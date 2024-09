​Wat ik leerde als bodyguard van de grootste beroemdheden op aarde

Mark ‘Billy’ Billingham. Foto met dank aan Channel 4

Wie zijn de stoerste mannen ter wereld? Er zijn, laten we wel wezen, aardig wat kanshebbers: MMA-vechters, boksers die met hun blote knuisten vechten, rugbyspelers, Amerikaanse Navy Seals, de Russische Spetsnaz. Allemaal goeie opties. Maar ik zou toch kiezen voor de Engelse Special Air Service, of SAS. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat veel van hen aan de slag gaan als bodyguard voor de rijken der aarde nadat ze klaar zijn met hun land dienen.

Mark “Billy” Billingham zat 27 jaar lang in de SAS. Hij vocht in Irak en kreeg een speciale onderscheiding van het Britse koningshuis nadat hij een sluipschutter van de IRA wist te vangen door zichzelf als lokaas te gebruiken. Hij is nu te zien in het televisieprogramma SAS: Who Dares Wins, maar voordat hij meedeed aan het survivalprogramma, verdiende hij zijn geld als de bodyguard van Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise, Kate Moss, Russell Crowe en Clint Eastwood.

Ik belde hem op om te vragen hoe het is om de stoerste gast ter wereld te zijn, hoe hij de bodyguard van beroemdheden werd, en of hij liever in een oorlog zou vechten of voor Kate Moss zou werken.

VICE: Hoi, Billy. Hoe ben je in de bodyguardbusiness beland?

Mark “Billy” Billingham: Het ging een beetje vanzelf. Al voordat ik uit het regiment stapte, werd ik al gevraagd om te helpen met een paar beroemdheden. De eerste was Tom Cruise. Een vriend van me had mij aangeraden, en toen is het balletje gaan rollen.

Waarom eindigen zoveel voormalige SAS-leden als bodyguards?

Het gaat echt via-via. Beroemdheden willen de beste bescherming, en dat kan de SAS bieden. Ze hebben eerder bodyguards gehad die bij de SAS zaten, dus dan willen ze dat niveau van bescherming ook houden.

Hoe moeilijk is het om in de SAS te komen?

Nou, laat ik het zo zeggen: er waren 280 mensen die zich hadden aangemeld, en maar 7 werden aangenomen. Het is de meest inspannende fysieke en mentale test die je je kan voorstellen. Je moet een fysiek robuust persoon zijn, maar het belangrijkste is je psyche – het gaat om hoe je denkt, hoe je naar dingen kijkt, hoe je dingen interpreteert, je integriteit.

Wat maakt mensen als jij zulke goede bodyguards?

Een goede bodyguard kan vooruit plannen. Het gaat niet om brede gasten met een sixpack. Het gaat erom dat je weet hoe je kan ontsnappen, dat je een noodplan hebt, dat je weet hoe je een situatie moet lezen. Wij zijn goed in kalm blijven in stressvolle situaties en conflicten vermijden. We houden ons hoofd koel als iedereen uit de pan flipt.

Zijn er ook beroemdheden geweest die zo vervelend waren dat je wenste dat je weer in een oorlogszone zat in plaats van met hen te moeten dealen?

Ze zijn allemaal erg aardig geweest.

En Kate Moss? Hoe was zij?

Ze was Kate Moss; ze was anders. Ze was professioneel, ze was goed in wat ze deed. Ik heb haar niet echt leren kennen omdat er veel gebeurde in die tijd. Het was een drukke tijd met de paparazzi – er waren fotografen die ons de hele tijd volgden. Maar ze respecteerde me en deed altijd wat ik vroeg, dus we konden goed samenwerken.

Wie is de aardigste persoon waarvoor je gewerkt hebt?

Ik heb de meeste tijd doorgebracht met Brad en Angelina, dus ik heb wel een zwak voor hen.

Wat zijn het voor mensen?

Erg professioneel, erg gedreven, en ze hebben ongelofelijk veel energie – nog meer dan ik. Ze waren zo goed in het plannen van hun leven, het lukte ze altijd om tijd te maken voor hun kinderen en goede doelen. Om eerlijk te zijn, de druk waar zij onder staan – om er altijd goed uit te zien, om je altijd van je beste kant te laten zien terwijl iedereen op zoek is naar de slechte kant van het verhaal omdat dat beter verkoopt – de manier waarop zij daarmee omgingen was ongelofelijk.

Wat vond jij van het nieuws dat ze uit elkaar zijn?

Daar wil ik niets over zeggen. Ze waren mijn klanten en ik respecteer hun privacy.

Kies je zelf voor welke beroemdheden je wil werken? Of is het zo van, jij bent de stoerste gast dus jij mag voor de beroemdste mensen werken?

Nee, nee, het moet de juiste persoon voor de juiste beroemdheid zijn. Met Brad en Angelina was het zo dat ze me vertrouwden met hun kinderen en hun diepste geheimen – tot hun kledingmaten aan toe. Dus als je met iemand wil werken, moet je een goede match zijn.

Wat was het ergste dat je met een beroemdheid hebt meegemaakt? Het zullen meestal triviale dingen zijn geweest, maar is er weleens een moment geweest dat je je echt oprecht zorgen maakte?

Absoluut. Zoals je zegt, het grootste deel van de tijd maak je je druk over wat er gaat gebeuren als er een koffievlek op een jurk komt. Maar ik herinner me nog wel een keer met Brad en Angelina bij een filmfestival in Toronto – ik zat in mijn eentje in de auto met ze en toen belandden we opeens in een mensenmassa. Het was chaos – mensen probeerden de deuren open te trekken en blokkeerden de weg. Ze probeerden mij uit de auto te trekken. Brad en Angelina verwachtten dat ik snel met een oplossing kwam. De oplossing was om het voertuig daar weg te krijgen, de stad uit te komen, en het feest dat ze zouden geven af te lassen. We hadden nog geluk dat we niemand overreden hebben.

Heb je weleens een cliënt moeten overrulen als de dingen uit de hand liepen?

Mijn taak is om koste wat kost de cliënt veilig te houden. Als ik tegen hen zeg dat een situatie onveilig is, luisteren ze daar meestal naar. Ik bedoel, ze kunnen mijn advies negeren als ze dat willen, maar ik heb gelukkig altijd cliënten gehad die luisteren naar wat ik zeg.

En tot slot, wie is de stoerste beroemdheid die je ooit hebt beschermd?

Sean Penn. Hij is een topgozer – echt een aardige gast – maar hij kan zichzelf echt prima redden.