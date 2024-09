Wat het met je doet als je nog maagd bent op late leeftijd

In zijn twintiger jaren neukte Jin Wu zich een slag in de rondte. Hij had een achterstand op seksgebied en dat wilde hij inhalen. Jin was ontmaagd op zijn 23e, na een leven lang het gevoel te hebben alsof hij over het hoofd werd gezien.

“Ik werd kwaad als mijn klasgenoten opschepten over seks,” zei Wu. Hij voelde zich dan ook geweldig toen hij uiteindelijk zijn maagdelijkheid verloor aan zijn vriendinnetje. Maar na het stranden van hun relatie, drieënhalf jaar later, kwam zijn seksleven knarsend tot stilstand. Hij was 26, had met welgeteld één persoon in zijn leven het bed gedeeld, en hij voelde zich ellendig. Dus deed hij het enige wat hem logisch leek: hij probeerde in zo min mogelijk tijd zoveel mogelijk seks te hebben.

“Seksuele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling en identiteit,” zegt Dr. Michael Aaron, een sekstherapeut uit New York. Hij vertelt dat hij verschillende cliënten heeft gehad die probeerden hun hoeveelheid sekspartners ‘in te halen’. “Wanneer iemand het gevoel heeft dat hij of zij op dit vlak iets heeft misgelopen, kan iemand chronisch het gevoel houden dat er ‘iets mist’. Op een bepaalde manier is het inhalen van seksuele ervaringen een deel van een dieper verlangen om je ‘compleet’ te voelen. Ik hoor vaak dat cliënten het gevoel hebben dat hun hele leven altijd incompleet of onvolmaakt zal aanvoelen als ze niet de tijd terugdraaien om de gemiste seksuele kansen alsnog te grijpen.”

Voor Wu betekende dit dat hij probeerde te leren vrouwen te versieren door middel van, zoals hij het noemt, fucking slechte boeken over pickup artists, zoals The Game en Assholes Finish First. Vervolgens ging hij naar cafés en clubs en bezocht hij online dating sites, om zo zijn hoeveelheid bedpartners op te krikken.

“Ik neukte zoveel ik kon, met wie ik kon, op zoveel plekken als ik kon,” vertelt hij me. “Ik zei letterlijk tegen mezelf, dit is het moment om het goed te maken voor al die jaren waarin ik niks kreeg.“

Deze fase duurde ongeveer een jaar. Hij zegt dat hij toen voor meer dan 6,000 dollar in de schulden belandde vanwege alle dates, etentjes, drankjes, en nieuwe kleren die hij voor zijn gevoel nodig had om iemand aan de haak te slaan. Hij raakte de tel van zijn bedpartners kwijt na nummer 26.

Het feit dat Wu pas op een later dan gemiddelde leeftijd aan seks begon en daarna een ‘inhaalslag’ maakte, zou hem echter wel eens meer hebben kunnen kosten dan geld alleen. Een onderzoek uit 2008, gepubliceerd in het American Journal of Public Health, wees uit dat een verlate seksuele activiteit mogelijkerwijs problematisch is. “Het veroorzaakt gezondheidsproblemen door het belemmeren van de ontwikkeling van emotionele, cognitieve, en interpersoonlijke vaardigheden die cruciaal zijn om naar tevredenheid seksueel te functioneren, en die van belang zijn voor het algemene welzijn.” In dat onderzoek werden mensen als ‘laatbloeiers’ omschreven wanneer ze hun eerste seksuele ervaring hadden op hun 22e levensjaar of later.

Er is niet veel onderzoek gedaan naar de effecten van het pas op latere leeftijd verliezen van je maagdelijkheid. De meeste experts die ik voor dit artikel sprak gaven aan dat ze niet veel specifieke onderzoeken naar dit onderwerp hadden kunnen vinden. Maar velen, evenals Aaron, zeiden dat ze vaker hadden gewerkt met cliënten die het gevoel hadden dat ze het gebrek aan seks in hun leven moesten rechtzetten. Er zijn veel online gemeenschappen te vinden die zijn gewijd aan dergelijke discussies, en New York Magazine publiceerde recentelijk een seksdagboek van een vrouw die haar gemiste kansen op seksgebied probeerde in te halen.

Tara (die ons heeft gevraagd niet haar echte naam te gebruiken) had voor het eerst seks toen ze 26 was. Maagd zijn aan het begin van haar twintiger jaren zat haar niet zo dwars, tot ze uiteindelijk haar maagdelijkheid verloor. Het gevoel dat ze haar jeugd had verspild door geen seks te hebben was daarmee niet weg.

“Ik voel interne druk omdat ik het ben misgelopen,” vertelt ze me. “Ik voel me alsof ik al die jaren heb verspild door onzeker en verlegen en nerveus te zijn over mijn eerste keer. Het voelt alsof dit het niet waard was. Nu heb ik het idee dat ik ervan moet genieten en het moet omarmen.”

Natuurlijk zijn ook de mensen die ontmaagd worden op een ‘gemiddelde leeftijd’ niet immuun voor het soort onzekerheden waar de laatbloeiers mee te kampen hebben. Ik werd ontmaagd op mijn achttiende en was toen al vastbesloten de jaren die ik gemist had recht te zetten, net als Jin en Tara. Op een gegeven moment besefte ik echter dat ik mijn mogelijk gemiste ervaringen uit mijn jonge jaren meer dan goed had gemaakt. Daarnaast was het opkrikken van het aantal bedpartners, puur en alleen om het getal ook niet zo boeiend. Het bracht mij geen voldoening: ik voelde me er leeg door.

Sari Cooper, een sekstherapeut uit New York, vertelt me dat dit een normale reactie is. “Iets denken als, ‘ik zou nu meer partners moeten hebben gehad’ werkt meestal niet erg bevredigend”, zegt ze.

Matthew Kennedy, die nu 32 is, werd ontmaagd in zijn eerste jaar op de universiteit. Hij was achttien. Hij had vervolgens met niemand anders seks tot zijn 22e, en op dat punt begon hij actief aan zijn seksleven te werken. Hij had het daaropvolgende jaar seks met acht mensen, hoewel hij het bij nog veel meer mensen had geprobeerd. Hij kwam al snel tot de conclusie dat hij er simpelweg niet zoveel druk op moest leggen. Door seks te zien als een optelsom, besefte hij dat hij het hele punt miste.

“De hoeveelheid vrouwen waar ik het bed mee heb gedeeld deden er een stuk minder toe dan hoe voldaan je je er beiden door kan voelen – fysiek en emotioneel – dus begon ik mijn focus daarop te leggen,” vertelt Kennedy me. “Ik ging meer van seks genieten toen ik een betere partner probeerde te zijn, en mijn eigen behoeften probeerde te begrijpen. Dat was veel fijner dan toen ik probeerde mijn verloren tijd in te halen.”