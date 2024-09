​Wat gebeurt er als Bill Clinton first lady wordt?

Bill heeft alle potentie om een diva-FLOTUS te worden.

Aanstaande woensdagochtend vroeg wordt Hillary Clinton misschien de eerste vrouwelijke president van Amerika. Dat ze meedoet is al een historisch feit op zich, maar als ze wint houdt dit ook in dat een man voor het eerst de rol van first lady zal gaan spelen. Hoe zou Bill zijn rol vervullen? Gaat hij karaoke zingen, zoals Michelle Obama? Duur servies kopen, zoals Nancy Reagan deed? Gaat hij zich, net als Laura Bush, bezighouden met onderwijs voor vrouwen?

Hieronder vind je een lijstje met – als alles goed gaat morgennacht – een paar voorgangers van Bill, en een aantal opties voor de verschillende rollen die hij zou kunnen vervullen in het Witte Huis. We noemen deze FLOTUS Bill, want het aanspreken van de first lady bij diens voornaam is ook een onwetmatige wetmatigheid gebleken.

Videos by VICE

Michelle Obama

Michelle Obama ontpopte zich tot een van de meest populaire FLOTUS’en (First Lady of The United States) van de 21e eeuw en laat grote schoenen achter voor Bill om te vullen. Ze startte een campagne tegen obesitas (Let’s Move), paste de voedsellabels van voedselgiganten aan en gebruikte sociale media om haar boodschappen zo ver mogelijk te kunnen verspreiden. Verder wroette ze geregeld in een moestuin en zong niet onverdienstelijk een potje karaoke met Missy Elliot en James Corden. Kan Bill dat ook?

Als Bill net zo’n gezonde en sterke FLOTUS wilt worden als Michelle, moet hij natuurlijk wel iets van gezond eten weten. Tijdens zijn periode in het Witte Huis scheen hij een enorme junkfoodfanaat te zijn: niet bepaald een lichtend voorbeeld voor een anti-obesitas campagne, dus. Tegenwoordig leeft Bill echter een stuk gezonder. Hij eet al sinds 2011 veganistisch en zijn dieet bestaat tegenwoordig grotendeels uit groente, fruit en bonen. Met de muzikale kwaliteiten van Bill zit het ook wel snor, hij kan namelijk een aardig riedeltje saxofoon blazen. Bill zou dus best wel eens Michelle 2.0 kunnen worden.

Lady Bird Johnson

Claudia Taylor Johnson, ook wel bekend als Lady Bird Johnson, was de echtgenote van president Lyndon B. Johnson (weet u nog, “LBJ, weg ermee?“). Ze plantte miljoenen bloemen rondom het Witte Huis, om de boel een beetje op te fleuren. Met deze ‘beautification‘ streed ze niet alleen voor een opgeruimd landschap, maar ook voor schoon water, schone lucht en betere afvalverwerking in het hele land.

Bill houdt ook van Flowers en hij zet zich zeker in voor het milieu. Milieustrijder Al Gore was zijn vice-president en Bill zelf beschouwde het broeikaseffect en het stijgende CO2-level als een internationaal probleem. Ook is Bill vriendjes met Leonardo Dicaprio, die afgelopen week nog een documentaire publiceerde op youtube over de ernst van het klimaatprobleem. In een land waar een toenemend aantal mensen gelooft dat klimaatverandering een hoax is, is een milieuvriendelijke FLOTUS hard nodig.

Nancy Reagan

Ronald Reagan is, naast McDonald en Koeman, de bekendste Ronald van het westelijk halfrond, en ook zijn vrouw stond voortdurend in de schijnwerpers. De voormalige actrice verkreeg een cultstatus toen ze voor meer dan twee ton aan nieuw servies kocht voor in het Witte Huis; ze stond bekend als een big spender . Maar, verzekerde Nancy het Amerikaanse volk, dat kwam echt niet doordat ze nu een FLOTUS was. “Ik ben gewoon mezelf gebleven.”

Bill en zijn financiën liggen ook al een tijdje onder vuur. Zo zouden hij en Hillary, voordat zij presidentskandidaat werd, sinds 2001 al meer dan 153 miljoen dollarhebben mogen ontvangen voor speeches. Tijdens zijn termijn als president schafte hij de luxury tax af, waarmee de ultrarijken werden belast. Ook kosten zijn kapperbezoekjes zo’n 200 dollar per keer, houdt hij van dure sigaren en draagt hij een Cartier Ballon Bleu-horloge. Bill heeft dus alle potentie om een diva-FLOTUS te worden.

Jackie Kennedy

Jackie Kennedy bracht mode naar het witte huis. Vrouwen kopieerden haar kapsel, ze huurde als eerste als eerste FLOTUS een persoonlijk stylist in en ze onderhield nauw contact met televisiemakers en fotografen. Er zijn maar weinig outfits zo iconisch en tragisch als Jackie’s framboos-roze mantelpakje.

Denk je aan Bill en fashion, dan denk je al snel aan de blauwe jurk van Monica Lewinksy. Dit is de kans voor Bill om dat te veranderen en zichzelf op de modekaart te zetten; de outfits van een FLOTUS maken immers onderdeel uit van het nationale erfgoed. Bill draagt vooral Amerikaanse merken, zoals Donna Karan en Hickey Freeman, en donkerblauwe pakken zijn absoluut zijn lievelings. Wij vermoeden dat Bill een goeie kans maakt als normcore-stijlicoon.

Hillary Clinton

Als FLOTUS gooide Hillary Clinton het zorgstelsel om, ze sprak zich uit tegen kindermisbruik, vergaf haar vreemdgaande echtgenoot, en na haar tijd in het Witte Huis was ze senator van New York en minister van Buitenlandse Zaken. Bill hoeft deze strijdvaardige koers als FLOTUS niet per se te varen; hij is immers al president geweest.

Amerikaanse media verwachten vooral een opa-FLOTUS; eentje die golft, met de kleinkinderen op de foto gaat en misschien een nieuwe hond uitzoekt. Bill krijgt als FGOTUS – ook de afkortingen moeten even wennen aan deze mogelijk historische gebeurtenis – de kans om te laten zien dat hij zo gewoon is gebleven; en we zijn heel benieuwd of hij de rust kan bewaren op het moment dat een knappe jongen zich aandient als stagiair van Hillary.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.