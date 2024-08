Wat is de zwaarste dag van de week en hoe kom je die door?

We zijn al sinds mensenheugenis bezig om dagen van elkaar te onderscheiden. De eerste verwijzing naar het concept van de zevendaagse week komt uit Mesopotamië en is al meer dan vierduizend jaar oud. De Babylonische kalender verspreidde zich daarna naar Griekenland, waarna de Bijbel rond de zesde eeuw na Christus een rustdag introduceerde: zaterdag. Vooral dankzij de arbeidersbewegingen uit de negentiende en twintigste eeuw werden dat later twee dagen, en was het weekend officieel geboren.

Nu is het weekend natuurlijk een erg prettige uitvinding, maar wat is eigenlijk officieel de minst leuke dag van de week? De een vindt maandag maar niks, omdat je dan nog een hele werkweek voor je hebt liggen, maar de ander ziet deze dag juist als een schone lei. Ook zou je woensdag een rotdag kunnen vinden, omdat je er dan al twee werkdagen op hebt zitten, maar er ook nog twee moet.

De Italiaanse productiviteitscoach Annalisa Stella zit in het maandag-kamp – dan hebben haar cliënten het althans het zwaarst. “Maandag wordt aan de ene kant gezien als spannende dag waarop je met nieuwe dingen kunt beginnen,” zegt ze. “Maar maandagen kunnen je er ook juist mee confronteren dat je niet klaar bent voor de week.” Als je bijvoorbeeld de vrijdag ervoor iets niet afkreeg en dat dus maandag op je bordje krijgt, kan dat volgens haar leiden tot stress, concentratieproblemen, gespannen spieren, onrust en apathie. “En dat wordt dan verergerd doordat je vanwege het weekend weer opnieuw in je ritme moet komen,” voegt ze toe.

Als je vaak moeite hebt met de maandag, adviseert Stella om wat beter te leren plannen en daar ook consistent en geduldig in te zijn. Je zou bijvoorbeeld aan het eind van de week alvast een to-do-lijstje kunnen maken voor de week erna. En ze benadrukt dat je beter niet al te obsessief bezig moet zijn met de vraag of je wel productief bent en in plaats daarvan beter kunt leren om je taken wat rustiger uit te voeren.

Sommige cliënten van Stella voelen zich op zondagmiddag niet zo op hun gemak, omdat ze dan al weten dat er een pittige week aankomt. De christelijke rustdag is voor veel mensen dan ook niet écht een rustdag, maar eerder een soort overgang tussen de zaterdag en een bomvolle week.

“Zondagen zijn steeds meer een soort werkdag geworden,” zegt psycholoog Marilena Iasevoli. We gebruiken ‘m vaak om te studeren of huishoudelijke klusjes te doen – en anders wel om onszelf schuldig te voelen dat we die verwaarlozen. Sommige mensen stoppen nooit echt met werken, of voelen zich juist schuldig dat ze hun waardevolle vrije tijd “verspild” hebben.

Iasevoli zegt dat haar patiënten die zondagen haten, vaak “een combinatie van somberte en toenemende angstigheid” ervaren, omdat de week eraan komt. Als je op zondagmiddag weinig te doen hebt, is je brein geneigd om te reflecteren om dingen waar je doordeweeks niet zo bij stilstaat. “Je voelt je vooral slecht op momenten waarop je tijd hebt om na te denken,” zegt Iasevoli.

Een trucje om deze negativiteit te beperken is om een vaste activiteit in te plannen. “Uit onderzoek is gebleken dat mensen die op zondag naar de kerk gaan, lekkerder in hun vel zitten,” zegt Iasevoli. “Dat heeft niet zozeer met religie te maken; vaste en herhaalde afspraken helpen je om vat op de dag te krijgen.”

Een onderzoek uit 2015 van de Universiteit van Lincoln wees uit dat we geneigd zijn om dinsdag, woensdag en donderdag als één geheel te zien. Daarom zijn woensdagen ook het zwaarst, vindt yogadocent en mindfulness-expert Claudia Curunella. Zij geeft les op maandagen, woensdagen en vrijdagen, en heeft midden in de week altijd minder mensen in haar klasjes. Dan realiseren zij zich dat ze toch wat minder in staat blijken om de doelen te behalen die ze die week voor zichzelf hebben gesteld, redeneert ze.

Maandagen kunnen lastig zijn, maar je hebt dan in ieder geval wel net het weekend achter de rug en dus een beetje tijd gehad om jezelf op te laden. “Maar op woensdag word je wakker en denk je: zijn we hier pas? Duurt het nog zo lang voordat het weekend is?” zegt ze.

Het besef dat Zaagmans is langs geweest om de week in tweeën te zagen, kan er zo ook voor zorgen dat de goede moed waarmee je de week begon af begint te brokkelen. En het is hartstikke normaal als je ervan baalt dat je je doelen niet helemaal behaalt, maar het is ook goed om te beseffen dat geen mens over een eindeloze hoeveelheid energie beschikt. “Dan moet je gewoon even je doelen bijstellen,” zegt Curunella.

Het belangrijkste is volgens Curunella dat je je emoties de baas wordt. Dus niet dat je ze onderdrukt, maar reguleert, bijvoorbeeld door te mediteren. “Iedereen gaat op zijn eigen manier met kleine tegenslagen om,” zegt ze. En dat geldt ook voor onze wekelijkse woensdagdip of wat jouw minst favoriete dag ook mag zijn. Als er een bepaalde dag in de week zit die je even wat minder goed afgaat, verzet je er dan niet tegen. Want morgen is er gewoon weer een nieuwe dag.



Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Italië.



