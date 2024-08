Wat ik leerde over eenzame mannen door mijn werk als sekstelefonist

My First Time is een column en podcastserie waarin seksualiteit, gender en kinkyness onderzocht worden, vanuit een nieuwsgierig en maagdelijk perspectief. Een “eerste keer” kan over zoveel meer gaan dan je ontmaagding. Van experimenteren met kinky dingen tot het uitproberen van iets nieuws en wilds: iedereen ervaart duizenden “eerste keren” tussen de lakens – dat is hoe seks leuk blijft, toch?

Er is een reden dat ik goed ben in telefoonseks. Ik ben behoorlijk rechtdoorzee, en ik doe mijn best om zo geloofwaardig mogelijk te klinken.

Toen ik als visagist werkte in een stripclub, hoorde ik voor het eerst over een baantje bij een sekslijn. Een van de dansers vertelde hoe ze hiermee vanuit huis flink geld verdiende; ik was verkocht.

Ik was twintig toen ik begon, en inmiddels doe ik dit werk vier jaar. In het begin wist ik totaal niet wat ik kon verwachten. Het duurde een paar weken voordat ik het onder de knie kreeg en ik echt goed begon te verdienen.

De eerste keer vroeg de man met wie ik belde, “ben je open minded? Doe je alles voor me?” Ik antwoordde, “natuurlijk.” Toen vroeg hij: “Ik wil dat je mijn kont föhnt.” Hij ging op handen en knieën zitten en ik zette mijn haardroger aan. Ondertussen wilde hij dat ik sexy tegen hem zei.

Nadat ik ophing voelde ik een mix van walging en verwarring. Ik had zoiets gewoon totaal niet verwacht. Maar toen dacht ik: ze noemen het niet voor niets een ‘fantasie-service’. Deze mannen kunnen waarschijnlijk aan niemand in hun omgeving hun echte fantasieën vertellen, zelfs niet aan hun partner, omdat ze dan een afkeurende reactie krijgen. Sindsdien begreep ik het steeds meer. Toen ik begon met het werk was ik eerlijk gezegd best timide en gesloten. Nu voel ik me veel meer dan alleen een sekstelefonist: ik ben letterlijk een therapeut. Deze mannen vertellen me alles.

Mannen bellen niet alleen voor telefoonseks. Ze vertellen over hun vrouw die vreemdgaat, dat ze hun baan kwijt zijn, of dat ze hun kinderen nooit meer zien door een scheiding. Ze kunnen nergens anders terecht met hun zorgen. Soms geven ze toe dat ze fout zaten, soms schuiven ze de schuld af op anderen. Ik luister altijd en probeer me in te leven. Ik zeg dingen als “Ik vind het heel erg voor je, maar er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Je gaat niet voor altijd alleen zijn, je zult iemand ontmoeten die perfect bij je past.”

Wanneer je de lijn waar ik voor werk opbelt, kun je een ‘call tag’ kiezen – een soort richting waar je fantasie op is gebaseerd, zoals ‘Nog net legaal’ of ‘Alles kan’. Het personage dat ik speel, baseer ik op de gekozen tag. Als een man met ‘Nog net legaal’ belt, is het eerste wat hij meestal vraagt hoe oud ik ben.

Dan antwoord ik iets als: “Eerlijk? Ik ben echt net twee dagen geleden achttien geworden. Mijn ouders zijn op vakantie en ik ben een verwend nest. Mijn vrienden werken soms voor deze service en zeggen altijd hoe geweldig het is. Ze kunnen zo met allemaal volwassen mannen praten! Dus ik dacht: ik wil ook wat lol beleven. Ik heb hier alleen echt niet veel ervaring in, hopelijk vind je dat niet erg.”

Soms zijn de mannen met wie ik praat agressief en denigrerend tegen me. Ze zeggen dingen als “je bent een slet, een bitch, je bent niks waard omdat je een vrouw bent.” Maar er zijn ook bellers die ongelofelijk lief zijn, en me vertellen hoe geweldig en sexy ze me vinden.

Je moet je inleven in de fantasie van deze mannen, en dat moet je het hele gesprek volhouden. De meeste gesprekken lijken op gangbare telefoonseks, maar soms kunnen mannen heel creatief zijn met hun fantasieën. Zoals Jim bijvoorbeeld: hij wil dat de vrouw met wie hij praat doet alsof ze kinderen van hem krijgt, en dat ze in detail beschrijft hoe hij haar zwanger maakt. Het maakt niet uit of je 18 bent, 35, 60 of 80. Hij wil dat je zwanger wordt. Zijn wens is om zijn zaad te verspreiden in zoveel mogelijk vrouwen; hij wil 500 kinderen.

Een ander voorbeeld van zo’n ongewone fantasie is Tiny Tim. Hij wil vernederd worden, en dat ik hem vertel hoe klein zijn penis is. Dat ik dingen zeg als: dat ding is afstotelijk, hoe ga je me bevredigen met een penis van twee centimeter?

Het belangrijkste is dat je scherp blijft, altijd het onverwachte verwacht, en niet vastloopt. Bijvoorbeeld: er belde eens een klant die wilde dat ik een dikke eekhoorn nadeed, die van boom naar boom aan het springen was. Ik had geen idee hoe een dikke eekhoorn klonk, dus ik zei “gooi een nootje naar me, voeder me. Ik loop altijd door je achtertuin, ik spring van boom naar boom, omdat je mij eten geeft.” Daar ging hij 45 minuten erg goed op.

Je moet realiteit en fantasie kunnen scheiden. Twintig procent van de tijd kan ik er echt inkomen en vind ik het zelfs leuk. Soms heb je echt sexy mannen aan de lijn die je in weten te pakken met hun woorden. Maar de andere tachtig procent fake ik mijn orgasmes. Wanneer je een man van tachtig aan de telefoon hebt die je amper kunt verstaan, dan moet je doen alsof.

Ik verdien tussen de 1200 en 1400 dollar per week. Je moet zelf zorgen voor een structuur en routine in het werk, anders raak je afgeleid. De uitdaging is om ze zo lang mogelijk aan de telefoon te houden. Ieder telefoontje weer. Hoe langer ze aan de lijn blijven, hoe meer ik verdien.

Dat je zoveel verschillende karakters ontmoet via de telefoon heeft wel echt invloed op mij als persoon. In het begin had ik daar last van. Dan liep ik in de supermarkt en begon ik de mannen die ik zag in hokjes in te delen. Is dit zo’n man die fantaseert over seks met een minderjarige? Is dit een man die fantaseert over verkrachting? Of de man die fantaseert over gepenetreerd worden met een dildo op kantoor?

Na een tijdje begon ik steeds beter in te zien dat deze mannen die dingen waarschijnlijk helemaal niet per se wilden in het echte leven. Het zijn maar praatjes, het is fantasie. Ik stopte met overanalyseren en oordelen en begon me meer open te stellen. Daarna werd ook mijn privéleven beter. Ik werd comfortabeler met mijn seksualiteit, en durfde kinkier te zijn. Nu ben ik meer openminded.

Door mijn werk als sekstelefonist realiseer ik me dat we allemaal gewoon personages spelen die in ons zitten, maar die onderdrukt worden. Het voelt alsof ik de maatschappij een dienst bewijs. Want ik heb liever dat deze mannen mij bellen en deze typetjes spelen, dan dat ze nergens terecht kunnen, gefrustreerd raken en uiteindelijk ontploffen. Op deze manier kunnen ze in ieder geval stoom afblazen.

Ik speel ook een karakter. Maar het verschil is, dat ik het voor het geld doe. Zij betalen. Ik speel mee met de fantasie die zij bedenken. En ik heb liever dat ze het aan mij vertellen, dan dat ze sommige van die fantasieën in het echte leven gaan uitvoeren. Dus elke keer zeg ik weer: zeg het maar, waarmee kan ik je van dienst zijn?

