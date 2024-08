Wat ik leerde over scharrelen van mijn reizen in het buitenland

Ik was een keer met een vriendin op vakantie in België. Op een avond kwamen we na een frietje te hebben gehaald een stel knappe jongens tegen. Mijn vriendin vroeg hen om een sigaret. Zeven bier en veertig sigaretten later nam de Ryan Gosling van het stel mijn vriendin mee huis voor een potje seks en nam ik nog maar een portie friet mee naar mijn hotelkamer. Die vriendin heeft toen op een gegeven moment tijdens de seks tegen haar scharrel gezegd: “ik vind je piemel mooi.” Hij reageerde verbaasd en voelde zich zelfs beschaamd. “Dank je,” zei hij. Daarna vroeg ze hem of hij haar op de billen wilde slaan, hij stopte even en sloeg haar vervolgens een keer op haar bil. “Daar?” Hij had geen flauw benul hoe hij het moest aanpakken.



Zoals alle dingen in het leven – van ontbijtrituelen tot aan waar je je spijkerbroek af dient te knippen – is seks een dynamisch en sociaal-cultureel bepaald fenomeen. Het is gevaarlijk om seksualiteit langs de raciale of etnische meetlat te leggen (stereotypering is vooral in dit geval erg schadelijk). Maar de manier waarop we seksen en erover praten verschilt per land. Neem bijvoorbeeld de sekshotels in Zuid-Amerika, een fenomeen dat in Amerika niet zou kunnen bestaan. “Iedereen gebruikt sekshotels zodat ze niet naar het huis van hun ouders hoeven,” vertelt een Amerikaanse vrouw me die recentelijk door Uruguay reisde. “Toen ik naar zo’n hotel ging met een Uruguayaanse, hadden we een kamer voor twee uur gereserveerd met een rond bed en een spiegel aan het plafond.”



Sommige onderzoeken hebben geprobeerd de wereldwijde sekstrends in kaart te brengen. Zo zag een onderzoek van Durex tussen 2005 en 2009 dat mensen uit IJsland het jongst zijn bij de ontmaagding, met een gemiddeld van 15,6 jaar oud. En in Griekenland gaan ze het vaakst per week van bil – 87 procent van de Grieken deden het minstens een keer per week (67 procent van de Nigerianen is tevreden met hun seksleven, in Japan is dat maar 15 procent). Meestal is onderzoek naar seks zeer gedetailleerd: volgens een persbericht van Adult Empire staat Kroatië op de 57ste plek qua pornoconsumptie wereldwijd. Zondag is de meest populaire dag voor ze om porno te kijken, en dit doen ze gemiddeld zo’n 4 minuten en 5 seconden. (Hun favoriete categorie: “All Girl/Lesbian.”)



Statistieken zijn geinig, maar ze laten niet de culturele verschillen zien als het aankomt op geslachtsgemeenschap. Neem de stoeipartij van mijn Belgische vriend. Ik ga niet beweren dat Belgen terugdeinzen voor een potje spanken, maar als we onze verschillende verhalen naast elkaar leggen is er wel degelijk een overeenkomst te zien. De Belgische Ryan Gosling vond het leuk dat zij zijn piemel leuk vond, maar had dat nog nooit eerder hardop gehoord. En die vriendin, die meestal seks heeft met Amerikanen, had nog nooit eerder meegemaakt dat een jongen daar verbaasd over was. Het beste wat we kunnen doen is die interculturele seksverhalen begrijpen voor wat ze zijn: specifieke anekdotes die ‘wellicht’ iets zeggen over het land waarin het gebeurt. Maar begrijp me niet verkeerd: toen een man in een klein Kroatisch dorpje op m’n gezicht klaarkwam, verweet ik dat Kroatië niet. Ik verweet vooral mezelf dat ik naar huis was gegaan met een man die zijn haar in een strakke staart droeg – maar bovenal verweet ik het mezelf dat ik met zo’n viezerik naar bed was geweest.

Ik heb veel mannen en vrouwen gesproken voor deze verhalen, waaruit verschillende thema’s zijn voortgekomen. Zo lijken Europeanen meer open. Megan Wozniak, directeur marketing van Adult Empire zegt dat ze enorme verschillen ziet tussen landen, soms zelfs tussen continenten. “Op reis zie ik dat Europeanen veel opener zijn en makkelijker te porren zijn voor vrijblijvende seks,” zegt ze. “Ik zie veel seksshops met speeltjes in drukke winkelstraten. Het is minder een taboe dan in Amerika. Bovendien zie je meer bloot, van stranden tot op televisie.”



Tegelijkertijd vonden veel Amerikaanse vrouwen dat de seks die ze hadden in Europa veel conservatiever en ingetogener was – meestal is de man dominant en de vrouw onderdanig. Vrouwen vertelden me dat de mannen in het buitenland – zowel in Europa als daarbuiten – vaak niet zitten te wachten op een potje orale seks.



“Er was een ongewone gelijkenis die ik overal terugzag: geen enkele jongen vroeg ooit of hij me oraal mocht plezieren, ze deden überhaupt niet echt aan voorspel,” zei een vrouw die gedate heeft met mannen uit Frankrijk en Engeland. “Een vriend vertelde dat het een Europese norm is – orale seks wordt gezien als iets intiems en iets dat slechts is voorbehouden voor serieuze relaties. Ik weet niet of dit voor alle mannen geldt, maar ik vond het interessant dat niemand aan orale seks deed, het ging voornamelijk om penetratie. In Amerika wordt orale seks meestal als opstapje gezien naar vaginale/anale seks.”

Hoe kleiner het dorp, des te kleiner de kans dat mannen condooms bij zich hebben.

Aan de andere kant vertelden mijn Amerikaanse vriendinnen dat Europese mannen er vaak vanuit gaan dat ze een ‘blowjob’ krijgen – soms is het een van de weinige woorden die ze in het Engels kennen. “Mannen in Frankrijk weten precies hoe ze duidelijk moeten maken dat ze orale seks willen, maar voor de rest is hun communicatie belabberd.”



Een vriendin van me had een paar dagen geleden seks met iemand uit Zuid-Frankrijk en zei: “Het leek alsof hij erg geschokt was door de seks. Hij zei dat ik heel uniek was, alsof hij het niet gewend was dat vrouwen het initiatief nemen in bed.” En zoals gewoonlijk speelde de taalbarrière ook mee. “Ik meende te horen dat hij ‘I love you’ zei, twee keer? Maar dat kan ook een vertalingsfout van mijn kant zijn geweest.”



Een Amerikaanse queervriendin van me woonde een aantal jaar in Parijs, en zij had juist het idee dat er geen duidelijke rolverdeling was. “Relaties tussen vrouwelijke queers volgen niet zo’n duidelijke gender-rolverdeling als in Amerika,” zegt ze. “Je ziet, in tegenstelling tot in Amerika, weinig koppels waarin de een expliciet mannelijk is en de ander vrouwelijk.”



Er is echter één fenomeen dat redelijk universeel is, tenminste als ik uitga van de heteroseksuele vrouwen die ik heb gesproken. Dat is de laksheid van mannen om condooms bij zich te hebben, laat staan om ze te halen. Hoe kleiner het dorp, des te kleiner de kans dat ze het hebben. Een paar jaar geleden woonde ik in een klein Middeleeuws dorpje op een berg net buiten Napels, in Italië. Toen ik daar met iemand aan het vozen was, vroeg ik aan hem of hij een condoom bij zich had. Hij keek verward. “Ik dacht dat jij er wel een zou hebben,” zei hij. “Dit is een klein dorp. Als ik condooms koop, dan weet iedereen het gelijk.” Ik heb hem de deur gewezen.