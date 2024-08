Wat ik leerde door jarenlang een seksbioscoop te runnen

VICE spreekt de komende weken mensen die op hun eigen creatieve manieren geld verdienen in de porno-industrie, ondanks dat gratis porno je om de oren vliegt. Bekijk alle video’s en artikelen op deze pagina.



Geen zin om dit verhaal te lezen? Beluister dan hieronder de ingesproken versie.

Ik had nooit gedacht dat we het zo lang zouden volhouden. Zeventien jaar geleden besloten mijn man Willem en ik dat we voor onszelf wilden beginnen, nadat we zes jaar samen in een eroticawinkel hadden gewerkt. We begonnen in een klein pand in Haaksbergen, pal tegenover een eetcafé. Het terras keek uit op onze winkel en zat het hele jaar door vol met mensen die in de gaten hielden of de buurman niet toevallig bij ons naar binnen liep. Er durfde geen kip te komen en de omzet was soms niet meer dan een paar euro per dag.

We verhuisden naar Enschede, maar ook daar stonden de mensen niet te springen om een eroticawinkel. Bij de opening kwamen we groot in de krant en werden we beticht van hand- en spandiensten. De kerk, de gemeente en de buren waren ons liever kwijt dan rijk, maar gelukkig begon het na zo’n twee jaar toch drukker te worden. De verhuur van video’s en later dvd’s liep erg goed, maar toen het tijdperk van de gratis internetporno aanbrak waren we weer terug bij af. We zochten naar nieuwe manieren om klanten te trekken en kregen een vergunning voor bioscoopcabines in ons pand. We hebben ook heel even geëxperimenteerd met een darkroom, maar nadat ik tijdens het schoonmaken uitgleed over een klodder sperma was ik er wel klaar mee. We hebben hem er meteen weer uit laten halen.

Op dit moment hebben we een winkel, een seksbioscoop met een achtpersoons bank, een sauna en een douche. Hygiëne is ontzettend belangrijk, daarom is het verboden om seks te hebben in de sauna. Ik dweil de bioscoop meerdere keren per dag en mannen krijgen gratis condooms waar ze in moeten klaarkomen. Ik wil absoluut geen zaad aan de muren, want er is niets hardnekkiger dan opgedroogd sperma.

Het is geweldig dat ik klanten kan helpen met problemen waarmee ze verder bij niemand terecht kunnen. Vorige week nog barstte er een vrouw in tranen uit. Ze had nog nooit normaal seks gehad, omdat de spieren rond haar vagina verkrampte als haar man bij haar naar binnen wilde. Ik gaf haar Sex Opium Liquid, een lustopwekkend middel, en een paar dagen later kwam ze terug met tranen in haar ogen: ze had voor het eerst in haar leven pijnloos kunnen vrijen met haar man.

Ook hielp ik eens een vader die op zoek was naar iets voor zijn verstandelijk gehandicapte zoon. Zijn zoon zat tijdens het masturberen regelmatig met zijn penis vast tussen de matras en de lattenbodem, tot bloedens toe. Zijn vader kocht een Fuck Me Silly, een vrouwelijk siliconenlichaam van bijna 260 euro, zodat zijn zoon zichzelf geen pijn meer zou doen.

Omdat we er zeker van willen zijn dat alles wat we verkopen goed is, proberen Willem en ik alle middeltjes zelf uit. Spanish Fly, een zogenaamd afrodisiacum voor mannen en vrouwen, is de grootste grap die er bestaat. Ik heb ooit een heel flesje achterover getikt, maar er gebeurde helemaal niets. De enige reden dat het nog steeds in de winkel ligt, is omdat een paar eigenwijze klanten er specifiek om vragen en beweren dat het werkt.

Onze klanten zijn heel verschillend. We krijgen zestienjarigen over de vloer die hun eerste pakje condooms kopen, maar ook stellen van ver in de tachtig die een spannende avond willen beleven. Een man van bijna negentig kwam wekelijks bij ons in de bioscoop. Van klanten hoorden we dat hij altijd vlak voordat hij ging klaarkomen hetzelfde deed. Hij stond op, begon keihard aan zijn piemel te trekken en schreeuwde naar de meiden op de televisie: “Hier moet je zijn! Hier moet je zijn!” Na een tijdje zagen we hem niet meer, en later hoorden we dat hij was overleden.

Het is een misvatting dat er in de bioscoop vooral mannen zitten. Er zijn genoeg koppels of vrouwen die alleen binnenkomen. Ik zorg er dan altijd voor dat ze zich op hun gemak voelen door wat vaker te checken of ze oké zijn. Ook komt er weleens een groep meiden die tegen hun mannen zeggen dat ze een dagje gaan winkelen. Ze kopen treinkaartjes, drinken een kop koffie in een stad ver weg als bewijs dat ze daar waren, en komen daarna meteen terug naar onze winkel. Daar hebben ze de hele middag seks met andere mannen. Hun eigen mannen weten nergens van.

Het leukste aan mijn werk vind ik het contact met de klanten. Ik loop regelmatig rond met een schaal vol kaas en worst, of ik haal snacks bij de frietzaak hier tegenover. Als ik weet dat iemand jarig is, zing ik bij binnenkomst lang zal ze leven en ga ik rond met bittergarnituur. Laatst had ik stress omdat er poliepen in mijn darmen waren gevonden. Ik kreeg van iedereen lieve berichtjes en ze leefden allemaal met me mee. Toen ik hoorde dat het allemaal goed zat, ben ik meteen naar de winkel gegaan om te trakteren op taart.

Naast onze vaste klanten zijn er steeds meer jonge stellen die hun seksleven willen verrijken. Iedereen krijgt van mij een rondleiding, zodat ze weten dat we ze niet voor de leeuwen gooien. Ooit hoorde ik na een rondleiding zacht gesnik uit de kleedkamer komen. Toen ik keek wat er aan de hand was, stond er een vrouw te huilen met haar man ernaast. Ze vertelde dat haar man graag wilde dat ze naar binnen ging, maar dat ze het niet durfde. Het was zijn grote wens om haar te zien seksen met anderen. Hij was ontzettend teleurgesteld, maar ik zei haar dat ze het absoluut niet moest doen als ze er niet achter stond. Ik heb een kop koffie met ze gedronken en ze zijn uiteindelijk weer naar huis gegaan.

Zelf zijn we nog nooit in een parenclub geweest. Willem en ik krijgen allebei weleens verzoekjes van klanten om met ze af te spreken, maar daar beginnen we niet aan. Omdat we fanatieke saunagangers zijn, gaan we soms wel in de sauna zitten, maar pas nadat we hem helemaal hebben ontsmet. Vanuit de sauna heb je perfect zicht op de televisieschermen, waar we in plaats van porno naar afleveringen van Sons of Anarchy kijken. Dat is voor mij echt ontspannen.

Ik kan me niet herinneren dat we ooit een vervelende klant hebben gehad. Eén keer kwam er een man van in de zestig met een vrouw van een jaar of drieëntwintig. Dat was vreemd, maar je kunt mensen niet zonder reden weigeren. Daarom ging ik de bioscoop om het half uur zogenaamd eventjes schoonmaken. Ik kreeg mee dat de vrouw een prostituee was en dat de man geld had neergelegd om haar seks te zien hebben met andere mannen. Maar die vrouw nam in de toiletten mannen apart en bood ze diensten aan in ruil voor geld. Dat kwamen andere klanten ons vertellen. Die vrouw kreeg van mij een waarschuwing en we hebben haar daarna nooit meer gezien.

Als je geld wil verdienen, moet je geen sekswinkel beginnen. Vooral tegenwoordig met alle gratis porno is het moeilijk om je staande te houden, maar ik geloof dat wij door onze laagdrempeligheid en knusse sfeer ons bedrijf hebben weten te behouden. Ik zou de zaak nu voor geen goud meer weg willen doen. Het is misschien geen vetpot, maar stoppen met Bowika voelt voor mij alsof ik mijn kind bij het grofvuil zet.

