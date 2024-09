Wat ik leerde van vijf dagen naakt rondlopen in het beroemdste nudistenresort van Jamaica

Mijn vriendin Kelsey is niet zomaar een nudist — ze is een nudistische activist. Als er in San Francisco een Naked Bike Ride of een nudistische rave wordt gehouden, is zij er als de kippen bij. Ze werd ooit opgepakt omdat ze voor het gemeentehuis een striptease deed uit protest tegen een recent nudistenverbod. Ze stelde zelfs voor om voor onze eerste date (naakt) naar een bijeenkomst voor nudisten met een leerfetisj te gaan.

Ik bedankte destijds vriendelijk, en stelde een veel suffere date voor — drankjes in een bar. Want ik ben geen nudist. Ik ben zelfs eerder preuts. Ik vind een diep decolleté al gewaagd. En tijdens het douchen in de sportschool staar ik altijd strak naar beneden, alsof ik gebiologeerd ben door de plukjes haar in de afvoer en de lege douchegelflessen die op de tegels slingeren.

Dus toen een vertegenwoordiger van Hedonism II — een beroemd (en berucht) nudistenresort op Jamaica — me uitnodigde om er vijf dagen lang in m’n nakie door te brengen “op zoek naar genot”, zei ik: “Nee, dank je!”

Ze vroegen het nog een paar keer, en het was toevallig zo dat de data van de eerstvolgende persreis samenvielen met Kelsey’s verjaardag. Niets maakte haar gelukkiger dan naakt zijn, en ik hield er betaalde vakantie naar de Caraïben aan over — dan kon ik verdorie toch wel een weekje proberen een nudist te zijn?

Ik had nooit gedacht dat ik naar Jamaica zou afreizen, want ik ben lesbisch en het land is ooit door TIME uitgeroepen tot “de meest homofobe plek op aarde.” Inmiddels is dat wel weer tien jaar geleden, en veel activisten en artiesten zeggen nu dat het land vooruitgang boekt. Dus besloten we te gaan, voorbereid op hevige cognitieve dissonantie in het meest progressieve en hedonistische resort in een van de meest homofobe landen op de planeet.

Dag 1

Volgens een foldertje is Negril, de stad waar het resort ligt, “populair vanwege de watersport”, waardoor ik me even afvraag waar ik in godsnaam ben beland — tot ik me realiseer dat ze het niet over plasseks, maar over dingen als wakeboarden hebben.

Nog voor ik met mijn ogen kan knipperen krijg ik een mimosa in mijn handen geduwd. Het personeel van Hedonism II is extreem behulpzaam en onze kamer is pimptastisch. Aan het strand! Spiegels aan het plafond! Een eigen jacuzzi! Een klein koelkastje volgepropt met alcohol! En alles gratis en, nou ja, hedonistisch.

We krijgen een rooster waarop we zowel alle activiteiten kunnen vinden, als de aanbevolen fetisj-kledij voor elke gelegenheid (de ene dag in “schooluniform”, de andere dag in “leer en latex”). Kelsey trekt meteen al haar kleren uit, en ik – aangemoedigd door de wodka – trek mijn topje uit op onze privé-patio die eigenlijk niet zo privé is, aangezien iedereen langs kan wandelen en “hallo” kan roepen (wat VEEL mensen ook doen, en SOMMIGEN blijven vervolgens nog een lange tijd rondhangen).

Wat me al snel opvalt, is dat als naaktheid de regel is en niet de uitzondering, ik het een stuk makkelijker vind om daarnaar te kleden (of eigenlijk niet te kleden). Waarom? Omdat ik een volger ben. Hoewel ik mezelf graag zie als een vrije geest met EDGE, ben ik echt honderd procent een meeloper. Van die brug afspringen, zeg je? Goed idee!

Toch hou ik het maar tien minuten naakt vol. Ik ben suuuuper vrij, dat zeker, maar ook erg bewust van mijn lichaam omdat onze kamer werkelijk overal spiegels heeft — behalve op de vloer. Ik had geen idee hoe mijn rugvet eruitzag vanuit al deze hoeken, en de kennis is niet prettig.

Ik herinner mezelf eraan dat iedereen in dit resort geen moeite heeft met (of zelfs lovend is over!) lichamelijke imperfecties, en probeer niet te hard te oordelen over m’n eigen lichaam. Maar ik heb het er moeilijk mee. Oordeelvrije naaktheid wint het niet van het feit dat ik een leven lang een vrouw ben geweest in deze wereld.

Ik krijg wel een verrassende hoeveelheid aandacht van vreemden, wat bedwelmend werkt. Maar het wordt al snel duidelijk dat de echte ster van de vakantie Kelsey’s schaamhaar is. Een selectie ongevraagd commentaar dat ze van mannen mocht ontvangen:

“CHECK DIE BOS!” (Gevolgd door heftig wijzen.)

“Mag ik je even een compliment geven? Ik hou echt van harige kutjes.”

“Hoe moet ik het zeggen? Je bent de eerste vrouw die ik in dit resort zie die, uh, ongeschoren is.”

“Mag ik het scheren? Nee? Mag ik het dan likken?”

Ik voel me raar jaloers, en vraag me af waarom niemand neerbuigende, seksistische opmerkingen maakt over míjn schaamhaar. Maar, toegegeven, Kelsey’s bos is glorieus — een pluizige wolk van krullerige lokken waar je urenlang heerlijk op zou kunnen slapen. De mijne, daarentegen, ziet eruit als de zwakke poging tot een baard laten staan van een dertienjarig jochie.

Een bezoeker van Hedo gaat aan de slag met een zadeldildo op een seksfeest voor vrouwen. Illustratie door Kelsey Beyer

Dag 2

Hedonism II heeft een paaldansles gepland staan, en we leren hier “de sprinkhaan”, waarbij we worden gemaand onze konten te schudden “alsof we zout op een kip strooien.” Wanneer ik het doe, lijkt het minder op het kruiden van gevogelte en meer op het bang maken van een knaagdier. Dus, oké — ik kan niet twerken. Maar we lachen veel, en ik zet een foto van mezelf op Facebook waarop ik één been tegen de paal omhoog houd, in een ongemakkelijke hoek. “Ik heb het idee dat er danspasjes bestaan die een stuk charmanter zijn dan deze,” reageert mijn moeder.

Naarmate de dagen verstrijken, begin ik me meer op m’n gemak te voelen met het naakt zijn. Ik durf in de spiegels op het plafond te kijken, en geef de rolletjes op mijn rug een naam (Sandra) zodat ze meer als een vriendin aanvoelen. Ik kijk naar geslachtsdelen maar blijf niet staren. Gek genoeg blijkt het meest radicale onderdeel van Hedo niet eens de naaktheid of fetisj-kleding bij het avondeten te zijn; het zijn de drankjes die we mogen nuttigen in het zwembad. Later die avond, wanneer een man een pijpbeurt krijgt in datzelfde zwembad, kijk ik nauwelijks op of om. “Dat? Dat is niks. Ik zat hier net nog van een piña colada te genieten.”

Dag 3

Een lijst van de activiteiten die ik nu naakt heb geprobeerd: tafeltennis, snorkelen, poolen in het zwembad, dansen op Baby Got Back met duivelshoorntjes op mijn hoofd, en schaken.

Op dit punt is het raarder om mensen met kleren aan te zien dan zonder, vooral omdat de garderobe van de mannen hier vooral in de categorie “schunnige sloganshirts” valt. “This shirt was designed to distract you while I look at your chest,” stond op de een. Een ander shirt was bedrukt met een foto van een stijve pik langs de onderkant, zodat het leek alsof-ie uit de broek van de drager kwam piepen. De gentleman die ‘m droeg had hem zelf gemaakt. “Ik heb de grootte misschien ietwat overdreven,” gaf hij toe.

En goed, waar anders kan een man nog in het openbaar een t-shirt dragen waarop staat “ANUS: De Andere Vagina”? Hedonism II is misschien wel de enige kans die hij ooit gaat krijgen. Ik probeer me in hen te verplaatsen, iedereen zo zijn eigen ding natuurlijk, maar het is soms moeilijk om te blijven glimlachen naar een vriendelijke ouwe seksfanaat op wiens t-shirt staat: “Kop of munt: als het kop is pijp jij mij, als het munt is bef ik jou.”

Dag 4

Op onze laatste dag ontmoeten we Beth, eigenaar van Wild Women Vacations, die zich specialiseert in het organiseren van erotische tripjes voor bi-schierige vrouwen. Ze vertelt ons over een vrouwenfeestje in het ‘seks en speel-gedeelte’ van het resort die avond, en we zijn direct enthousiast, omdat het grootste deel van de gasten bij Hedo heteroseksueel is. Als we aankomen begroet Beth ons uitgelaten.

“Jullie zijn gekomen!” zegt ze.

Een andere gastvrouw voegt toe: “Nou ja, ze zijn natuurlijk nog niet gekomen.”

Seksspeeltjes liggen verspreid over de vloer, waaronder ook het Hi-massageapparaat, een vibrator die lijkt op een elektrische mixer die vrouwen orgasmes kan geven door hun kleren heen. Er zijn vibrerende zadeldildo’s van Sybian, en een Womanizer — wat een soort vriendelijke stofzuiger is voor je benedenverdieping. Er vindt een demonstratie fisten plaats; de vrouw die de helpende hand biedt, is ook de dominatrice van de avond. Ze is al met pensioen, heeft vriendelijke ogen en draagt een hoed waarop glittersteentjes het woord “SEXY” vormen. Terwijl ze me afranselde, ging ze zachtjes met haar vingers over mijn rug en zei: “Je bent zo gevoelig. Ik wil je geen pijn doen.”

Hedo’s fist-demonstratie. Illustratie door Kelsey Beyer

Dag 5

Wanneer we vertrekken ben ik blij dat we geen discriminatie of last hebben ervaren omdat we een lesbisch stel zijn, maar kan natuurlijk goed dat dit komt doordat Hedo helemaal losstaat van Jamaica zelf. We zijn vooral binnen de progressieve muren gebleven, en gingen alleen af en toe met de taxi naar Rick’s Cafe — een andere toeristische bestemming die geen probleem had met onze homoseksualiteit. Natuurlijk is een groot deel van wat er gebeurde in Hedo illegaal op de rest van Jamaica — en in de VS net zo goed, aangezien ook daar nogal wordt neergekeken op nudisme en uitingen van niet-normatieve seksualiteit in het openbaar (om nog maar te zwijgen over exhibitionisme, BDSM, en glaswerk in zwembaden). Ik ben blij dat ik mijn seksuele vrijheid in het buitenland heb kunnen vieren voordat de hele boel straks verboden wordt door [de nieuwe vice-president] Mike Pence.

Vijf dagen naakt rondlopen zorgde er niet voor dat ik ging houden van de imperfecties van mijn lichaam, maar het heeft me wel doen beseffen dat er duizenden dingen belangrijker zijn dan een instagramfilter vinden die Sandra’s aanwezigheid op een foto beperkt. De nudisten waren bijna allemaal ontzettend aardig, vrolijk en open over het genot dat deze vrijheid hen bood in vergelijking met het dagelijks leven. Een week lang met hen kletsen en een band scheppen was verfrissend en inspirerend.

Toen we weer thuis waren voelde ik me enorm zelfverzekerd — ik liep zelfs poedelnaakt van de slaapkamer naar de badkamer zonder handdoek om! Ik ben misschien niet een #BrandNudeYouAtH2 geworden, zoals Hedo’s hashtag voorhoudt, maar ik ben zeker minder gespannen en minder kleding-gericht. En dat is ook zeker wat waard.