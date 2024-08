Wat gebeurt er met mijn studieschuld als ik doodga?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

—

Videos by VICE

Beste VICE Money,

Ik heb een studieschuld van zo’n 20.000 euro en dat bedrag loopt nog steeds op. Laatst sprak ik met een studiegenoot over een schuld die zij ‘geërfd’ had. Ze moest de schulden van haar ouders afbetalen. Meteen dacht ik aan mijn eigen schuld. Omdat mijn familie me lief is en ik ze in geen enkel geval wil opzadelen met mijn roekeloze leengedrag, vroeg ik me af: stel dat ik overlijd, wat gebeurt en dan met mijn schuld?



Groetjes,

Kim

—

Videos by VICE

Beste Kim,



Normaal gesproken wordt een schuld die overblijft na je overlijden doorgeschoven naar je familie of vrienden, afhankelijk van wie jij erfgenaam hebt gemaakt. Een erfenis bestaat altijd uit schulden en bezittingen. Als je de erfenis accepteert, dan moet je de hele erfenis overnemen, dus ook de schulden. Wel het één en niet het ander accepteren kan niet. Als je een erfenis accepteert van een oom die je nauwelijks kende, loop je dus het risico om tot het einde der tijden enveloppen van schuldeisers op de deurmat te krijgen. Als je de schuld niet kan betalen, komt de deurwaarder beslag leggen op je spullen. Zoals bijvoorbeeld je geliefde golden retriever (ja, dat mag dus echt).

Je moet je familie van tevoren laten weten of je meer geld dan schulden hebt. Ze kunnen er namelijk ook voor kiezen om de erfenis te weigeren (‘verwerpen’ heet dat officieel). Verwerp je een erfenis, dan hoef je niet op te draaien voor de eventuele schuld. Maar ja, stel dat oom Archibald stinkend rijk was, dan krijg je dus niets en gaat je neef er met de buit vandoor.

Er is gelukkig een veiligere manier om een mysterieuze erfenis te accepteren. Je kunt hem namelijk ‘beneficiair aanvaarden’, dan kun je er nog op terugkomen als blijkt dat de hele erfenis bestaat uit een cactus, wat plastic servies en een torenhoge schuld.

Hiernamaals

Maar hoe zit het met de studieschuld? Ik bel DUO om het uit te zoeken. Nadat ik vraag wat er met mijn studieschuld gebeurt na mijn dood, word ik doorverbonden met iemand die er alles van weet. Ik zit klaar voor een diepte-interview. Dat blijkt niet nodig. “Je studieschuld komt na je overlijden te vervallen,” zegt de woordvoerder van DUO.

Als je sterft, moet er natuurlijk van alles geregeld worden. Om te beginnen moet er iemand naar de gemeente om door te geven dat je er niet meer bent. Er moet een verklaring van een arts worden meegenomen, om te bevestigen dat je dood bent. De arts moet je lijk ook hebben gezien. Doen alsof je dood bent om van het gezeur af te komen zit er dus niet in.

Je familie en vrienden hoeven verder zelf niks door te geven aan DUO, dat gaat automatisch via de basisregistratie personen.

Als het eenmaal officieel is, vervalt je schuld, wat natuurlijk helemaal te gek is. Maar waar hebben wij dit voorrecht aan te danken? Dat lenen bij DUO gunstig is, wisten we al, maar ze zijn ook heel coulant voor de doden. Volgens de woordvoerder van DUO is dat zo omdat de schulden die gemaakt worden door de student bedoeld zijn voor het investeren in een toekomst waar ook de maatschappij belang bij heeft.

Daarnaast wordt met het geleende geld kennis ‘gekocht’. Die kennis verdwijnt na je overlijden en daar kan niemand iets mee. Normaal gesproken kun je de schulden van je oma nog afstrepen tegen haar gouden sieraden, maar als je niet meer kunt werken is er ook niets meer om tegen de schulden af te strepen. Oftewel, dat je jaren hebt gestudeerd, is een compleet nutteloze erfenis voor je vrienden. Dan is het ook niet eerlijk om ze je studieschuld te laten erven.

Je familie hoeft na je dood niet op te draaien voor jouw leengedrag, dus ze kunnen rustig achterover leunen.

—

Videos by VICE

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: