft en een jongere vrouw altijd neemt, maar bij sugardating is dat anders. Daar zijn de grenzen en verwachtingen van tevoren duidelijker vastgelegd – zij het vaak onuitgesproken.

“Ik heb altijd het gevoel dat ik de situatie onder controle heb, zonder het gevoel te hebben dat ik een sekswerker heb gehuurd,” zegt Jack Manning*, een zestigjarige sugardaddy uit Singapore. Hij voelt zich juist door de financiële aard van sugardating zekerder over zijn relatie.

“In eerste instantie was ik bang dat mijn sugarbaby’s me alleen wilden vanwege mijn geld,” zegt Desai. Hij voelde zich in het begin ook onzeker dat hij als de sugardaddy de overhand zou hebben, maar begon geleidelijk aan te accepteren dat zulke verwachtingen en rollen nu eenmaal bij zulke situaties horen.

Voor sommige sugardaddy’s helpt het financiële aspect om de grenzen te bepalen. “Als je een datingapp gebruikt, verwachten mensen dat je een relatie of misschien wel kinderen krijgt, maar als sugardaddy kun je vanaf het begin je verwachtingen duidelijk maken,” zegt Michael Swan*, een ingenieur die zijn tijd verdeelt tussen Londen en Parijs. Swan is verloofd met zijn sugarbaby, maar het is wel een open relatie.

Het projecteren van emoties

Er zijn ook mensen die sugardaddy’s worden omdat ze iets te verwerken hebben. “Ik had een cliënt die sugardaddy was en geen goede relatie met zijn dochter had, en haar uiteindelijk ook aan kanker verloor,” zegt Hingerrany. “Hij beschouwde zijn sugarbaby niet als zijn dochter – hij voelde zich ook seksueel tot haar aangetrokken – maar er werden wel emoties overgedragen.”

Daarmee doelt Hingerrany op het psychologisch fenomeen waarbij je je gevoelens uit een eerdere relatie projecteert op een ander persoon. Ook Desai herkent dat. “Ik heb altijd een dochter gewild, maar mijn vrouw en ik kregen alleen een zoon,” zegt hij. “Ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik nu zo graag voor mijn sugarbaby zorg.”

Verloren tijd inhalen

“Ik heb niet veel gedatet voordat ik trouwde, en toen liep mijn huwelijk stuk,” gaat Desai verder. “Toen ik een relatie kreeg met een jongere sugarbaby, voelde dat als een tweede kans.”

Sugardaddy’s krijgen geregeld het gevoel dat ze een tweede jeugd beleven, vooral als ze in het gezelschap zijn van een jongere vrouw die tegen hen opkijkt. “Het verlangen om een sugardaddy te worden kan voortkomen uit diepe complexen of trauma’s, waardoor deze mannen zich graag geliefd voelen door jongere vrouwen,” zegt Hingorrany. “Zo zoeken ze bevestiging.”

Volgens de psycholoog ervaren veel mannen daten met een jongere vrouw als een soort therapie. Zo krijgen ze het gevoel dat het leven ze eindelijk weer tegemoet lacht. “Een van mijn cliënten zei tegen me dat hij zich niet alleen gewilder voelde toen hij iets begon met een sugarbaby, maar ook een stuk vitaler.”

Dominantie

Ten slotte zijn er ook mensen die sugardaddy worden omdat ze het simpelweg opwindend vinden. “Het is een soort sterkere, spannendere versie van een rollenspel,” zegt Manning, die intense orgasmes zegt te krijgen als hij iemand betaalt om hem te domineren.

Dominantie is een woord dat bij vrijwel alle sugardaddy’s viel die we voor dit stuk spraken. Maar dus niet alleen omdat ze zelf de dominante partij zijn.

“Ik heb sugarbaby’s gehad die uit welgestelde milieus kwamen, maar het toch kinky vinden als ze geld kregen,” zegt Doe. “Uiteindelijk is het gewoon een veilige overeenkomst waar je allebei wat aan hebt. In tegenstelling tot prostitutie, dat meestal slechts één persoon ten goede komt.”

*Naam op verzoek van de geïnterviewde veranderd

